Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордникаLenta.ru 00:59

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину направил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев, сообщает RT.
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с чего всё началось

В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
RT на русскомвчера в 23:41

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Россиян предложили штрафовать за выгул собак без намордника

URA.Ru01:44

В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

RT на русскомвчера в 23:41

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Lenta.ru00:59

В России предложили штрафовать за выгул опасной собаки без намордника

Известия00:38

Эксперт предложил ввести штраф за выгул опасных собак без намордника

Газета.Ru00:37

В России могут начать штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Московский Комсомолец00:32

Госдуме предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

РБК01:46
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 02:58, Ашберн
Происшествия

Командир аварийно севшего в Подмосковье A321 вернулся в Екатеринбург

Пилот совершившего аварийную посадку в Подмосковье самолёта А321 Дамир Юсупов вернулся домой в Екатеринбург.
Обновлено в 01:04
Армия и оружие

Индия «наелась» дорогими Су-30МКИ

Причиной прекращения выпуска самолетов называется высокая цена собираемого в Индии Су-30МКИ, равная 70,3 миллиона долларов, тогда как покупка одного такого самолета непосредственно у России обходится в 42,15 миллиона долларов.
Обновлено в 00:33
Происшествия

В ДТП в Туве погибли четыре человека

Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.
Обновлено вчера в 22:38
Общество

Росстат рассказал об изменениях в рационе россиян за 40 лет

За почти 40 лет, согласно отчёту Росстата, жители России стали есть вдвое меньше картофеля.
Обновлено в 00:48
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Как пишет издание, президент неоднократно спрашивал у своих советников, может ли США приобрести Гренландию, и с интересом слушал обсуждение ресурсов острова, его геополитического значения, в том числе возможности расширения американского военного присутствия в Арктике.
Обновлено вчера в 18:49
Политика

Трамп призвал строить в США больше психбольниц

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США нужно больше специальных учреждений для психически больных на фоне массовых стрельб.
Обновлено вчера в 19:14
Политика

США сократят помощь другим странам на 4,3 млрд долларов

Администрация США в нынешнем финансовом году хочет на 4,3 млрд долларов сократить объем предоставляемой иностранным государствам помощи.
Обновлено в 01:05
Происшествия

Два человека погибли при столкновении катера с пирсом на Байкале

Обновлено в 02:17
Политика

Захарова разъяснила слова Лаврова о Курилах

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова главы ведомства Сергея Лаврова о возможной передаче Японии двух Курильских островов.
Обновлено вчера в 11:14
Общество

РБК: ФСБ проверяет контракты МОЭК с подрядчиками

Управление «К» Службы экономической безопасности ФСБ России начало проверку контрактов подрядчиков Московской объединенной энергетической компании (МОЭК).
Обновлено в 00:53
Авто

Появились данные о ценах на дизельную версию пикапа Ram 1500 2020 года

Сообщается, что дизельный мотор будет доступен абсолютно во всех версиях пикапа, также с этим мотором можно заказать и Ram 1500 Classic 2019 модельного года – в этом случае цена составит 2 578 962 рублей.
Обновлено в 01:23
Политика

В Крыму оценили стратегию Зеленского по возвращению полуострова

15 августа заместитель руководителя офиса президента Украины Руслан Рябошапка рассказал о начале разработки стратегии по возвращению полуострова под украинскую юрисдикцию.
Обновлено в 02:37
Общество

В Роскачестве назвали признаки поддельных отзывов в интернет-магазинах

Эксперты Роскачества рассказали о том, как не попасться на фейковые отзывы на товары в интернете.
Обновлено в 01:58
Происшествия

Миллиардера-педофила Эпштейна могли убить в камере, заявил эксперт

Медицинский эксперт и доктор Марк Сигел заявил, что миллиардера Джеффри Эпштейна, обвиняемого в сексуальной эксплуатации детей и работорговле, с большой вероятностью могли убить в камере, где он находился.
Обновлено в 01:13
Происшествия

Минэкологии Московской области: Аэропорт «Жуковский» окружен реками и озёрами, где обитают чайки

Обновлено в 02:50
Политика

Госдеп пригрозил последствиями экипажу иранского танкера Grace 1

Официальный представитель Госдепа Морган Ортагус заявила, что экипаж иранского танкера Grace 1 ждут последствия.
Обновлено вчера в 23:21
Музыка

Лидер группы Little Big стал креативным директором «Связного»

Обновлено вчера в 08:47
Политика

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии.
Обновлено вчера в 10:09
Футбол

«Спартак» пробился в плей-офф квалификации Лиги Европы

Московский "Спартак" на своем поле одержал победу над швейцарским "Туном" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.
Обновлено вчера в 14:46
Общество

Орнитологи предложили создать «паспорт аэропорта» после ЧП с A321

Подробнее — в материале "Известий": Полоса спасения: кто и как сотворил московское "чудо на Гудзоне"
Обновлено вчера в 18:50
Авто

Новый кроссовер Kia KX3 показали на официальных фотографиях

Новый кроссовер Kia KX3 показали на официальных фотографиях из базы, где также внесены и данные о некоторых характеристиках.
Обновлено вчера в 13:44
Происшествия

Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus

Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Футбол

Рыбусь: «Локомотив» едет в гости к «Динамо» за тремя очками

Защитник «Локомотива» Мацей Рыбусь подчеркнул, что его команда готовится к тяжёлой игре, но намеревается победить.
Обновлено вчера в 23:04
Недвижимость

Количество сделок с вторичным жильем в Москве за месяц выросло на 14%

Рост количества сделок с вторичным жильем в июле в Москве прошел на фоне падения в два раза сделок с новостройками: в июле в Москве по ДДУ было заключено 5,6 тыс. сделок (против 11,6 тыс. в июне).
Обновлено в 02:34
Общество

Назван размер справедливой зарплаты россиян

Наименьшей справедливая зарплата оказалась в Липецке, Пензе, Барнауле и Рязани — в среднем 55 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 09:07
Экономика

В Латвии приостановлена работа одного из крупнейших банков страны

В Латвии свою работу приостановил один из крупнейших банков этой страны PNB Banka (прежнее название — Norvik Banka).
Обновлено вчера в 16:56
Политика

ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев

Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".
Обновлено в 02:00
Происшествия

Покупка лекарства больному сыну обернулась уголовным делом для матери

Обновлено вчера в 16:03
Армия и оружие

В ВСУ заявили об отказе от тендера по закупкам тренажёров «Бук-М1», С-300П и ПЗРК «Игла»

Ранее «Военное обозрение» сообщало, что Минобороны Украины объявило о размещении тендера на закупку тренажёров для расчётов зенитных ракетных комплексов «Бук-М1» и С-300П.
Обновлено в 02:26
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