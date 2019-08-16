В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.

с чего всё началось

В России предложили ввести штраф за выгул собак опасных пород без поводка и намордника. Соответствующее письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину направил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев, сообщает RT.

Россиян предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

Гаджеты В этом году нехватка процессоров Intel устранена не будет Тайваньские ODM-производители ноутбуков настроены консервативно в отношении поставок во второй половине 2019 года.

Общество Жители России назвали слова пилота «Уральских авиалиний» новым символом эпохи Слова пилота «Уральских авиалиний», который сегодня в связи с аварийной ситуацией совершил жесткую посадку после взлета возле деревни Рыбинское на окраине Жуковского — в кукурузном поле, назвали новым символом эпохи.

Космос Дочери Гагарина подарили Королеву красный телефон Появилось мультимедиа: посетители увидят фильм-реконструкцию о полёте Юрия Алексеевича Гагарина.

Здоровье Профессор медицины: Кузбасс стремительно спивается По словам профессора, алкоголь даже в самых незначительных дозах сокращает жизнь на 1.5 года, а также ведет к повышению общего уровня преступности и смертности среди населения.

Политика Россия и Венесуэла договорились о визитах военных кораблей «В ходе встречи в Москве главы военных ведомств подписали соглашение о визитах боевых кораблей в порты обоих государств», — говорится в сообщении.

Технологии Сбербанк позволит клиентам платить в магазинах отпечатком пальца Сбербанк внедрит системы оплаты в магазинах с использованием биометрии, сообщают "Ведомости".

Происшествия В поезде на Омск пассажиры устроили кровавую драку В поезде, следующем по маршруту Новый Уренгой — Омск, в четверг, 15 авгутса, произошла серьезная драка между пассажирами.

Происшествия В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.

Политика ФСБ впервые за 20 лет раскрыла число приехавших работать иностранцев Что раскрыла погранслужба ФСБ За первое полугодие 2019 года 2,4 млн иностранцев заявили, что прибыли в Россию ради работы, следует из расчетов РБК по данным статистики пограничной службы ФСБ по показателю "Въезд иностранных граждан в РФ".

Армия и оружие ВМС Турции обнаружили новые фрагменты упавшего МиГ-29 ВВС Азербайджана Специалисты Военно-морских сил (ВМС) Турции обнаружили в Каспийском море новые фрагменты потерпевшего крушение МиГ-29 ВВС Азербайджана.

Общество Вор в законе из Казани Муха Люберецкий отрекся от своего титула Вор в законе Олег Мухаметшин, известный в криминальной среде как Муха Люберецкий, решил отказаться от своего титула.

Происшествия В ДТП в Туве погибли четыре человека Четыре человека погибли при столкновении ВАЗ-21074 и ЗиЛ-130 на участке 855-го километра автодороги Р-257 "Енисей" на территории Кызылского района Республики Тыва, сообщается на сайте республиканского МВД.

Происшествия Росприроднадзор подтвердил наличие свалки возле аэропорта «Жуковский» Росприроднадзор подтверждает наличие несанкционированной свалки менее чем в двух километрах от аэропорта «Жуковский», рядом с которым совершил аварийную посадку самолет Airbus А-321 «Уральских авиалиний», сообщается на сайте ведомства.

Общество Назван размер справедливой зарплаты в России «По мнению россиян, справедливая зарплата составляет в среднем 66 тыс. рублей в месяц», — говорится в пресс-релизе.

Шоу-бизнес Подруга Нюши случайно рассекретила лицо дочери певицы В Сети появилась фотография 9-месячной дочки популярной исполнительницы Нюши. Лицо ребенка случайно рассекретила одна из подружек певицы.

Экономика В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.