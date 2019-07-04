Технологии

Россиян переведут на электронные паспортаUfacityNews.ru 05:42

Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян. У граждан России будет две версии паспорта: в виде чип-карты и электронная – в виде приложения, сообщает ФедералПресс. В приложении будет содержаться электронная копия паспортных данных.
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Вице-премьер Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

Вице-премьер Максим Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта. У россиян может появиться две версии паспорта – на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении.
Ведомостивчера в 16:11

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Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов

РБКвчера в 08:53

Правительство рассмотрит разные концепции электронных паспортов

Газета.Ru05:29

Вице-премьер Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

Ведомостивчера в 16:11

Источник: вице-премьер Акимов поддержал концепцию электронного паспорта

РИА Новости02:14

Источник: Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

ТАСС04:10

Вице-премьер Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

Будущее России. Национальные проекты04:01

У россиян могут появиться электронные паспорта в двух версиях

Forbesвчера в 12:08
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Происшествия

Полковника ФСБ Черкалина обвинили в особо крупном мошенничестве

Начальнику 2-го отдела Управления контрразведывательного обеспечения кредитной финансовой отрасли (Управление "К") Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России полковнику Кириллу Черкалину, которому ранее вменялось получение взятки, предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве.
Обновлено в 07:46
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Произведенный из виноматериалов алкоголь начнут маркировать

Специальная маркировка появится на этикетках алкогольной продукции, произведенной из виноматериалов.
Обновлено в 08:02
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Происшествия

Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника «Победы»

В московском аэропорту Внуково опоздавший на рейс пассажир напал на представителя лоукостера "Победа".
Обновлено в 06:23
Футбол

«Москальская рожа ляжет»: украинский футболист ждет матча с «Краснодаром»

Обновлено в 08:34
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Лолита заявила о расставании с молодым мужем

Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Политика

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках

Звезда сериала «Кухня» упала в голодный обморок на съемках. Темичева подчеркнула, что недавно впервые в своей жизни упала в обморок.
Обновлено в 06:25
Экономика

Brand Finance назвала самые дорогие российские бренды 2019 года

Консалтинговая компания Brand Finance опубликовала рейтинг 50 самых дорогих брендов России 2019 года.
Обновлено в 06:21
Происшествия

В Иркутской области нашли 23 пропавших при наводнении

Полицейские установили местонахождение 23 человек, которые считались без вести пропавшими в зоне затопления в Иркутской области.
Обновлено в 07:06
Политика

Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Глава Минздрава Вероника Скворцова попросила правительство закупить для Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), подотчетного ее ведомству, не российский самолет Sukhoi Superjet 100, а французский Falcon 7X.
Обновлено в 06:05
Армия и оружие

Россия потопила американскую подлодку в интернете

Обновлено вчера в 09:01
Происшествия

В Перми старейшину «Свидетелей Иеговы» оштрафовали на 300 тысяч

Пермяка признали виновным в участии в деятельности запрещенной экстремистской организации и оштрафовали на 300 тысяч рублей.
Обновлено в 05:26
Общество

Экс-супруга Грудинина рассказала о мести со стороны бывшего мужа

Обновлено вчера в 10:52
Политика

Шойгу назвал основную причину происшествия на подводном аппарате

Основная причина происшествия на подводном аппарате, о котором 2 июля сообщило Минобороны, — пожар в аккумуляторном отсеке, заявил министр обороны Сергей Шойгу на встрече с президентом Владимиром Путиным, сообщает сайт Кремля.
Обновлено в 02:39
Футбол

Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

Обновлено в 08:32
Культура

Дочь Кинчева рассказала о съемках сериала «Лучше, чем люди»

Дочь Константина Кинчева начала сниматься в пятилетнем возрасте.
Обновлено в 07:19
Экономика

«Абрау-Дюрсо» будет выпускать вина специально для X5 Retail Group

«Абрау-Дюрсо» – крупнейший в России производитель игристых вин, выпускает и тихие вина, продажи в 2018 г. составили 38,8 млн бутылок.
Обновлено в 08:20
Политика

Генпрокуратура Грузии назвала беспорядки в Тбилиси мятежом

Представитель Генпрокуратуры Грузии Кока Кацитадзе заявил, что беспорядки на акции протеста у здания парламента в Тбилиси — это часть плана по захвату власти.
Обновлено в 08:42
Происшествия

В Краснодаре ликвидировали пожар в пятиэтажке

Обновлено в 08:02
Авто

Red Bull опубликовал видео, на котором КамАЗ обогнал Lamborghini

Обновлено в 05:00
Происшествия

Участники конфликта со стрельбой в тюменском ТЦ задержаны

Обновлено в 01:35
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсудил с Путиным MH17

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте обсудили во время саммита G20 крушение «Боинга» в Донбассе.
Обновлено вчера в 01:59
Общество

В Исландии приняли закон, изменяющий правила образования фамилий

Парламент Исландии принял "закон о гендерной автономии", изменяющий правила образования исландских фамилий.
Обновлено в 04:56
Авто

Компания Opel показала обновленную Opel Astra

Компания Opel показала рестайлинговую Astra, самые значимые изменения произошли в моторной гамме.
Обновлено вчера в 10:25
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Происшествия

Ликвидатора аварии на Чернобыльской АЭС избили в метро Москвы

Неизвестный избил ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС в московском метро.
Обновлено в 06:42
Футбол

Дзюба: Люди лукавят, говоря о незначимости Суперкубка

Обновлено в 08:27
Общество

Один из самых дорогих особняков строится в Подмосковье

Обновлено в 07:15
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