Технологии

Россиян переведут на электронные паспортаUfacityNews.ru 05:42

Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян. У граждан России будет две версии паспорта: в виде чип-карты и электронная – в виде приложения, сообщает ФедералПресс. В приложении будет содержаться электронная копия паспортных данных.
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Вице-премьер Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

Вице-премьер Максим Акимов одобрил концепцию перехода на электронные паспорта. У россиян может появиться две версии паспорта – на пластиковой карте с чипом и в бесплатном защищенном мобильном приложении.
Ведомостивчера в 16:11

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Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов

РБКвчера в 08:53

Правительство рассмотрит разные концепции электронных паспортов

Газета.Ru05:29

Вице-премьер Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

Ведомостивчера в 16:11

Источник: вице-премьер Акимов поддержал концепцию электронного паспорта

РИА Новости02:14

Источник: Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

ТАСС04:10

Вице-премьер Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

Будущее России. Национальные проекты04:01

У россиян могут появиться электронные паспорта в двух версиях

Forbesвчера в 12:08
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Космос

Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок

Обновлено в 05:08
Футбол

Вышел трейлер фильма «Лев Яшин. Вратарь моей мечты»

Фильм в жанрах драма и биография расскажет о периоде жизни Яшина после чемпионата мира 1962 года в Чили, на котором в проигрыше сборной СССР обвинили голкипера «Динамо».
Обновлено в 07:03
Происшествия

Минобороны назвало причину ЧП во время салюта в Минске

Обновлено в 07:00
Кино

Русалочку сыграет темнокожая актриса

Новую русалочку Ариэль у Disney сыграет темнокожая актриса Холли Бэйли, сообщает Variety.
Обновлено вчера в 22:42
Политика

В МИД Украины заявили, что дружеские отношения с ПАСЕ в прошлом

Украинский МИД считает, что дружеские отношения Украины и Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в прошлом.
Обновлено в 05:20
Происшествия

СК возбудил дело после гибели ребёнка из-за упавшего дерева в Москве

Следователи возбудили уголовное дело после того, как упавшее дерево убило ребёнка на детской площадке в Москве.
Обновлено в 07:02
Политика

Уголовное дело возбудили против главы «Автодора»

Генпрокурор Юрий Чайка заявил, что уголовное дело возбудили в отношении главы государственного холдинга "Автодор", передает РИА "Новости".
Обновлено в 06:41
Шоу-бизнес

Скончался испанский актер Артуро Фернандес

Артист снимался в кино до до 90 лет. В Испании на 91-ом году жизни скончался актер Артуро Фернандес. Об этом 4 июля сообщили испанские СМИ.
Обновлено в 05:30
Происшествия

Основателя сети «Корчма Тарас Бульба» приговорили к двум годам колонии

Подсудимого приговорили к двум года лишения свободы, которые он будет отбывать в колонии общего режима.
Обновлено в 05:15
Шоу-бизнес

Тодоренко во второй раз вышла замуж за Топалова

На первую свадьбу Тодоренко и Топалов друзей не приглашали: они официально поженились в конце 2018 года на большом сроке беременности телезвезды.
Обновлено в 04:31
Футбол

Акция играющих в России грузинских регбистов попала на видео

Обновлено в 06:12
Политика

Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым

В посольстве России в Лондоне вызвал недоумение призыв Великобритании обеспечить доступ в Крым международным наблюдателям в области прав человека, передает ТАСС.
Обновлено вчера в 14:52
Происшествия

В Италии произошло мощное извержение вулкана

На итальянском острове Стромболи в Тирренском море неподалеку от Сицилии активизировался вулкан.
Обновлено вчера в 15:57
Происшествия

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Обновлено в 04:07
Политика

Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Обновлено в 06:05
Общество

Уральскую чиновницу уволили из-за фотосессии для журнала Playboy

Тюменской чиновнице Анне Ануфриевой пришлось уволиться с работы из-за участия в конкурсе «Девушка года - 2019» в мужском журнале Playboy.
Обновлено в 02:40
Политика

В команде Зеленского ответили Путину

Слова президента Украины Владимира Зеленского о сепаратистах относятся не к рядовым жителям Донбасса, а к руководству самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).
Обновлено в 07:10
Футбол

Третий комплект формы «Локомотива» выполнен в цветах пригородных поездов

Московский "Локомотив" презентовал форму футболистов команды на новый сезон, третий комплект которой выполнен в цветах пригородных электричек и поездов дальнего следования.
Обновлено в 07:12
Происшествия

В Тюмени задержали участников конфликта со стрельбой в торговом центре

Сотрудники полиции задержали участников конфликта со стрельбой в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" в Тюмени, сообщает в четверг пресс-служба регионального главка МВД.
Обновлено в 01:26
Происшествия

В Берлине загорелся Вьетнамский рынок

Вьетнамский рынок Don Xuang Center горит в Берлине, облако дыма видно на расстоянии нескольких километров, сообщил телеканал n24.
Обновлено в 07:03
Происшествия

В Краснодаре загорелся пятиэтажный дом

Кровля пятиэтажного дома на улице Мира горит в Краснодаре, идет эвакуация, сообщает ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Обновлено в 06:30
Транспорт

Собянин заявил об улучшении экологии в крупных городах

Обновлено в 06:05
Экономика

Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 03:24
Общество

Самый длинный пешеходный мост России обрушился

Деревянный пешеходный мост через озеро в городе Белорецк в Башкирии частично обрушился, сообщает ГТРК «Башкортостан».
Обновлено в 06:19
Происшествия

Убийство экс-главы киргизской диаспоры в Екатеринбурге попало на видео

В интернете появилось видео последних минут жизни экс-главы киргизской диаспоры Камчыбека Каримова, застреленного 2 июля в Екатеринбурге.
Обновлено в 01:20
Экономика

Кабмин рассмотрит вопрос о создании единого казначейского счета

Как сообщила пресс-служба кабмина, на повестке дня обсуждение девяти вопросов, большая часть из которых представляет собой проекты федеральных законов.
Обновлено вчера в 17:07
Космос

Пришельцы добрались до земных объектов: удивительные кадры с летающей пирамидой всполошили Сеть

По другому предположению, на видео попал летательный аппарат пришельцев, внешне напоминающий пирамиду.
Обновлено вчера в 21:43
Происшествия

Автобус на Камчатке сбил стоявших на остановке людей

Обновлено в 04:01
Общество

«Росконтроль» рассказал о результатах проверки растворимого кофе

Обновлено в 07:07
Общество

Минтруд предложил сократить список запрещенных для женщин профессий

Какие профессии останутся запрещенными для женщин В новом документе Минтруд определил 21 блок производств, работ и должностей, на которых будет ограничен труд женщин.
Обновлено в 00:00
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