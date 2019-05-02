Здоровье
Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумыiReactor 18:53
Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы. На карантин был закрыт город Улгий после того, как погибли два местных жителя. Из города нельзя ни выехать, ни въехать.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 20:11, Ашберн
Политика
Посол США в Германии возмутился политикой Европы в отношении России
Политика Европы в отношении России "немыслима", заявил посол США в Германии Ричард Гренелл в интервью журналу Focus.
Обновлено в 18:48
Космос
SpaceX подтвердила уничтожение капсулы ракеты Crew Dragon
Компания SpaceX Илона Маска подтвердила потерю капсулы корабля Сrew Dragon, на которой планировалось доставлять людей на МКС.
Обновлено в 03:46
Наука
Останки денисовца впервые обнаружили не в Денисовой пещере
Пещера Бейшия в местечке Сяху, в которой нашли челюсть, находится на высоте 3,2 тыс. м. Ученые проанализировали протеом твердой ткани зубов и пришли к выводу, что денисовец из Сяху жил около 160 тыс. лет назад.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Трибунал по делу украинских моряков пройдет 10 мая
Международный трибунал по делу задержанных в России украинских моряков назначен на 10 мая в Гамбурге.
Обновлено в 07:23
Армия и оружие
На позициях ВСУ в Марьинке подняли нацистский флаг
Вблизи населенного пункта Марьинка украинские бойцы из полка «Азов» подняли нацистский флаг.
Обновлено в 18:58
Космос
Астрономы собрали на одном снимке 265 тысяч галактик
Обновлено в 17:16
Шоу-бизнес
Шеф-редактора «Голос. Дети» госпитализировали с инфарктом
Обновлено в 15:07
Шоу-бизнес
Стало известно о переписке Микеллы Абрамовой с Ержаном Максимом
Несмотря на скандал, разгоревшийся в СМИ, все участники конкурса сохранили хорошие отношения.
Обновлено в 10:00
Театры
Нонна Гришаева перевоплотится в Людмилу Гурченко
Ранее Станислав Садальский рассказал о том, как умирала Людмила Гурченко.
Обновлено в 08:07
Наука
Лучшее за день. 2 мая
Где нашли новые останки денисовца, как слияние нейтронных звезд повлияло на Солнечную систему и куда Китай отправит космические аппараты, расскажет дайджест лучших материалов дня от Indicator.Ru.
Обновлено вчера в 15:34
Транспорт
Амстердам запретит автомобили на бензине и дизельном топливе
Автомобили и мотоциклы, работающие на бензине и дизельном топливе, будут запрещены в столице Нидерландов с 2030 года.
Обновлено в 09:07
Общество
В Париже на месте заброшенной станции метро откроется бар
Заброшенная станция метро "Круа-Руж" в шестом округе Парижа превратится в коктейль-бар, который станет первым в мире, открытым в "подземке", сообщает "Евро Пульс".
Обновлено в 18:05
Гаджеты
Рынок «умных часов» вырос на 48%
Глобальные поставки «умных часов» выросли на 48% по итогам первого квартала в годовом исчислении.
Обновлено в 02:02
Авто
Редкая модель Lancia Delta Integral 1989 выставлена на продажу
На торги в США выставлена уникальная версия спортивной модели Lancia Delta Integral, выпущенной в 1989 году.
Обновлено в 13:51
Здоровье
Врачи развенчали мифы о геморрое
Медики обеспокоены проблемой несвоевременного обращения пациентов с геморроем.
Обновлено в 07:15
Происшествия
В Петербурге нашли тело китаянки, упавшей в Неву во время фотосессии
Спасатели Санкт-Петербурга обнаружили тело гражданки Китая, упавшей в Неву во время фотосессии, сообщает пресс-служба городского ГУМЧС.
Обновлено в 09:05
Музыка
Более 1 тыс. юных музыкантов выступят 9 мая перед Музеем Победы
На концерте «Фанфары Победы» 9 мая 2018 г. присутствовали около 10 тыс. человек.
Обновлено в 18:29
Политика
The New Yorker назвал Трампа разрушителем репутаций
За два года у власти президент США Дональд Трамп испортил репутацию и карьеру многих своих подчиненных.
Обновлено в 12:33
Здоровье
В Мордовии за неделю от укусов животных пострадал 31 человек
Фото: ESP С 22 по 28 апреля в Мордовии зафиксировано 235 случаев инфекционных заболеваний (кроме гриппа и ОРВИ), что на 17,3 % ниже уровня показателя предыдущей недели.
Обновлено в 07:50
Наука
Ученые выявили основные источники загрязнения Байкала и Селенги
Сотрудники географического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова в сотрудничестве с российскими коллегами провели комплексный анализ анализ бассейна реки Селенги и выявили основные источники загрязнения озера Байкал и рек бассейна Селенги.
Обновлено в 04:35
Экономика
Россия стала лидером по закупкам золота в 2019 году
Основными покупателями золота в этом году WGC называет также Казахстан, Турцию, Индию, Эквадор, Катар и Колумбию.
Обновлено в 05:21
Энергетика
СМИ сообщили о просьбе «Транснефти» сократить добычу нефти в России
«Транснефть» попросила российские нефтяные компании сократить добычу нефти.
Обновлено в 17:50
Армия и оружие
Россия выступила против договора о запрете ядерного оружия
Москва выступила против договора о запрещении ядерного оружия, следует из сообщения, опубликованного на сайте МИД.
Обновлено в 10:33
Футбол
Комличенко прокомментировал свой рекорд в чемпионате Чехии
Российский форвард "Млады Болеслав" Николай Комличенко, установивший рекорд чемпионата Чехии по забитым голам в одном сезоне, поблагодарил болельщиков за поддержку.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
На Украине приступили к испытаниям нового артиллерийского комплекса
Комплекс управления артиллерийским огнем "Оболонь-А" будет испытан на Украине.
Обновлено в 11:26
Политика
Трамп усомнился в надежности разведданных США о Венесуэле
По данным телеканала, американский лидер засомневался в «надёжности разведывательной информации США» относительного того, что высокопоставленные лица из ближайшего окружения президента Венесуэлы Николаса Мадуро были готовы перейти на другую сторону, однако этого не произошло.
Обновлено в 19:44
Шоу-бизнес
В Сети появились редкие фото беременной Жанны Фриске
Примечательно, что на днях в Сети появились редкие фото Жанны. В кадре она запечатлена с округлившимся животом на побережье моря.
Обновлено вчера в 14:53