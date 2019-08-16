В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

с чего всё началось

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину направил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев, сообщает RT.

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

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