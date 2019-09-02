Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Гаджеты Премьера: В Россию приехал смартфон ASUS Zenfone 6 Edition 30 с 512 Гбайт памяти и аккумулятором на 5000 мАч Все версии Zenfone 6 – и обычные, и Edition 30 – оснащены топовым чипсетом Qualcomm Snapdragon 855, аккумулятором на 5000 мАч, 6,4-дюймовым IPS-экраном и двойной камерой в откидном модуле.

Общество Губернатор Джорджии объявил об эвакуации из-за урагана «Дориан» Губернатор американского штата Джорджия Брайн Кемп объявил об эвакуации в прибрежных округах из-за урагана "Дориан", который надвигается.

Политика Жириновский назвал Польшу виновником Второй мировой войны Лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во всех учебниках истории необходимо указать, что Польша является главным виновником начала Второй мировой войны.

Экономика ПФР предложил пересмотреть механизм выплат накопительной пенсии Как отмечается, согласно предложению ПФР, размер пенсионных накоплений должен быть таким, ниже которого россияне смогут получать накопленную пенсию единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Политика Телеканал РЕН ТВ обвинил сенатора Мархаева в нападении на журналистку Сотрудники телеканала РЕН ТВ обратились в Следственный комитет с заявлением о нападении на съемочную группу члена Совета Федерации от Иркутской области и лидера регионального отделения КПРФ в Бурятии Вячеслава Мархаева, который выдвинулся кандидатом на пост мэра Улан-Удэ.

Экономика Помощь города: работающие по франшизе предприниматели могут подать заявку на получение субсидий С 2 сентября столичные предприниматели, ведущие или планирующие открыть собственный бизнес по франшизе, могут подать заявку на компенсацию части затрат на приобретение оборудования.

Происшествия В Беслане почтят память жертв теракта На всей территории Северной Осетии будет объявлена минута молчания по погибшим в результате террористического акта в Беслане в 2004 году.

Экономика Производители попросили не повышать норму утилизации товаров до 100% В РАТЭК же указали на то, что техника и электроника требуют как особой системы утилизации, так и специальной системы сбора — товары содержат драгоценные металлы, фракции и т.д. При повышении норматива до 100% бизнес предпочтет устраниться от утилизации, заявили в ассоциации.

Общество Что изменится в российских законах в сентябре 2019 года 1 сентября вступят в силу новые правила продажи билетов в театры, на концерты и другие развлекательные мероприятия.

Шоу-бизнес Жена Рыжего из «Иванушек» подала на развод с мужем Супруга музыканта группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Аполлонова Марина Банкова официально подала документы на развод с мужем.

Шоу-бизнес «Мисс Москва» впервые рассказала о разводе с экс-королем Малайзии Победительница конкурса "Мисс Москва-2015" Оксана Воеводина впервые рассказала о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V. Об этом она сообщила в своем инстаграме.

Политика Нового министра образования Украины высмеяли за ошибки в тексте Новый министр образования и науки Украины Анна Новосад допустила множество ошибок в тексте, который опубликовала на своей странице в Facebook.

Общество Стали известны регионы России с самой доступной электроэнергией РИА Новости опубликовало рейтинг доступности электроэнергии для жителей России по регионам: первую строчку в списке заняла Иркутская область.

Культура Светлаков вернется в «Уральские пельмени» Продюсер, юморист и телеведущий Сергей Светлаков решил вернуться в команду «Уральские пельмени», потому что соскучился.

Футбол Маркизио может перейти во «Фламенго» Бывший полузащитник «Зенита» и «Ювентуса» Клаудио Маркизио может продолжить карьеру в чемпионате Бразилии.

Общество Выпускники вузов не заинтересованы в работе по специальности Среди опрошенных молодых людей с высшим образованием 54 % пыталось работать по специальности, в основном это выпускники областей транспорта и производства, но в последствии они уходили из данной сферы.

Гаджеты Стали известны самые продаваемые процессоры Intel и AMD Неплохие показатели реализации продемонстрировала и самая мощная модель линейки – Ryzen 7 3900X.Наиболее популярным процессором среди моделей Intel оказался Core i7-9700K.

Политика Пенс обсудил с Зеленским его будущую встречу с Трампом Вице-президент США Майк Пенс и президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи обсудили будущую встречу украинского лидера с его американским коллегой Дональдом Трампом.

Экономика ЦБ предложил передать правительству функции страховщиков по техосмотру ЦБ предлагает забрать у Российского союза автостраховщиков (РСА) функции куратора техосмотра автомобилей и передать их правительству, пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу регулятора.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Воронежской области В результате погибли четыре человека, сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД России по региону Наталью Куликову.

Авто Mongol Rally продолжает набирать популярность Изначально ралли было задумано в качестве благотворительной акции, но несмотря на то, что сейчас мероприятие организовано британской частной компанией The League of Adventurists International Ltd, участники все-таки собирают деньги для благотворительных организаций через спонсорство.

Политика Президент Эстонии заявила о 25-летии окончания Второй мировой войны Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Вторая мировая война закончилась для республики 25 лет назад.