Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМСLenta.ru 01:47
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Финансовые организации используют коды в сообщениях для подтверждения личности клиента или для подключения услуги.
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Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Обновлено в 04:01
Происшествия
Во Владивостоке проверят школу после инцидента с выпускниками
После инцидента в школе во Владивостоке, где выпускники были одеты в откровенные костюмы, будет проведена проверка, заявили в пресс-службе Департамента образования и науки Приморья.
Обновлено в 04:00
Наука
Ученые: Рак желудка развивается в два раза чаще у мужчин
Рак желудка диагностируется в основном у людей среднего и пожилого возраста, и в два раза чаще развивается у мужчин.
Обновлено в 03:46
Политика
Партия Порошенко уберет его имя из названия и сменит лидера
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко Блок Петра Порошенко «Солидарность» (БПП) готовится к смене названия, рассказал РБК собеседник в парламентской фракции БПП и подтвердил сотрудник ее аппарата.
Обновлено в 04:21
Политика
В Кремле назвали реальными опасности из-за рубежа для Рунета
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что недружественные шаги из-за рубежа и торговые войны свидетельствуют о реальных угрозах в отношении Рунета.
Обновлено в 06:38
Происшествия
Замглавы УФНС по Ростовской области задержана
Силовики провели обыски дома и на работе главы УФНС Ростовской области Ирины Александровой, сообщает источник.
Обновлено в 06:45
Политика
Администрация Зеленского обвинила депутатов Рады в обмане президента
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан публично заявил, что депутаты Верховной рады обманули президента страны Владимира Зеленского на совещании перед рассмотрением в парламенте поправок в избирательное законодательство.
Обновлено в 02:31
Происшествия
Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Госдума приняла новые правила техосмотра
Нижняя палата парламента одобрила правительственный законопроект о новых правилах техосмотра в третьем чтении.
Обновлено вчера в 07:12
Происшествия
После нападения на полицейского в Туле введен план «Перехват»
Для розыска напавших на полицейского в Туле введен план "Перехват", передает РИА Новости.
Обновлено в 06:31
Футбол
Игуаин желает вернуться в «Ювентус» и играть с Роналду
Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин, выступающий на правах аренды за «Челси», выразил желание вернуться в туринский клуб, сообщает Tuttosport.
Обновлено в 01:25
Общество
В Перми изменят систему отбора детей в школы после гендерного скандала
Пермские власти решили изменить систему набора детей в статусные учебные заведения. Об этом сообщили в администрации Перми.
Обновлено в 05:05
Политика
Тереза Мэй объявила о своей отставке со слезами
Заявление об отставке с поста лидера Консервативной партии далось премьер-министру Великобритании Тереза Мэй с большим трудом — председатель правительства едва сдерживала слёзы на протяжении всей своей речи.
Обновлено в 06:28
Происшествия
ЛГБТ-активист пожаловался в ЕСПЧ на пытки в Чечне
Юристы правозащитной организации «Комитет против пыток», которые представляют интересы ЛГБТ-активиста Максима Лапунова, подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).
Обновлено в 05:42
Политика
Зеленский отменил указ Порошенко
Отмечается, что Зеленский отменил это указ Порошенко. Кроме того, Зеленский уволил Артеменко и с должности члена Нацкомиссии.
Обновлено в 05:41
Общество
В Воркуте отменили занятия во всех школах из-за метели
Обновлено в 04:20
Происшествия
Обвиняемый в шпионаже Пол Уилан пожаловался на следователя ФСБ
Обвиняемый Россией в шпионаже гражданин четырех государств Пол Уилан заявил в пятницу в Лефортовском суде Москвы, что его жизни угрожает следователь - капитан ФСБ РФ, передает корреспондент РИА Новости из зала инстанции.
Обновлено в 04:58
Шоу-бизнес
Джулия Ванг: «Я родилась странным ребенком, с аномалиями»
Обновлено в 04:00
Политика
Член Европарламента заподозрил Украину в катастрофе MH17
Лидер прошедшей в Европарламент партии из Нидерландов Тьерри Боде заявил, что в катастрофе Boeing 777 в Донецкой области может быть виновна Украина.
Обновлено в 05:29
Культура
«Яндекс» купил права на сериал «Слуга народа» с Зеленским
«Яндекс» приобрел права на показ сериала «Слуга народа», рассказал «Ведомостям» представитель компании: смотреть сериал можно будет на «Кинопоиске» по подписке.
Обновлено в 04:05
Политика
Юнкер обвинил Грецию в подлоге данных для вступления в еврозону
Греция предоставила Евростату сфальсифицированные данные о своих экономических показателях.
Обновлено в 05:25
Политика
Песков прокомментировал задержания выходцев из силовых структур
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос, следят ли в Кремле за ситуацией вокруг сотрудника управления К СЭБ ФСБ Кирилла Чекалина и экс-совладельца банка «Югра» Алексея Хотина.
Обновлено в 06:35
Происшествия
В Марий Эл девятиклассник ударил депутата на последнем звонке
Ученик девятого класса набросился на депутата Госсобрания Марий Эл Екатерину Вахитову на последнем звонке в школе, региональное управление МВД начало проверку инцидента.
Обновлено в 04:08
Финансы
Сбербанк объявил о снижении ставок по ипотеке
Ключевой игрок российского рынка ипотечного кредитования — Сбербанк — с 25 мая 2019 года уменьшит ставки по кредитам на приобретение жилья.
Обновлено в 05:05
Шоу-бизнес
Анна Седокова рассказала, какие бы советы дала себе в молодости
Анна Седокова рассказала в личном микроблоге о накопленном жизненном опыте.
Обновлено в 04:36
Происшествия
Осужденного по делу Шакро Молодого генерала СК досрочно освободили
Суд Нижнего Тагила освободил генерала Следственного комитета России Дениса Никандрова.
Обновлено в 07:11
Гаджеты
Xiaomi представила самый дешевый смартфон Redmi 2019 года
Обновлено в 06:24
Общество
Синоптики прогнозируют «жаркий сюрприз» в Москве к концу мая
Синоптики прогнозируют повышение температуры до +30 °С в Москве в последних числах мая, передаёт портал «Метеоновости».
Обновлено в 06:52