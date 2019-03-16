Экономика
Россиян предупредили о подорожании хлебаLenta.ru вчера в 04:01
По итогам года рост цен на хлеб составит 5-6 процентов. Такой прогноз сделали в Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК), передает РИА Новости.
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с чего всё началось
"По имеющимся данным (Федстат), средние потребительские цены в январе 2019 года на хлеб из пшеничной муки 1 и 2 сортов снизились к предыдущему месяцу в целом по России на 1,1%, на хлеб из пшеничной муки высшего сорта остались на уровне декабря 2018 года, а на хлеб из ржаной муки и смеси ржаной и пшеничной выросли на 0,9%", - сказал собеседник агентства.РИА Новости15 марта в 20:31
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