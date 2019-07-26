Экономика

Россиян предупредили о подорожании сладостейLenta.ru 00:59

Цена на сладости вырастет в ближайшие полгода. Это связано с тем, что Госдума приняла в окончательном, третьем чтении законопроект о лишении пальмового масла льготного НДС в размере 10 процентов. Этот ингредиент используется для изготовления кондитерской продукции.
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Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
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РБКвчера в 23:02

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Интерфаксвчера в 19:46

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ТАССвчера в 18:59

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URA.Ruвчера в 19:59
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