Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

с чего всё началось

Из-за подорожания сырья цены на кондитерские изделия в России в ближайшие полгода могут вырасти на 5-7%, сообщили «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Подорожать могут и другие продукты, при производстве которых используются заменители молочного жира.

В России могут подорожать сладости

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