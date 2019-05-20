Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей ЕгиптаВзгляд.ру 09:18

Генеральное консульство России в египетском городе Хургада попросило туристов воздержаться от поездок в отель Aladdin Beach Resort из-за недавних случаев острого отравления россиян и смерти ребенка. Соответствующее заявление российское генконсульство опубликовало на своей странице в Facebook.

Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей Египта

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