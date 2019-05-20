Происшествия
Россиян попросили воздержаться от поездок в один из отелей ЕгиптаВзгляд.ру 09:18
Генеральное консульство России в египетском городе Хургада попросило туристов воздержаться от поездок в отель Aladdin Beach Resort из-за недавних случаев острого отравления россиян и смерти ребенка. Соответствующее заявление российское генконсульство опубликовало на своей странице в Facebook.
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Шоу-бизнес
Бузову затравили за жалобы на тяжелую работу и синяки
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Происшествия
В Башкирии сотрудница Роспотребнадзора покончила с собой
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Музыка
Дробыш подаст в суд на организаторов «Евровидения»
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Политика
Президент Зеленский подписал первый указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал первый президентский указ, согласно которому он принимает на себя полномочия верховного главнокомандующего.
Обновлено в 18:16
Происшествия
В Словакии автобус с детьми врезался в коттедж
По предварительной информации, автобус выехал за пределы дороги и врезался в стену жилого дома.
Обновлено в 12:35
Политика
Австрия отказалась предоставлять площадку прибывшим в Вену экспертам клуба «Валдай»
Представители Австрии отказались принимать участие и предоставлять площадку организаторам VI заседания европейской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай" накануне открытия.
Обновлено в 14:22
Наука
Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»
Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — "манускрипта Войнича" невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 04:00
Наука
Определение эталона килограмма изменится с 20 мая
20 мая изменится процедура определения килограмма. Ученые заменят физический эталон измерения массы на константу.
Обновлено вчера в 08:09
Авто
Новые «Крокодилы» ЗИЛ-133 неожиданно появились в продаже
Грузовые автомобили ЗИЛ-133ГЯ практически без пробега с новыми шинами и аккумуляторами выставлены на продажу на популярном портале частных объявлений.
Обновлено в 18:43
Политика
Зампостпреда Британии прервал выступление Небензи в Совбезе ООН
"Господин председатель, Совет уже проголосовал по вопросу, есть правило и время выступления, и я прошу вас проследить за тем, чтобы российский представитесь следовал этим правилам и ограничил свои замечания", — сказал Аллен, фактически перебив Небензю на полуслове.
Обновлено в 15:53
Футбол
Игорь Черевченко - об инциденте с Мирзовым: «На поле всякое случается, но нельзя переходить на национальности»
На поле всякое случается, но никогда нельзя переходить на национальности.
Обновлено в 18:16
Происшествия
В Оренбурге убили главу филиала компании «Газпромтранс»
Обновлено в 06:53
Происшествия
В центре Нью-Йорка загорелся небоскреб General Electric
Пожар произошел на 23-м этаже небоскреба в американском Нью-Йорке, где располагается офис корпорации General Electric, сообщает пресс-служба пожарного департамента города на своей странице в Twitter.
Обновлено в 19:06
Политика
Путин не поздравит Владимира Зеленского с инаугурацией
"С чистого листа": Зеленский после инаугурации распустил Верховную Раду "Президент Путин будет поздравлять президента Зеленского с первыми успехами в деле урегулирования внутреннего конфликта на юго-востоке Украины, а также с первыми успехами в деле нормализации отношений с Россией", — сказал Песков, отметив, что на данный момент Кремль не имеет никаких контактов с новым руководством Незалежной.
Обновлено в 08:29
Кино
Вышла последняя серия «Игры престолов»
Последний, восьмой сезон состоял из шести серий. Самая первая серия "Игры престолов" вышла в апреле 2011 года.
Обновлено в 03:52
Политика
Зеленский призвал США ужесточить санкции в отношении России
Президент Украины Владимир Зеленский попросил представителей Белого дома и конгресса США, приехавших на его инаугурацию, продолжать ужесточение санкций против России, сообщается на сайте украинского президента.
Обновлено в 14:05
Гаджеты
В Google объяснили, что ждет владельцев смартфонов Huawei
Источник агентства не сообщил других подробностей, но при этом отметил, что у следующих поколений смартфонов китайского производителя вообще не будет доступа к сервисам Google — ни к магазину приложений Google Play, ни к браузеру, почте, картам и другим.
Обновлено в 03:26
Космос
Конспирологи заговорили о циклопах и сбывающемся пророчестве Ванги
По мнению специалистов, сбывается «пророчество Ванги» о появлении на Земле пришельцев-мутантов.
Обновлено в 13:39
Гаджеты
Смартфон Redmi K20 за 390 долларов представят 20 мая
Презентация смартфона Redmi K20 за 390 долларов состоится в понедельник 20 мая.
Обновлено в 11:28
Политика
Глава Минздрава Украины покинула страну после инаугурации Зеленского
Журналисты обнаружили и.о. главы Минздрава Украины Ульяну Супрун в аэропорту Борисполь в Киеве.
Обновлено в 13:41
Политика
В «Коммерсанте» объяснили увольнения заказной статьей
Председатель совета директоров «Коммерсанта» Иван Стрешинский рассказал изданию The Bell, что сотрудники издания были уволены из-за подозрения в написании заказной статьи.
Обновлено в 16:58
Политика
В Кремле прокомментировали задержание полковников-миллиардеров ФСБ
В России продолжается системная работа по борьбе с коррупцией, которая затрагивает все ведомства без исключения, заявил 20 мая журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 07:29
Политика
Наряд супруги Елены стал хитом инаугурации Зеленского
Читайте материал "Зеленский дал знак Коломойскому, став президентом Украины"
Обновлено в 12:37
Авто
В России начнется серийный выпуск электромобилей
Российская компания Zetta в декабре 2019 года начнет серийный выпуск компактных двухместных электромобилей на своем предприятии в Тольятти.
Обновлено в 10:37
Экономика
Выручка Xiaomi в I квартале подскочила на 27%
Выручка Xiaomi в январе-марте выросла на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 43,8 млрд юаней ($6,3 млрд).
Обновлено в 08:45
Футбол
«Спартак» отдаст Максименко в аренду при покупке Левашова
Сообщается, что игрок составит прямую конкуренцию основному голкиперу "красно-белых" Александру Селихову.
Обновлено в 13:48
Политика
Экс-депутат: досрочные выборы в Раду вернут к власти Порошенко
ЧИтайте Как сообщает телеканал NewsOne, экс-депутат Верховной рады Украины Кирилл Куликов, комментируя решение нового главы государства Владимира Зеленского о досрочном роспуске национального парламента, заявил, что это решение, как и последующие выборы, способны вернуть к власти команду Петра Порошенко.
Обновлено в 19:04
Политика
Путин помиловал четверых осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал четверых российских осужденных - двух мужчин и двух женщин.
Обновлено в 09:52