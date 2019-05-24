Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМСLenta.ru 01:47
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Финансовые организации используют коды в сообщениях для подтверждения личности клиента или для подключения услуги.
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Шоу-бизнес
Бузова в Стамбуле устроила фотосъёмку в банном халате
Обновлено в 04:47
Армия и оружие
В российской армии появилась новая должность
Обновлено в 04:01
Гаджеты
«Яндекс» представил медиаплеер «Яндекс.Модуль»
Компания «Яндекс» представила на Yet another Conference (YAC) медиаплеер «Яндекс.Модуль», который подключается к телевизору через HDMI-порт и позволяет включить «Яндекс.Эфир» или другое видео из приложения компании на большом экране.
Обновлено вчера в 06:09
Общество
Директор школы в Приморье уволилась из-за выпускников в БДСМ-костюмах
В Приморье правоохранители начали проверку после скандальной вечеринки выпускников в школе, на которую они пришли в БДСМ-костюмах и полицейской форме.
Обновлено в 05:29
Общество
Умерла историк Наталия Басовская
Обновлено в 03:29
Политика
Тереза Мэй объявила об отставке со слезами на глазах
Обновлено в 05:14
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Хоккей
Сборная РФ сыграет с командой Финляндии в полуфинале ЧМ по хоккею
Полуфинальный матч сборных России и Финляндии пройдет 25 мая в Братиславе Игроки российской хоккейной сборной встретятся с соперниками из национальной команды Финляндии в полуфинальном матче чемпионата мира, проходящего в Словакии.
Обновлено вчера в 17:20
Хоккей
Войнову сократили срок дисквалификации в НХЛ
Дисквалификация Войнова в НХЛ сокращена до середины сезона-2019/20.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Прибыль банковского сектора РФ в январе-апреле выросла на 40%
Прибыль российских банков в январе-апреле выросла на 39,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 750 миллиардов рублей, говорится в информационно-аналитических материалах ЦБ РФ.
Обновлено в 05:32
Экономика
Фонд защиты прав дольщиков докапитализирован на 16 млрд рублей
Фонд защиты прав дольщиков докапитализирован на 16 миллиардов рублей для достройки проблемных объектов в 37 регионах России, сообщил вице-премьер по вопросам строительства Виталий Мутко журналистам в пятницу.
Обновлено в 05:18
Шоу-бизнес
Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.
Обновлено вчера в 13:58
Общество
Россияне раскупают платья для выпускных
Девушки Российской Федерации отдают в среднем от 4 до 5 тысяч рублей за покупку выпускного платья, как сообщил сервис объявлений Юла.
Обновлено вчера в 23:23
Происшествия
Рейс из Кургана в Москву не смог вылететь из-за технических неполадок
Рейс из Кургана в Москву в пятницу задерживается более чем на 9 часов из-за технических неполадок с самолетом, вылета ожидают 140 пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганского аэропорта.
Обновлено в 02:45
Музыка
Лобода не примет участие в спецвыпуске шоу «Голос. Дети»
Вернется, по словам Бурлаковой, только 25 мая. Никаких предварительных съемок спецвыпуска шоу не было.
Обновлено вчера в 11:49
Экономика
МВФ спрогнозировал темп роста ВВП России на уровне 1,4%
Темп роста ВВП России в 2019 году останется на уровне 1,4%, эта цифра не меняется последние три года, говорится в заявлении Международного валютного фонда (МВФ) 2019 года.
Обновлено в 05:27
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Происшествия
Суд приговорил бывшего юриста ЮКОСа к 10 годам колонии
По версии следствия, Ивлев в 2001-2002 гг. в составе организованной группы под руководством экс-руководителя ЮКОСа Михаила Ходорковского присвоил более 195 млн т нефти ОАО «Юганскнефтегаз», ОАО «Самаранефтегаз» и ОАО «Томскнефть ВНК» («дочки» ЮКОСа) на сумму 1,067 трлн руб.
Обновлено в 05:19
Политика
Штаб Зеленского обличит депутатов Рады, проваливших закон о выборах
Андрей Богдан, глава администрации президента Украины Владимира Зеленского, заявил, что команда украинского лидера опубликует видео, на котором с депутатами Рады обсуждались поправки к закону о выборах.
Обновлено в 00:56
Авто
«АвтоВАЗ» объяснил, почему не ставит на Lada 4x4 более мощный мотор
Компания «АвтоВАЗ» пояснила, почему не ставит на Lada 4x4 современный, более мощный двигатель.
Обновлено в 05:28
Происшествия
Reuters: рядом с мечетью в Кабуле прогремел взрыв
Взрыв произошел в пятницу вблизи одной из мечетей Кабула. Об этом сообщило агентство Reuters.
Обновлено в 05:30
Происшествия
За домогательства Харви Вайнштейн выплатит более 40 миллионов
Скандал разгорелся, когда Харви Вайнштейна обвинили в домогательствах десятки женщин, среди которых были известные голливудские актрисы Анджелина Джоли, Ума Турман и Эшли Джадд.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Владимир Путин вручил награды в Кремле
Президент Владимир Путин вручил государственные награды более 30 деятелям науки, образования, политики, спорта.
Обновлено вчера в 07:21
Футбол
Лукаку обеспокоен возможным переходом в «Интер»
Нападающий «Манчестера Юнайтед» Ромелу Лукаку обеспокоен тем, что этим летом его могут продать в «Интер».
Обновлено в 02:20
Политика
Трамп допустил включение «опасной Huawei» в сделку с Китаем
Президент США Дональд Трамп допустил, что китайская компания Huawei может стать частью торговой сделки с Пекином, пишет Politico.
Обновлено в 01:25