Общество

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордникаLenta.ru 00:59

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину направил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев, сообщает RT.
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с чего всё началось

В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
RT на русскомвчера в 23:41

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Россиян предложили штрафовать за выгул собак без намордника

URA.Ru01:44

В России могут начать штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Московский Комсомолец00:32

Госдуме предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

РБК01:46

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Lenta.ru00:59

В России предложили штрафовать за выгул опасной собаки без намордника

Известия00:38

Эксперт предложил ввести наказание за выгул опасных собак без намордника

Газета.Ru02:53

В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

RT на русскомвчера в 23:41
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