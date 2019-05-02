Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумыiReactor 18:53

Около полутора десятков российских туристов в Монголии не могут вернуться домой из-за вспышки чумы. На карантин был закрыт город Улгий после того, как погибли два местных жителя. Из города нельзя ни выехать, ни въехать.

Российские туристы не могут вернуться из Монголии из-за вспышки чумы

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