Авиабилеты по итогам 2019 года подорожают на 9–10%, рассказали «Известиям» в Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). С этим прогнозом согласны эксперты ВШЭ и ГосНИИ гражданской авиации.

с чего всё началось

Стоимость авиабилетов в 2019 году вырастет по сравнению с прошлым годом на 9-10 процентов. Об этом журналистам рассказал заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров.

Авиабилеты подорожают по итогам года

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