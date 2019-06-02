Общество
Россиян хотят освободить от установки счетчиков теплаРИА Новости 13:33
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила "Российская газета".
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с чего всё началось
Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Такое предложение разослано в минэнерго, минэкономразвития и ФАС (документ есть в распоряжении "РГ").Российская газета09:40
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Происшествия
У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса
Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".
Обновлено в 16:24
Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа
Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.
Обновлено в 16:12
Шоу-бизнес
Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера
Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Стало известно, что Шарлотта Казираги сочеталась браком.
Обновлено в 15:31
Политика
Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено в 15:23
Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Происшествия
Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей
Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.
Обновлено в 12:30
Космос
Телескоп Subaru обнаружил 1,8 тысячи новых сверхновых
Обновлено 31 мая в 03:55
Политика
Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который является кандидатом на пост главы правительства, заявил, что не стал бы препятствовать выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США в случае своего премьерства.
Обновлено в 15:41
Политика
Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа
Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.
Обновлено в 01:54
Шоу-бизнес
Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы
Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Единоборства
Уайлдер высказался о поражении Джошуа
Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".
Обновлено в 01:11
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32
Общество
Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных
Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".
Обновлено в 12:40
Шоу-бизнес
Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей
Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.
Обновлено в 01:09
Религия
Легойда рассказал, как должен жить православный священник
Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Транспорт
Аэропорт Хельсинки предупредил о проблемах с багажом
В аэропорту Хельсинки сегодня возник сбой в системе обработки багажа. Об этом сообщается на сайте оператора воздушной гавани.
Обновлено в 12:58
Транспорт
Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы
В аэропортах Москвы отменили и задержали 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".
Обновлено вчера в 15:02
Происшествия
Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки
Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.
Обновлено в 15:19
Шоу-бизнес
Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре
Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.
Обновлено в 12:36
Политика
Генсек НАТО подтвердил создание авиабазы в бывшем Сталине
НАТО продолжит реализацию программы по строительству военной базы в Албании, 2 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с албанским премьер-министром Эди Рама, сообщает пресс-служба альянса.
Обновлено в 15:50
Происшествия
Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске
Пострадавшие в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске, которые были госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи, находятся в стабильном состоянии.
Обновлено в 14:04
Космос
Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch
Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.
Обновлено вчера в 05:33
Политика
Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине
По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".
Обновлено в 14:46
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Александр Задойнов задолжал 400 тысяч рублей алиментов
В результате Задойнов задолжал внушительную сумму — 400 тысяч рублей алиментов.
Обновлено в 14:31
Транспорт
Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
Российский телеведущий Леонид Якубович заявил, что не будет извиняться за то, что он ездил по тротуарам в Чувашии.
Обновлено в 13:07
Гаджеты
Xiaomi выпустит смартфон с подэкранной камерой
Обновлено в 02:28