Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМСLenta.ru 01:47

Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Финансовые организации используют коды в сообщениях для подтверждения личности клиента или для подключения услуги.

Происшествия Экс-владелец «Югры» дал показания против главы банковского отдела ФСБ Произошедшее в апреле задержание и помещение под стражу полковника ФСБ Кирилла Черкалина произошло после того, как показания против него дал бывший владелец банка «Югра» Алексей Хотин, рассказали РБК два источника, знакомых с ходом расследования.

Происшествия В Пулкове женщина упала с трапа самолета В петербургском аэропорту Пулково пожилая женщина упала с трапа самолета. Инцидент произошел рано утром 24 мая.

Авто Skoda показала свой новый внедорожный Superb Scout Бренд Skoda представил свой первый внедорожный универсал Superb Scout.

Здоровье Диетолог рассказал, как правильно выбрать шаурму Эксперты рассказали РИА Новости, какая шаурма считается здоровым питанием.

Общество Директор школы в Приморье уволилась после БДСМ-маскарада выпускников Директор школы № 74 во Владивостоке написала заявление на увольнение после того, как несколько выпускников явились на последний звонок в БДСМ-костюмах, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика Всемирный банк назвал Украину одной из беднейших стран региона По уровню ВВП на душу населения Украина остается одной из беднейших стран региона, сообщается в докладе Всемирного банка.

Происшествия Задержан организатор покушения на волгоградского губернатора В Москве задержан криминальный авторитет из Волгограда Евгений Ремезов, организовавший в 2016 году покушение на губернатора Волгоградской области и его семью.

Происшествия В США казнили серийного убийцу женщин Серийного убийцу и насильника Роберта «Бобби» Джо Лонга казнили 23 мая в американском штате Флорида. Об этом сообщает Associated Press.

Здоровье В администрации Курской области обсудили развитие курской медицины Врио руководителя региона Роман Старовойт провел совещание по проблемам развития отрасли здравоохранения.

Происшествия Летевшему в Уфу SSJ-100 пришлось экстренно снизиться из-за неполадок Самолет Sukhoi Superjet 100, направлявшийся в Уфу, экстренно снизился над Уралом из-за технических неполадок, сообщает сегодня, 23 мая, «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Музыка Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги конкурса Организаторы Евровидения пересмотрели итоги конкурса, пересчитав баллы участников.

Шоу-бизнес Появились видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских В сети появилось несколько роликов, на которых запечатлена свадьба украинских артистов Потапа и Насти Каменских.

Хоккей Овечкин выкинул американца на скамейку сборной России Форвард сборной России Александр Овечкин провел силовой прием против защитника Брэди Шея в матче против команды США, сообщает "Советский спорт".

Общество Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра Госдума приняла закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.

Политика Пушков назвал закономерным отказ Нуланд в российской визе Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ в российской визе экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.

Авто Стало известно, почему Lada 4x4 не оснащают более мощным мотором На портале «Лада.онлайн» появилась информация, почему «АвтоВАЗ» до сих пор не установил на свой внедорожник Lada 4x4 более производительный двигатель.

Происшествия В квартире в Набережных Челнах нашли тела троих членов семьи Три трупа с ножевыми ранениями обнаружены в одной из квартир в Набережных Челнах, они были членами одной семьи, сообщил в четверг ТАСС источник в силовых структурах.

Экономика МКБ и «дочка» Сбербанка предъявили исковые требования к Антипинскому НПЗ НПЗ обозначил сумму требований по делу о банкротстве в размере 346,4 млрд руб. 22 мая была опубликована информация о том, что Сбербанк получил контроль над 80% акций Антипинского нефтеперерабатывающего завода.

Экономика Самый большой доход за 2018 год в МВД задекларировал замминистра Самый большой доход за 2018 год в МВД России задекларировал заместитель министра Аркадий Гостев.

Общество Воскресший Скрипаль вышел на связь Воскресший Скрипаль вышел на связь Отравленный полковник нашелся и дал о себе знать.