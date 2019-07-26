Экономика
Россиян предупредили о подорожании конфетГазета.Ru 01:25
Как пояснили специалисты, пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, но из него производят жиры различного назначения. Подорожание может наступить в ближайшие полгода.
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с чего всё началось
Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.Известиявчера в 17:02
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«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло
Интерфаксвчера в 19:46
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