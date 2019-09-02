Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Политика Скончался посол России в Египте Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в понедельник в одной из каирских больниц, сообщили в департаменте информации и печати МИД РФ.

Авто Новую Lada 4x4 построят на французской платформе Что касается самой платформы, то в случае с «Нивой» речь идет о слегка модернизированной версии шасси CMFB-LS с новым передним подрамником и моторным щитом.

Шоу-бизнес Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации Российский бард Александр Розенбаум находится в реанимации в тяжелом состоянии, передает телеграм-канал Baza.

Кино Юрий Дудь выпустил фильм о трагедии в Беслане В фильме Юрий Дудь рассказывает историю трагедии, описывая хронологию, а также общается с очевидцами, захваченными заложниками школы №1 и журналистами.

Авто Фирма ZF испытала управляемую заднюю ось на пикапе Компания ZF предоставила изданию The Fast Lane Truck эксклюзивную возможность испытать на полигоне необычный прототип: пикап Ford F-150, оснащённый управляемой задней осью — AKC.

Шоу-бизнес Анастасия Волочкова: «Любовницы Вдовина живут на мои деньги» «Поражает такой факт, что у меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги», — сетует Волочкова.

Наука На Землю обрушилась магнитная буря Вторая по силе за текущий год магнитная буря зафиксирована по всей Земле, сообщают ученые лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук.

Хоккей Барбашев подписал новый контракт с «Сент-Луисом» Российский нападающий Иван Барбашев согласился подписать новый контракт с «Сент-Луис Блюз» на два года.

Армия и оружие Госдеп назвал свои действия в Идлибе точным ответом Аль-Каиде Операция США в сирийской провинции Идлиб была направлена против террористов "Аль- Каиды" (запрещенная в России организация).

Шоу-бизнес Сергей и Тата Бондарчук воссоединились ради школьной линейки дочери Примечательно, что поддержать девочку в День знаний пришла не только Светлана Бондарчук — ради первой школьной линейки дочери воссоединились и ее разведенные родители.

Общество Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.

Авто Горьковский автозавод представил новую «ГАЗель NN» Горьковский автозавод (ГАЗ) представил на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN", передает корреспондент ТАСС.

Политика Польские власти намерены добиться репараций за Вторую мировую войну Польша продолжит требовать от Германии репараций за нанесенный во время Второй мировой войны ущерб после парламентских выборов, которые пройдут 13 октября.

Общество Путин поздравил учеников школы в Тулуне с Днем знаний Президент РФ Владимир Путин поздравил учеников тулунской школы с Днем знаний: зайдя в учебный класс, где шел урок математики, российский лидер обратился к детям с небольшим напутствием.

Происшествия В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

Происшествия В Самаре ребенка убило упавшей с Дворца культуры плитой В Кировском районе Самары мраморная плита с Дворца культуры упала на десятилетнего мальчика.

Политика Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».

Финансы Отношение платежей по кредиту к доходам населения близится к пику Основной вклад внесли необеспеченные потребительские кредиты: коэффициент обслуживания долга по ним вырос с 8,3 до 8,8% и приблизился к пику 2014 г. (9,3%).