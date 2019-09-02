Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Футбол ФИФА назвала претендентов на звание футболиста года ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года.

Авто В Госдуме предлагают отменить транспортный налог Речь идет о транспортном налоге: Сергей Катасонов, главный зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам, считает целесообразной его отмену.

Происшествия У сбившего ребенка на юге Москвы водителя Porsche не было прав Инспекторы задержали водителя Porsche Cayenne S, который сбил ребенка на юге Москвы и скрылся с места ДТП.

Авто Группа ГАЗ показала новую «Газель» Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.

Футбол Неймар на тренировке устроил стычку с одноклубником Нападающий «ПСЖ» Неймар чуть не подрался с одним из одноклубников на тренировке команды.

Экономика Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.

Армия и оружие Китай смог пробить защиту российских С-400 Китайское информационное агентство «SINA» опубликовало статью, в которой сообщается о том, что недавно испытанная баллистическая гиперзвуковая ракета с маневрирующим боевым блоком DF-17 смогла успешно пробить защиту лучшей в мире системы противоракетной обороны.

Политика Путин назвал некомпетентной работу мэра Тулуна Президент России Владимир Путин раскритиковал работу мэра пострадавшего от паводка Тулуна Юрия Кариха. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика Зеленский поручил разработать план по обороне Украины от агрессии Украинский лидер Владимир Зеленский поручил министру обороны страны Андрею Загороднюку разработать план по обороне Украины от агрессии.

Армия и оружие Великобритания может разместить свои беспилотники в Персидском заливе Власти Великобритании рассматривают возможность размещения своих беспилотных летательных аппаратов в Персидском заливе.

Экономика Кабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.

Шоу-бизнес Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".

Политика Граффити в память об Александре Захарченко появилось в Турине Граффити с изображением погибшего главы ДНР Александра Захарченко появилось в итальянском Турине.

Политика Порошенко нашел новую работу в Раде Руководитель фракции «Слуга народа» Давид Арахамия и экс-председатель Верховной Рады Андрей Парубий («Европейская солидарность») вошли в состав комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Политика Брат Асада арестован после требования Путина Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.

Экономика ФАС указала на отсутствие оснований для роста цен на авиабилеты «ФАС России не оставит без внимания заявления должностных лиц о росте цен на авиабилеты», — пообещали в службе.

Политика Зампред Мосгордумы подал иск к Навальному из-за публикаций ФБК Секретарь московского отделения партии "Единая Россия" Андрей Метельский сообщил РИА Новости, что подал иск в суд против Алексея Навального о защите чести и достоинства из-за публикаций "Фонда борьбы с коррупцией", отвергает все обвинения в свой адрес.

Политика Новый премьер Украины выдворил журналистов из зала заседаний Глава украинского правительства Алексей Гончарук в ходе заседания объявил технический перерыв, чтобы представители СМИ освободили помещение.

Политика Зариф назвал условие сокращения обязательств по СВПД Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны не обеспечат выполнение обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) к 5 сентября, то Тегеран пойдет на третий раунд сокращений обязательств.