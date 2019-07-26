Экономика

Россиян предупредили о подорожании конфетГазета.Ru 01:25

Как пояснили специалисты, пальмовое масло в чистом виде не используется в кондитерской промышленности, но из него производят жиры различного назначения. Подорожание может наступить в ближайшие полгода.
Читать в источнике
Комментировать162
с чего всё началось

Уже не торт: бизнес предупредил о риске подорожания сладостей

Кондитерские изделия в ближайшие полгода могут подорожать на 5–7%, рассказали «Известиям» в Московской торгово-промышленной палате. Это произойдет из-за того, что импортеры пальмового масла лишились льготного НДС в 10%.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

СМИ узнали о возможном росте цен на сладости из-за пальмового масла

РБКвчера в 23:02

СМИ предупредили о возможном росте цен на кондитерские изделия

RT на русскомвчера в 20:35

Российские кондитерские изделия могут подорожать на 5-7%

Известиявчера в 19:25

Производители предупредили о риске подорожания кондитерских изделий

URA.Ruвчера в 19:59

«Известия» узнали о риске подорожания сладостей из-за роста НДС на пальмовое масло

Интерфаксвчера в 19:46

«Известия»: цены на сладости могут вырасти после повышения НДС на пальмовое масло

ТАССвчера в 18:59

Бизнес предупредил о подорожании сладостей в России

РЕН ТВвчера в 18:48
Показать все источники
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 15:21, Вашингтон
Гаджеты

Смартфон для бабушек? HTC проводит анонс новинки в телемагазине для домохозяек

Обновлено в 13:34
Политика

Россия предложила Украине продлить контракт на транзит газа

Россия предложила Украине на год продлить контракт на транзит газа, сообщил журналистам министр энергетики России Александр Новак в кулуарах заседания российско-турецкой межправкомиссии.
Обновлено в 14:48
Политика

Польша пригласит Путина на 75-летие освобождения Освенцима

Российскому президенту Владимиру Путину направят приглашение на мероприятия по случаю 75-й годовщины освобождения концентрационного лагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме.
Обновлено в 05:53
Шоу-бизнес

Собчак и Виторган устроили перепалку в Сети

Ранее сообщалось, что Собчак поддержала горюющего по матери Виторгана.
Обновлено в 11:28
Происшествия

Задержан экс-глава правительства Астраханской области

Бывший глава правительства Астраханской области Расул Султанов и и.о. министра финансов региона Виталий Шведов были задержаны.
Обновлено в 04:05
Политика

ЦИК Украины обработала 100% протоколов выборов на Украине

Центральная избирательная комиссия Украины обработала 100% протоколов выборов в Верховную раду. Об этом свидетельствует онлайн-табло ЦИК.
Обновлено в 03:07
Футбол

Тарасов прокомментировал новость о запрете на выезд из РФ

Обновлено в 14:10
Футбол

«Динамо» обыграло «Урал» и одержало первую победу в сезоне РПЛ

Обновлено в 15:03
Политика

Трамп: США введут ответные меры на цифровой налог Франции

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон введёт ответные меры на цифровой налог Франции в отношении американских компаний.
Обновлено в 12:59
Происшествия

В Казани поссорившиеся родители бросили годовалую дочку на обочине

Обновлено в 14:00
Происшествия

Неизвестные напали с ножами на футболистов лондонского «Арсенала»

Защитник лондонского «Арсенала» босниец Сеад Колашинац помог своему партнёру по клубу. немецкому полузащитнику Месуту Озилу, отбиться от вооруженных грабителей.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Все жители покинули село Богословка Мазановского района

Накануне, 25 июля, в селе Богословка началась эвакуация, сегодня все жители покинули село.
Обновлено в 05:41
Политика

Россия отреагировала на скандал со шпионом ГРУ в Австрии

Вопрос о предполагаемом шпионе ГРУ в Австрии давно исчерпан, и по существу по этой теме Австрии с Россией говорить не о чем.
Обновлено в 13:56
Кино

Тарантино назвал две части «Убить Билла» одним фильмом

Обновлено в 13:35
Политика

РБК: к делу о московских протестах подключилась ФСБ

Уголовное дело о воспрепятствовании работе московских избирательных комиссий, возбужденное Следственным комитетом, курирует Служба по защите конституционного строя ФСБ.
Обновлено в 14:24
Политика

Зеленский представил кандидатов на место Саакашвили

Президент Украины Владимир Зеленский назвал кандидатов на пост губернатора Одесской области. Их он опубликовал на своей станице в фейсбуке.
Обновлено в 12:10
Происшествия

Анита Цой повредила ногу на фестивале в Баку

Обновлено в 15:02
Происшествия

Врачи сообщили о тяжелом состоянии Инны Чуриковой

Обновлено в 05:56
Политика

Посольство США похвалило Киев после захвата российского танкера

Посольство США на Украине высоко оценило действия украинской стороны при задержании российского танкера в порту Измаил в четверг, 25 июля.
Обновлено в 09:15
Шоу-бизнес

Состояние Бари Алибасова ухудшилось

Обновлено в 14:39
Политика

Минобороны опровергло сообщения о задержании военной техники в Румынии

Как отметили в министерстве, никаких судов для перевозки военной техники по Дунаю в Сербию направлено не было.
Обновлено в 12:26
Общество

Новосибирский журналист обратился к федеральному центру с требованием немедленно начать тушение лесных пожаров

Журналист новосибирской гостелерадикомпании и член партии «Зеленые» Николай Сальников записал видеообращение к федеральным властям на тему сибирских пожаров.
Обновлено в 09:34
Спорт

Этап «Тур де Франс» приостановлен из-за града и опасности оползня

Девятнадцатый этап престижной шоссейной многодневной велогонки "Тур де Франс" приостановлен из-за града и опасности оползня.
Обновлено в 11:22
Происшествия

Причиной жестокого убийства молодой женщины в Раменском стала ревность

Обновлено в 07:40
Политика

Трамп потребовал реформировать ВТО

Президент США Дональд Трамп дал распоряжение торговому представительству изучить возможность реформирования Всемирной торговой организации, следует из распространенного Белым домом документа.
Обновлено в 14:25
Политика

Молдавия решила попросить у России скидку на газ

Президент Молдавии Игорь Додон заявил о желании добиться снижения цены на российский газ. Его слова передает телеканал RTR Moldova.
Обновлено в 13:53
Авто

Из Toyota Supra сделали внедорожник с мотором от КамАЗа

В Великобритании владелец Toyota Supra четвёртого поколения решил превратить японское купе в суровый внедорожник и оснастил его дизельным двигателем.
Обновлено в 09:46
Интернет

В WhatsApp появятся новые функции

Разработчики WhatsApp тестируют ряд новых функций для следующей версии приложения на платформе iOS. Об этом сообщает портал WABetaInfo.
Обновлено в 11:54
Политика

Зеленского попросили пустить поезда в Крым

Кохно считает, что глава государства должен дать зеленую улицу железнодорожному сообщению со стороны Украины, причем, до того, как по Крымскому мосту в декабре 2019 года пойдут российские вагоны, иначе, как отмечается в ходатайстве, "мы со своими поездами никому не будем нужны".
Обновлено в 09:49
Общество

Жара в Европе побила все рекорды

Обновлено вчера в 21:00
ещё по теме
Главное