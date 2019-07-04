Вице-премьер Максим Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта. У россиян может появиться две версии паспорта – на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении.

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Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян. У граждан России будет две версии паспорта: в виде чип-карты и электронная – в виде приложения, сообщает ФедералПресс. В приложении будет содержаться электронная копия паспортных данных.

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