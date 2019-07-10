Общество

В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августеРИА Новости 01:38

В некоторых российских регионах к концу лета ожидаются погодные аномалии, сообщает "Российская газета" со ссылкой на представителя Гидрометцентра Владимира Тищенко.
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В Гидрометцентре рассказали о погодных аномалиях в августе

Гидрометцентр России предоставил "Российской газете" предварительный прогноз погоды на август. В целом на европейской территории страны средняя температура августа ожидается близкой к норме, пояснил заведующий отделом долгосрочных прогнозов погоды Владимир Тищенко.
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В Гидрометцентре рассказали о температурных аномалиях в августе

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В Гидрометцентре предупредили о погодных аномалиях в августе

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День памяти погибших в кораблекрушении в Куйбышевском водохранилище

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В Германии предложили снести памятник под Прохоровкой

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Состояние избитой девочки из Ингушетии стабилизировалось

Состояние избитой в Ингушетии семилетней девочки стабилизировалось.
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В Кремле опровергли сообщения об инциденте с кортежем Путина

В Кремле опровергли информацию о том, что к кортежу президента России Владимира Путина в момент, когда он отъезжал от здания университета в Екатеринбурге, бросилась девочка, из-за чего автомобиль главы государства остановился.
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Общество

В Минюсте Польше надеются, что суд не выдаст россиянина Лисова Швеции

Мужчина с дочками пока ждут вердикта суда в Варшаве Заместитель министра юстиции Польши Михал Войтик выразил надежду, что суд не станет выдавать Швеции россиянина Дениса Лисова, передает РИА Новости.
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Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания 10 июля отказались голосовать за правительственные поправки, направленные на сдерживание цен на бензин, и предложили перенести обсуждение законопроекта во втором чтении на 16 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 06:27
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Чиновники разъяснили порядок межевания дачных участков

Согласование местоположения границ земельного участка проводится на общем собрании заинтересованных лиц или в индивидуальном порядке под расписку.
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В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле

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Опрос вновь показал лидерство партии «Слуга народа» на выборах в Раду

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Спикер Рады призвал военных провести парад в Киеве

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Самолет из Черногории экстренно сел в аэропорту Калуги

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«Король Лев»: первые зрители назвали фильм визуальной магией

Журналисты назвали картину "уникальным визуальным опытом", "визуальной магией" и "техническим достижением", сравнили ремейк "Короля Льва" с документальным фильмом о природе, похвалили музыку и озвучку.
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