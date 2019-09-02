Экономика

Российская газетаРоссийская газетаАвиабилеты подорожают по итогам года

Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов. Об этом журналистам рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.
Читать в источнике
Комментировать335
с чего всё началось

Пошли на взлет: перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.
Известиявчера в 17:02

Подробнее о событии

ФАС не видит оснований для негативных прогнозов по росту стоимости авиабилетов

ТАСС07:48

Авиакомпании предупредили о подорожании билетов

Газета.Ru02:35

К концу 2019 года перелеты подорожают на 10%

РЕН ТВвчера в 19:36

Авиаперевозчики поднимают стоимость билетов

URA.Ruвчера в 19:24

Авиакомпании России предупредили о росте цен на билеты

Вести.Ruвчера в 21:57

Авиакомпании спрогнозировали повышение стоимости билетов в 2019 году

РБКвчера в 22:31

Перевозчики предупредили о подорожании авиабилетов

Известиявчера в 19:22
Показать все источники
Автоматически обработаны 7253 источника, обновлено в 08:00, Вашингтон
Авто

Новая Lada 4x4 получит французскую платформу

ГЛАС.RU вчера в 11:31
Происшествия

В Беслане началась вахта памяти по жертвам теракта в школе №1

В Беслане начались траурные мероприятия, посвященные памяти жертв теракта, произошедшего в 2004 году, жертвами которого стали 334 человека, из которых 186 – дети.
Rambler News Service вчера в 05:52
Футбол

«Зенит» согласовал трансфер Караваева за 8 млн евро

Sports.ru 06:14
Общество

Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября

С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.
REGNUM 31 августа в 05:14
Общество

Первой жертвой урагана «Дориан» на Багамах стал ребенок

Первой жертвой урагана "Дориан" на Багамах стал ребенок. На островах Абако погиб семилетний мальчик.
Российская газета 05:50
Авто

Горьковский автозавод представил новую «ГАЗель NN»

Горьковский автозавод (ГАЗ) представил на выставке Comtrans 2019 легкий коммерческий автомобиль нового поколения "ГАЗель NN", передает корреспондент ТАСС.
ТАСС 07:23
Политика

Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая завершилась в 94-м

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что война для ее страны закончилась 25 лет назад — после того как Эстонию покинули российские войска, "последние вагоны с техникой оккупационных войск", в 1994 году.
Вести.Ru вчера в 13:39
Общество

Краснодарская школа провела за день четыре линейки

В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.
REGNUM 06:59
Происшествия

Александр Розенбаум находится в тяжелом состоянии в реанимации

Газета.Ru 07:07
Шоу-бизнес

Пригожин и Валерия отреагировали на извинения Наргиз

Валерия и Иосиф Пригожин отреагировали на «бестактную оговорку» Наргиз Закировой, которая назвала певицу одной из «телочек в туфлях».
Взгляд.ру вчера в 13:13
Политика

Брат Асада арестован после требования Путина

Самый богатый человек Сирии и двоюродный брат главы государства Башара Асада Рами Махлуф был арестован.
News.ru вчера в 07:19
Шоу-бизнес

Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании с ней

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская и тогда еще руководитель рабочего аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев поженились в прошлом августе.
РИА Новости 05:42
Происшествия

В Минздраве Турции объяснили изъятие органов у юной россиянки

Мойка78 04:06
Политика

Лидер московских единороссов подал в суд на ФБК и Навального

Вице-спикер Мосгордумы, руководитель московского отделения «Единой России» Андрей Метельский подал иск в Симоновский суд в отношении Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), его основателю Алексею Навальному и муниципальному депутату столичного района Зюзино Константину Янкаускасу.
РБК 07:39
Музыка

Курские артисты исполнили гимн и попали в Книгу рекордов Гиннесса

Themediacity.ru 04:49
Политика

Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко

ТАСС 07:17
Общество

Россияне смогут узаконить самовольно занятую землю

Если же предел не установлен, площадь самовольно занятого участка не должна составлять более 10 процентов от площади законно приобретенного участка.
Вести.Ru 05:20
Футбол

5 футболистов претендуют на награду лучшему игроку РПЛ в августе

Пять игроков претендуют на награду лучшему футболисту месяца в чемпионате России по итогам августа.
Евро-футбол.ру 04:42
Политика

Путин пообещал еще раз приехать в пострадавший от паводка Тулун

Президент РФ Владимир Путин пообещал жителям серьезно пострадавшего от паводка города Тулун приехать к ним еще раз.
РИА Новости 06:51
Общество

Суд отказался лишать родительских прав участников акции 3 августа

Никулинский суд Москвы отказался лишать родительских прав Петра и Елену Хомских — участников несогласованной акции в центре Москвы 3 августа.
РБК 05:57
Футбол

Ван Дейк, Роналду и Месси номинированы на приз The Best от ФИФА

Ранее игроки были номинированы на приз лучшему игроку сезона-2018/19 по версии УЕФА. Награду в итоге получил ван Дейк.
Спорт БИЗНЕС Online 07:45
Наука

На Землю обрушилась магнитная буря

РИА Новости 07:39
Политика

Зеленский не позволил журналистам снимать своего сына-школьника

REGNUM 07:03
Политика

Премьер Украины намерен улучшить экономику страны на 40% за пять лет

Правительство Украины намерено за пять лет улучшить экономику на 40%, об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук на совещании с президентом страны Владимиром Зеленским.
ФАН 07:28
Происшествия

Россиян предупредили о новом виде телефонного мошенничества

Министерство юстиции России предупредило население о телефонных мошенниках, которые вымогают деньги под видом государственных адвокатов.
Газета.Ru 07:42
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери в Саратове

Кировский районный суд Саратова арестовал на два месяца мужчину, подозреваемого в убийстве двухмесячной дочери.
Известия 07:10
Происшествия

После гибели мужчины, сбитого катером на Москве-реке, возбудили дело

Следователи СК РФ устанавливают все обстоятельства гибели мужчины после наезда катера в Красногорске.
Росбалт 07:53
Политика

Зеленский поручил разработать план обороны Украины от агрессии

Верховная рада Украины девятого созыва на прошлой неделе, в первый день своей работы, сформировала новый состав кабинета министров во главе с премьером Алексеем Гончаруком.
РИА Новости 05:59
Общество

В Москве завершилась несогласованная акция оппозиции

Вести.Ru 31 августа в 11:38
Экономика

В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра

Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное