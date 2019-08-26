В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на человека собаки опасной породы, которую хозяева выгуливали не по правилам. С такой инициативой выступил президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев.

с чего всё началось

В России предложили ввести уголовное наказание за нападение на людей опасных собак, которых хозяева выгуливают не по правилам. Соответствующее обращение президент общественной организации «Коллективная защита» Марат Аманлиев направил председателю Госдумы Вячеславу Володину.

Россиян предложили наказывать за нападение опасных собак на людей

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