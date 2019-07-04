Технологии
Россиян переведут на электронные паспортаUfacityNews.ru 05:42
Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян. У граждан России будет две версии паспорта: в виде чип-карты и электронная – в виде приложения, сообщает ФедералПресс. В приложении будет содержаться электронная копия паспортных данных.
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с чего всё началось
Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, участвующим в проекте.РБКвчера в 08:53
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Вице-премьер Акимов одобрил концепцию электронного паспорта
Будущее России. Национальные проекты04:01
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