Экономика
Lenta.ruРоссиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
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с чего всё началось
Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.Известиявчера в 17:02
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ФИФА назвала тройку претендентов на звание лучшего футболиста года.
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РБК вчера в 17:00
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RT на русском 08:01
Армия и оружие
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Комсомольская правда 04:47
Экономика
Кабмин решил отказаться от экономического форума в Красноярске
В правительстве решили заменить Красноярский экономический форум на форум национальных проектов в разных регионах страны.
BFM.ru 08:51
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Тюменцы в составе грандиозного хора исполнили гимн России
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Газета.Ru 07:16
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Граффити в память об Александре Захарченко появилось в Турине
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РБК 08:46
Политика
Брат Асада арестован после требования Путина
Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Экономика
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Зариф назвал условие сокращения обязательств по СВПД
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что если европейские страны не обеспечат выполнение обязательств Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) к 5 сентября, то Тегеран пойдет на третий раунд сокращений обязательств.
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В Самаре возбудили дело о гибели школьника из-за обрушения плиты
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