Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

с чего всё началось

Рост НДС на пальмовое масло до с 10% до 20% может привести через полгода к подорожанию кондитерских изделий. Об этом «Известиям» рассказали в Московской торгово-промышленной палате.

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

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