Экономика

Lenta.ruLenta.ruРоссиян предупредили о подорожании авиабилетов

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известиявчера в 17:02

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Стало известно российское название кроссовера Geely SX11

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В Беслане началась трехдневная вахта памяти по жертвам теракта в школе

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Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
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В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
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Мисс Москва впервые высказалась о разводе с экс-королем Малайзии

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Рогозин ответил на критику правительства по строительству Восточного

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Секретарь московского отделения "Единой России" Андрей Метельский направил в Симоновский суд иск к Алексею Навальному, основанному им Фонду борьбы с коррупцией и муниципальному депутату Константину Янкаускасу.
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Армия и оружие

Главного военного прокурора Украины уволили

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Политика

В Германии началось голосование на выборах в земельные парламенты

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Политика

Китайский ударный беспилотник сломался на авиасалоне МАКС-2019

Новейший китайский ударный беспилотный летательный аппарат (БЛА) Wing Loong II, презентация которого состоялась в ходе XIV Международного авиационно-космического салона (МАКС-2019), сломался, передает корреспондент ТАСС с места событий.
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Орешкин заявил о готовности экономики России к нефти по $40 за баррель

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Экономика

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ЖКХ

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Опальный олигарх озаботился физической формой российских арестантов

Владелец группы компаний «Сумма» Зиявудин Магомедов, обвиняемый в растрате и мошенничестве, предложил построить спортзал в СИЗО «Лефортово», где содержится в ожидании суда, за свой счет, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на ответственного секретаря Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ивана Мельникова.
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Во Франции на дорогах тестируют «шумовой радар»

Радар состоит из четырех микрофонов, которые измеряют акустический уровень десять раз в секунду.
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В Саратове отец убил больную двухмесячную дочь

В Саратове 38-летний мужчина убил свою двухмесячную дочь с врожденным заболеванием.
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Сборная России сыграет свой второй матч на чемпионате мира в Китае. Соперником россиян в рамках группы B станет Южная Корея.
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В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека

Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
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В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
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Мальчик найден мертвым возле своей школы 2 сентября. Тело обнаружили в лесополосе около 9.00.
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