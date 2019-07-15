Наука
Россиян попросили воздержаться от поедания насекомыхФедералПресс 07:02
Россиян предупредили, что поедание насекомых не всегда может пойти на пользу. Об этом рассказала диетолог, кандидат медицинских наук Маргарита Королева. По ее словам, насекомые могут стать полноценным источником белка, но в животном мире.
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Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Общество
У россиян может появиться дополнительный выходной
У россиян может появиться еще один оплачиваемый выходной один раз в год — для прохождения диспансеризации.
Обновлено в 01:48
Происшествия
Уголовное дело против Мазурова возбудили по заявлению Сбербанка
Уголовное дело против председателя совета директоров и основателя нефтеперерабатывающей группы компаний "Новый поток" Дмитрия Мазурова возбуждено по заявлению Сбербанка, сообщил в понедельник крупнейший российский банк.
Обновлено в 07:34
Спорт
Синхронисты Мальцев и Гурбанбердиева выиграли золото чемпионата мира
Российские синхронисты Майя Гурбанбердиева и Александр Мальцев завоевали золото в технической программе смешанных дуэтов на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 05:13
Происшествия
Стало известно об отставке командира «Альфы» ФСБ
Командир управления «А» («Альфа») Центра специального назначения ФСБ России Валерий Канакин подал в отставку.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Погибшие в Подмосковье пилоты оказались инструкторами Путина
Накануне стало известно, что одним из пилотов был глава Федерации сверхлегкой авиации Игорь Никитин, который готовил Путина к полету со стерхами в 2011 году, обучая управлению монодельтапланом.
Обновлено в 07:41
Происшествия
СК подтвердил задержание криминального авторитета Шишкана
Официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко подтвердила информацию о задержании криминального авторитета Олега Шишканова, известного как Шишкан.
Обновлено в 05:43
Происшествия
Москвичка умерла во время массажа лица
Обновлено в 07:01
Общество
Матвиенко выступила против усыновления детей однополыми семьями
Спикер подчеркнула недопустимость "размывания" таких фундаментальных основ счастья, как семья, дети и родители.
Обновлено в 05:35
Политика
В Госдуме назвали условие снятия ограничений с Грузии
Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и делам соотечественников Леонид Калашников заявил, что Россия готова к поэтапной отмене ограничительных мер против Грузии.
Обновлено в 08:33
Гаджеты
Xiaomi стала лидером по онлайн-продажам смартфонов в России
Китайская компания Xiaomi стала лидером в онлайн-продажах смартфоном на российском рынке за первое полугодие текущего года.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Адвокаты обнаружили подтасовку в протоколах допросов сестер Хачатурян
Эксперты-лингвисты проверили протоколы допросов Ангелины, Крестины и Марии Хачатурян, которые обвиняются в убийстве насиловавшего их отца, сообщает сайт KP.RU.
Обновлено в 07:28
Происшествия
Кортеж Зеленского столкнулся с автобусами с детьми
В Запорожской области автомобили из кортежа президента Украины Владимира Зеленского попали в ДТП с автобусами, перевозившими детей.
Обновлено вчера в 22:47
Политика
Москалькова назвала число удерживаемых на Украине россиян
Обновлено в 08:33
Транспорт
Министр Орешкин рассказал о поездке на Lada Xray до Тольятти
Министр экономического развития России Максим Орешкин добрался на Lada Xray до Тольятти и подвел первые итоги длительного тест-драйва автомобиля и российских дорог.
Обновлено в 04:53
Политика
Независимые кандидаты пришли к главе Мосгоризбиркома
Председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов заявил, что готов встретиться сегодня, 15 июля, со всеми кандидатами в депутаты Мосгордумы, которые хотят обсудить с ним вопросы, связанные с регистрацией.
Обновлено в 06:18
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Политика
Мэй отреагировала на критику Трампа в адрес женщин из Конгресса США
Британский премьер Тереза Мэй заявила, что высказывание президента США Дональда Трампа с критикой в адрес «прогрессивных» женщин-демократов в американском Конгрессе неприемлемо.
Обновлено в 07:59
Игры
Super Mario Maker 2 остаётся лидером британского чарта третью неделю подряд
Платформер Super Mario Maker 2 занял первое место в британском чарте.
Обновлено в 05:49
Наука
В Великобритании выпустят банкноты с портретом Алана Тьюринга
В конце 2021 года Банк Англии выпустит в обращение 50-фунтовые банкноты с портретом Алана Тьюринга, математика, чьи наработки во время второй мировой войны позволили взломать немецкую шифровальную машину Enigma.
Обновлено в 07:28
Шоу-бизнес
Галкин ошарашен: чем занималась Барановская в Камбодже
Бывшая супруга футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская тайно вышла замуж за своего давнего друга Александра Телесова в Камбодже, где они вместе находятся на отдыхе, сообщили "7 дней", однако впоследствии эта информация была удалена с сайта издания.
Обновлено в 08:42
Политика
Путин призвал уточнить понятие «семейный бизнес»
Президент РФ Владимир Путин считает необходимым ввести четкое определение "семейного бизнеса", чтобы власти могли беспрепятственно оказывать поддержку таким предприятиям.
Обновлено в 07:36
Происшествия
Избитая в Ингушетии девочка пошла на поправку
Позднее у лечащих врачей девочки появилась надежда, что они смогут избежать ампутации и сохранят правую руку ребенку.
Обновлено в 04:23
Происшествия
В суд направили дело экс-министра финансов Подмосковья Кузнецова
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело в отношении Алексея Кузнецова направлено в Басманный районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Обновлено в 05:12
Музыка
В крымской Мраморной пещере оркестр сыграл знаменитые рок-хиты
Обновлено в 05:19
Шоу-бизнес
Сын Филиппа Киркорова рассказал о прибавлении в их семье
Сын Филиппа Киркорова Мартин рассказал о прибавлении в их семье.
Обновлено в 05:34
Спорт
Сборная России победила представителей США в финале Лиги наций
В финале турнира отечественные волейболисты обыграли команду США.
Обновлено вчера в 23:14
Энергетика
Приемный терминал газопровода «Турецкий поток» построен на 87,3%
Аксютин уточнил, что "Газпром" планирует ввести газопровод вместе с площадкой на турецкой территории в соответствии с утвержденными сроками, а именно в декабре 2019 года.
Обновлено в 08:09
Происшествия
ФСБ ликвидировала ячейку ИГ в Ростовской области
В Ростовской области ФСБ пресекла деятельность ячейки «Исламского государства»*, в состав которой входили трое россиян.
Обновлено в 07:27