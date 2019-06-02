Россиян хотят освободить от установки счетчиков теплаРИА Новости 13:33

Минстрой предлагает отказаться от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Такое предложение разослано в минэнерго, минэкономразвития и ФАС (документ есть в распоряжении "РГ").

с чего всё началось

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило освободить россиян от обязательной установки поквартирных счетчиков тепла в новостройках. Об этом сообщила "Российская газета".

Происшествия У следствия появилась главная версия гибели футболиста Рейеса Стала известна возможная причина гибели бывшего футболиста сборной страны Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Происшествия В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа Никита Беляникин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего.

Шоу-бизнес Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Внучка Грейс Келли вышла замуж за российского продюсера Стало известно, что Шарлотта Казираги сочеталась браком.

Политика Украинские силовики собирают совещание из-за ролика на YouTube Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.

Общество В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.

Происшествия Раскрыты подробности отношений экс-главы Раменского района с убитой любовницей Задержанный по подозрению в убийстве любовницы экс-глава Раменского района Подмосковья Андрей Кулаков опасался, что его роман может привести к окончательному расставанию с супругой.

Политика Глава МИД Британии заявил, что не стал бы мешать выдаче Ассанжа в США Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант, который является кандидатом на пост главы правительства, заявил, что не стал бы препятствовать выдаче основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа властям США в случае своего премьерства.

Политика Впервые опубликован советский оригинал пакта Молотова — Риббентропа Фонд «Историческая память» впервые опубликовал советский оригинал Договора о ненападении между СССР и Германией от 1939 года, известного как пакт Молотова — Риббентропа.

Шоу-бизнес Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.

Единоборства Уайлдер высказался о поражении Джошуа Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Деонтей Уайлдер поделился мнением о поражении Энтони Джошуа в поединке с Энди Руисом, передает "Советский спорт".

Происшествия Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.

Общество Начальника орловской колонии уволят после скандала с пиром заключенных Руководителя исправительной колонии № 2 города Ливны Орловской области уволят после того, как в интернете появилось видео банкета заключенных на Пасху, заявил замдиректора ФСИН Валерий Максименко в эфире радио "Говорит Москва".

Шоу-бизнес Наследство Юлии Началовой оценено в сто миллионов рублей Егор Иващенко подчеркнул, что квартира Юлии Началовой стоит сто миллионов рублей, а также рассказал о судебных тяжбах между ее родителями и Александром Фроловым.

Религия Легойда рассказал, как должен жить православный священник Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Транспорт Аэропорт Хельсинки предупредил о проблемах с багажом В аэропорту Хельсинки сегодня возник сбой в системе обработки багажа. Об этом сообщается на сайте оператора воздушной гавани.

Транспорт Более 40 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы В аэропортах Москвы отменили и задержали 43 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Происшествия Полиция начала расследование в отношении Неймара за публикацию интимных фото девушки Полиция Рио-де-Жанейро начала расследование по факту публикации нападающим французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) и сборной Бразилии Неймаром интимных фотографий женщины, обвинившей его ранее в изнасиловании.

Шоу-бизнес Собчак и Виторган замечены вместе на Кипре Внимательные подписчики Ксении Собчак и Максима Виторгана в Instagram уличили бывшую супружескую пару в посещении одного мероприятия.

Политика Генсек НАТО подтвердил создание авиабазы в бывшем Сталине НАТО продолжит реализацию программы по строительству военной базы в Албании, 2 июня заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг по итогам встречи с албанским премьер-министром Эди Рама, сообщает пресс-служба альянса.

Происшествия Стало известно о состоянии пострадавших при взрыве в Дзержинске Пострадавшие в результате взрывов на заводе «Кристалл» в Дзержинске, которые были госпитализированы в городскую больницу скорой медицинской помощи, находятся в стабильном состоянии.

Космос Reuters сообщило о закрытии Stratolaunch Новостное агентство Reuters сообщило о грядущем закрытии компании Stratolaunch Systems, которая построила одноименный двухфюзеляжный самолет-носитель.

Политика Вакарчук рассказал, как завершить войну на Украине По словам музыканта, "пример внутри страны" станет толчком для жителей неподконтрольных Киеву территорий быстрее "объединиться вместе с нами".