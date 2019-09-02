Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известиявчера в 17:02

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К концу 2019 года перелеты подорожают на 10%

РЕН ТВвчера в 19:36

«Известия»: в России подорожают авиабилеты

ТАССвчера в 23:28

Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

РБКвчера в 22:31

Авиаперевозчики поднимают стоимость билетов

URA.Ruвчера в 19:24

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

Вести.Ruвчера в 21:57

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 сентября

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Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Известиявчера в 19:22
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Общество

В Южной Каролине и Джорджии объявили эвакуацию из-за урагана «Дориан»

ТАСС вчера в 22:53
Экономика

ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил повысить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер сможет получить всю накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РИА Новости вчера в 18:01
Общество

В России увеличится продолжительность жизни до 80 лет

Чиновник рапортовал, что за 15 лет средняя продолжительность жизни в России выросла на восемь лет.
Экспресс газета вчера в 03:59
Космос

NASA готовит космодром на мысе Канаверал к удару урагана «Дориан»

Центр управления полетами имени Кеннеди начал подготовку объектов космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) к удару урагана "Дориан".
ТАСС 29 августа в 17:36
Политика

США, Украина и Польша подписали газовое соглашение

Представители Польши, США и Украины в субботу, 31 августа, подписали в Варшаве «соглашение о сотрудничестве с целью укрепления региональной безопасности поставок природного газа».
Известия 31 августа в 14:11
Политика

Премьер Украины прокатился на самокате по зданию кабмина

Новый премьер-министр Украины Алексей Гончарук прокатился на электросамокате по зданию украинского правительства.
RT на русском вчера в 10:24
Футбол

«Манчестер Сити» намерен перехватить у «МЮ» 19-летнего норвежского хавбека

Отмечается, что «Манчестер Сити» рассчитывает в январе перехватить норвежского хавбека у «МЮ».
Матч ТВ 00:55
Происшествия

AFP: при обрушении здания в Мали погибли 12 человек

По меньшей мере 12 человек погибли в воскресенье в результате обрушения трехэтажного здания в малийской столице Бамако.
ТАСС вчера в 16:52
Общество

Эрнст высказался о возвращении Друзя на Первый канал

Генеральный директор Первого канала назвал единственное необходимое условие, чтобы Друзь вернулся к своей прежней деятельности.
Дни.ру вчера в 11:41
Футбол

Эмери считает, что «Арсенал» заслуживал победу в матче с «Тоттенхэмом»

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери прокомментировал результат матча 4-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (2:2).
Спорт-Экспресс вчера в 17:55
Энергетика

Орешкин оценил последствия падения цен на нефть

Глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин смотрит в будущее с оптимизмом и считает, что даже при цене нефти в 40 долларов за баррель российская экономика сильно не пострадает.
Российская газета вчера в 20:32
Здоровье

Медики рассказали о пользе дневного сна

Волгоградская правда вчера в 12:19
Экономика

Maersk готов вложить $60 млн в два складских комплекса в Петербурге

Строительством первого производственно-складского комплекса в индустриальном парке "PNK Парк Софийская КАД" на юге Санкт-Петербурга занимается российский девелопер промышленных объектов PNK Group.
ТАСС 01:02
Экономика

ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру

ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.
РБК 00:01
Армия и оружие

Борисов заявил, что ракета «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны

Российская ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ как основного заказчика этого носителя.
ТАСС вчера в 19:10
Армия и оружие

Индийские летчики испытали МиГ-35

На авиасалоне МАКС-2019 летчики-испытатели ВВС Индии совершили полеты на новейшем российском истребителе МиГ-35.
Российская газета вчера в 04:16
Армия и оружие

Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде

Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).
Российская газета вчера в 19:24
Гаджеты

OnePlus 7T в чехле показался на качественных рендерах

iXBT.com 01:09
Авто

Новая Lada 4x4 получит французскую платформу

Стоит отметить, что согласно слухам на рынок выйдут две модификации - городская и внедорожная версия, экстерьер будет выполнен в общей стилистике нынешней LADA.
ГЛАС.RU вчера в 11:31
Политика

Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку

Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.
ТАСС 31 августа в 16:14
Происшествия

В Мордовии школьница умерла от удара током, взяв телефон в руки

В Мордовии десятилетняя девочка умерла от удара электрическим током во время пользования мобильным телефоном.
Газета.Ru вчера в 19:12
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области

В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.
РБК вчера в 14:54
Наука

Китайские ученые изобрели гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые из Китая создали гель, который лечит и заделывает зубы, а также самостоятельно восстанавливает зубную эмаль.
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Политика

Путин прокомментировал договор о дружбе России и Монголии

Президент России Владимир Путин считает, что отношения России и Монголии выйдут на новый уровень после подписания бессрочного договора о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнёрстве.
RT на русском вчера в 20:58
Футбол

«Зенит» победил «Спартак» благодаря голу Жиркова

Российская газета вчера в 14:13
Происшествия

В Беслане почтят память жертв теракта

На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.
Интерфакс вчера в 04:27
Экономика

Росавиация разрешила ввод нового терминала хабаровского аэропорта

ТАСС вчера в 23:34
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Армия и оружие

США нашли причину для ядерной войны

Настоящая опасность военного применения систем искусственного интеллекта (ИИ) заключается в их использовании для принятия решения о нанесении ядерного удара, передает Breaking Defense заявление 32-го заместителя министра обороны США Роберта Уорка.
Lenta.ru вчера в 17:07
Музыка

На «Газпром Арене» установили рекорд Гиннесса, исполнив гимн России

8097 музыкантов установили рекорд Гиннесса, исполнив гимн России, сообщает «Фонтанка».
Чемпионат вчера в 15:37
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