Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.

с чего всё началось

Как пояснили специалисты, пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, но из него производят жиры различного назначения. Подорожание может наступить в ближайшие полгода.

Политика Сенат США обвинил Россию во вмешательстве в выборы, ничего не доказав Напомним, расследование Мюллера длилось не один год и не нашло доказательств вмешательства России в выборы американского президента.

Происшествия В Тюмени вынужденно сел самолет, летевший из Москвы в Курган Самолет авиакомпании "ЮТэйр", выполнявший рейс из Москвы в Курган, выполнил вынужденную посадку в тюменском аэропорту "Рощино", сообщили РИА Новости в пресс-службе авиаузла.

Политика СК задержал бывшего главу правительства Астраханской области Следователи задержали бывшего главу правительства Астраханской области Расула Султанова и исполняющего обязанности министра финансов региона Виталия Шведова, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

Происшествия В США 16 морских пехотинцев подозреваются в торговле людьми Сотрудниками следственного отдела Военно-морских сил США задержаны 16 бойцов морской пехоты, подозреваемых в торговле людьми и контрабанде наркотиков.

Общество Пик паводка в Благовещенске ожидается 27 июля Глава МЧС России Евгений Зиничев заявил о том, что пик паводка в амурском городе Благовещенск ожидается 27 июля.

Культура Ушел из жизни известный журналист В Москве на 81 году жизни скончался наш коллега Илья Ляхов.

Происшествия В ДТП с автобусом в Челябинске погиб человек, восемь пострадали Как сообщало ГУМВД России по региону, в пятницу в Ленинском районе Челябинске произошло ДТП, в котором один человек погиб, информация о пострадавших уточнялась.

Политика ЦИК Украины объявил окончательные результаты выборов в Раду Центризбирком Украины завершил подсчет голосов на выборах в Верховную раду.

Шоу-бизнес Михаил Ширвиндт подал на развод со второй женой Известный телеведущий Михаил Ширвиндт подал в суд документы о разводе со своей второй супругой Татьяной Морозовой.

Экономика Топилин не исключил продления программы маткапитала до 2025 года Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин не исключает возможности продления программы материнского капитала до 2025 года, однако пока этот вопрос на правительственном уровне не обсуждался.

Футбол Шалимов оскорбил Кононова из-за высказываний о Черенкове Бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов отреагировал на слова наставника московского «Спартака» Олега Кононова о легендарном футболисте команды Фёдоре Черенкове.

Политика Российский моряк рассказал о задержании танкера на Украине Моряк с судна рассказал, как происходило задержание танкера и о чем украинцы спрашивали моряков.

Политика В Мосгоризбиркоме объяснили вынос дивана с Соболь борьбой с клопами Соболь отказалась покидать Мосгоризбирком, после чего охрана здания вынесла ее из здания прямо на диване, на котором она сидела, и вызвала полицию.

Происшествия На юге Китая обнаружили 11 яиц динозавра В городе Хэюань на юге Китая десятилетний мальчик обнаружил в 11 древних окаменелых яиц динозавра возрастом 66 млн лет, сообщила газета Daily Mail.

Футбол «Арсенал» проиграл «Нефтчи» дебютный матч в Лиге Европы Во второй половине встречи футболисты "Арсенала" усилили натиск на ворота гостей, но каждый раз атаки "оружейников" завершались либо ударами мимо ворот голкипера "Нефтчи", либо грамотной игрой обороны гостей из Азербайджана.

Политика В партии Зеленского призвали повременить с реформами Лидер украинской президентской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков рассказал, что в планах у его политической силы есть открытие рынка земли, введение страховой медицины, создание накопительной пенсионной системы и развитие конкурентного образования.

Гаджеты Apple покупает модемный бизнес Intel за $1 млрд Компании Apple приобретает у Intel большую часть её бизнеса, связанного с модемами для смартфонов.

Политика Посол Украины в БиГ предложил ввести в Донбасс иностранный контингент Посол Украины в Боснии и Герцеговине Александр Левченко предложил ввести в ДНР и ЛНР представителей иностранных вооруженных формирований.

Шоу-бизнес В Сети появился трогательный архивный снимок Лизы Галкиной «Самый родной человечек», - подписан снимок, на котором Алла Пугачева поправляет еще короткие волосы малышке Лизе, сидящей у мамы на коленях.

Футбол Карло Анчелотти: «Хамес и Николя Пепе интересуют „Наполи“» Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал интерес к полузащитникам Николя Пепе («Лилль») и Хамесу Родригесу («Реал»).

Политика Палестина заявила о приостановке действия всех соглашений с Израилем Палестинский лидер Махмуд Аббас заявил о приостановке действия всех соглашений с Израилем.