Экономика
Россиян предупредили о подорожании сладостейLenta.ru 00:59
Цена на сладости вырастет в ближайшие полгода. Это связано с тем, что Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о лишении пальмового масла льготного НДС в размере 10 процентов. Этот ингредиент используется для изготовления кондитерской продукции.
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с чего всё началось
Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.Известиявчера в 17:02
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«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло
Интерфаксвчера в 19:46
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:35, Вашингтон
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