Экономика

В России могут подорожать сладостиПрофиль 01:42

Из-за подорожания сырья цены на кондитерские изделия в России в ближайшие полгода могут вырасти на 5-7%, сообщили «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Подорожать могут и другие продукты, при производстве которых используются заменители молочного жира.
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Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
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РЕН ТВвчера в 18:48
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