Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАвиабилеты подорожают по итогам года

Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов. Об этом журналистам рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.
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с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известиявчера в 17:02

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Повышение цен не спасет авиакомпании от банкротства

URA.Ru04:47

Авиакомпании предупредили о подорожании билетов

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К концу 2019 года перелеты подорожают на 10%

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Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

РБКвчера в 22:31

Что случилось этой ночью: понедельник, 2 сентября

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Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Известиявчера в 19:22
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Общество

Сотни студентов и школьников бойкотировали занятия в Гонконге

В Гонконге из-за продолжающихся протестов сотни учащихся школ, колледжей и местных вузов бойкотировали занятия.
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Политика

Премьер Грузии подал в отставку

Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
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Розенбаум перенес тяжелую операцию

Газета.Ru 05:25
Политика

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В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии.
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Еще один член «Европейской Солидарности» и бывшая вице-спикер Рады Ирина Геращенко стала членом комитета по внешней политике и межпарламентскому сотрудничеству.
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Тренер «Спартака» связал поражение от «Зенита» с «каким-то вирусом»

Главный тренер московского «Спартака» Олег Кононов прокомментировал поражение от петербургского «Зенита» в матче восьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Футбол

Дзюба после победы над «Спартаком» посоветовал недоброжелателям замолчать

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил болельщиков команды с победой над «Спартаком» (1:0) в 8-м туре РПЛ.
Матч ТВ вчера в 19:57
Политика

«Альтернатива для Германии» укрепила позиции в Саксонии и Бранденбурге

Согласно предварительной информации от медиаконцерна ARD, в обеих землях правящим "премьерским" партиям удалось сохранить за собой первые места, хотя и христианские демократы в Саксонии, и социал-демократы в Бранденбурге заметно потеряли в процентах по сравнению с прошлым голосованием.
Российская газета вчера в 13:38
Общество

Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

РИА Новости 04:31
Авто

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В объявлении цена на Bugatti EB 110 SS 1993 года выпуска указана в 234 млн рублей.
32CARS.ru 01:02
Армия и оружие

Уволен главный военный прокурор Украины Матиос

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Политика

Зеленский затягивает обмен заключенными с Россией

По мнению Рыбина, одной из главных причин затягивания обмена является странная позиция президента Украины Владимира Зеленского.
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Происшествия

В ДТП в Воронежской области погибли четыре человека

Столкновение четырех автомобилей в Павловском районе Воронежской области стало причиной гибели четырех человек и травмирования еще двоих.
ТАСС вчера в 14:28
Армия и оружие

Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире

Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
URA.Ru вчера в 04:39
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Общество

Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах

В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Происшествия

В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки

Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика

В России изменились правила призыва в армию

С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Общество

Возобновление полетов Boeing 737 MAX откладывается до конца года

Пока все складывается так, что полеты Boeing 737 MAX возобновятся не ранее 2020 года.
Коммерсантъ 04:43
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова: «Любовницы Игоря Вдовина живут на мои деньги»

Как утверждает Волочкова, она удивлена тому факту, что у нее в жизни есть замечательный мужчина, с которым у нее прекрасные отношения, но пресса называет его "любовником", передает "Стархит".
Дни24 00:27
Экономика

СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию

Покупателем выступит «Татнефть» СИБУР до конца года планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти, сообщил холдинг.
Коммерсантъ 04:07
Политика

Лавров: США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана

Вашингтон своим запретом на торговлю с Тегераном и санкциями против других стран подорвал репутацию доллара как мировой платёжной валюты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
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Кино

Видеоблогер Юрий Дудь выпустил фильм про трагедию в Беслане

REGNUM 04:51
Кино

Фильм «Битва» признали лучшим на кинофестивале «Будем жить» в Москве

Социальная драма о неслышащем танцоре "Битва" режиссера Анара Аббасова признана лучшим полнометражными фильмом на XIII Московском кинофестивале "Будем жить", который прошел в Москве с 23 по 31 августа.
ТАСС 05:36
Футбол

Базелюк покинул «Мордовию»

Форвард Константин Базелюк ушел из «Мордовии», сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Спорт-Экспресс 05:45
Происшествия

В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов

Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.
Российская газета 05:09
Общество

Граффити в память об Александре Захарченко появилось в Турине

Граффити с изображением погибшего главы ДНР Александра Захарченко появилось в итальянском Турине.
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Политика

Путин прибыл в Иркутскую область

Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
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