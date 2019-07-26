Экономика

Россиян предупредили о подорожании конфетГазета.Ru 01:25

Как пояснили специалисты, пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, но из него производят жиры различного назначения. Подорожание может наступить в ближайшие полгода.
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с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
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РБКвчера в 23:02

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URA.Ruвчера в 19:59

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РЕН ТВвчера в 18:48

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Интерфаксвчера в 19:46

«Известия»: цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

ТАССвчера в 18:59

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

RT на русскомвчера в 20:35

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Известиявчера в 19:25
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 06:10, Вашингтон
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