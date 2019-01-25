Экономика

Россиян предупредили о повышении цены на хлебURA.Ru вчера в 04:23

Причиной подорожания станет растущая цена на пшеницу. «Рост себестоимости хлебобулочной продукции для предприятий, которые уже отыграли августовское повышение, при текущей динамике цен на сырье составит 6-7%», — передает РБК слова исполнительного директора «Руспродсоюза» Дмитрия Вострикова.
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