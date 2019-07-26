Экономика

Россиян предупредили о повышении цен на сладости9111.ru 03:35

Цены на кондитерские изделия могут вырасти в ближайшие полгода на 5-7%. Из-за лишенных льгот импортеры пальмового масла будут вынуждены платить НДС в размере 20%.
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с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
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