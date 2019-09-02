Экономика
Российская газетаАвиабилеты подорожают по итогам года
Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов. Об этом журналистам рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.
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с чего всё началось
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известиявчера в 17:02
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Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
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В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии
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Lenta.ru 05:33
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поздравил болельщиков команды с победой над «Спартаком» (1:0) в 8-м туре РПЛ.
Матч ТВ вчера в 19:57
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Общество
Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу
РИА Новости 04:31
Авто
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32CARS.ru 01:02
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Политика
Зеленский затягивает обмен заключенными с Россией
По мнению Рыбина, одной из главных причин затягивания обмена является странная позиция президента Украины Владимира Зеленского.
Журналистская правда 04:47
Происшествия
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ТАСС вчера в 14:28
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Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире
Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
URA.Ru вчера в 04:39
Общество
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В Москве завершилась несогласованная акция, организованная оппозиционерами. По данным полиции, в ней приняли участие порядка 750 человек.
Вести.Ru 31 августа в 11:38
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Общество
Появились первые жертвы урагана «Дориан» на Багамах
В Соединённых Штатах сообщается о первой жертве урагана «Дориан», который движется в сторону США и уже достиг наивысшей, пятой категории скорости ветра.
REGNUM 04:27
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
В России изменились правила призыва в армию
С 1 сентября в России вступили в силу поправки в закон о воинской обязанности и военной службе.
Ведомости вчера в 05:12
Общество
Возобновление полетов Boeing 737 MAX откладывается до конца года
Пока все складывается так, что полеты Boeing 737 MAX возобновятся не ранее 2020 года.
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Шоу-бизнес
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Как утверждает Волочкова, она удивлена тому факту, что у нее в жизни есть замечательный мужчина, с которым у нее прекрасные отношения, но пресса называет его "любовником", передает "Стархит".
Дни24 00:27
Экономика
СИБУР продаст тольяттинскую нефтехимию
Покупателем выступит «Татнефть» СИБУР до конца года планирует продать «Татнефти» нефтехимические активы в Тольятти, сообщил холдинг.
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Политика
Лавров: США подорвали репутацию доллара санкциями против Ирана
Вашингтон своим запретом на торговлю с Тегераном и санкциями против других стран подорвал репутацию доллара как мировой платёжной валюты, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Парламентская газета 04:38
Кино
Фильм «Битва» признали лучшим на кинофестивале «Будем жить» в Москве
Социальная драма о неслышащем танцоре "Битва" режиссера Анара Аббасова признана лучшим полнометражными фильмом на XIII Московском кинофестивале "Будем жить", который прошел в Москве с 23 по 31 августа.
ТАСС 05:36
Футбол
Базелюк покинул «Мордовию»
Форвард Константин Базелюк ушел из «Мордовии», сообщает официальный Twitter клуба. Соглашение расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
Спорт-Экспресс 05:45
Происшествия
В Ленобласти грузовой поезд сошел с рельсов
Установлено, что с рельсов сошел тепловоз и два пустых полувагона. Восстановительные поезда пришли к Высоцку из Выборга и Петербурга.
Российская газета 05:09
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Граффити в память об Александре Захарченко появилось в Турине
Граффити с изображением погибшего главы ДНР Александра Захарченко появилось в итальянском Турине.
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Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59