Технологии

Россиян переведут на электронные паспортаUfacityNews.ru 05:42

Вице-премьер по цифровизации Максим Акимов утвердил концепцию электронного паспорта для всех россиян. У граждан России будет две версии паспорта: в виде чип-карты и электронная – в виде приложения, сообщает ФедералПресс. В приложении будет содержаться электронная копия паспортных данных.
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с чего всё началось

Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов

Правительство рассматривает несколько концепций по переходу на электронное удостоверение личности, которое должно прийти на смену бумажному паспорту, рассказали РБК два источника, близких к компаниям, участвующим в проекте.
РБКвчера в 08:53

Подробнее о событии

Правительству предложили три концепции выпуска электронных паспортов

РБКвчера в 08:53

Источник: вице-премьер Акимов поддержал концепцию электронного паспорта

РИА Новости02:14

Вице-премьер Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

Ведомостивчера в 16:11

У россиян могут появиться электронные паспорта в двух версиях

Forbesвчера в 12:08

Источник: Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

ТАСС04:10

Вице-премьер Акимов одобрил концепцию электронного паспорта

Будущее России. Национальные проекты04:01

Россиян переведут на электронные паспорта

Газета.Ru09:17
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Шоу-бизнес

Дочь Анджелины Джоли стала красоткой в свои 14 лет

Обновлено в 10:28
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Украинский футболист обратился с угрозами в адрес игроков «Краснодара»

Украинский полузащитник венгерского клуба «Халадаш» Юрий Габовда в преддверии товарищеского матча против «Краснодара-2» в своем сториз Instagram написал, что «москальская рожа ляжет».
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Экономика

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Обновлено в 09:18
Здоровье

В Челябинске зарегистрирована вспышка описторхоза

Как сообщало агентство «Полит74», ежегодный уровень заболеваемости в Челябинске составляет от 80 до 110 случаев.
Обновлено вчера в 14:54
Политика

Единоросс получил замечание за угрозу изнасиловать бывшего депутата

Депутат городской думы Югорска, член «Единой России» Александр Беккер получил партийное замечание после угроз о физической расправе и изнасиловании своему бывшему коллеге по думе Антону Пантину.
Обновлено в 08:29
Происшествия

ФСБ задержала врачей Росгвардии за взятку при постановке диагноза

В ходе оперативного эксперимента в конце июня 2019 года оперативники ФСБ зафиксировали факт получения врачами 350 тыс. руб. от военнослужащего за диагноз «язва желудка».
Обновлено в 09:26
Политика

Глава Минздрава попросила французский Falcon вместо SSJ-100

Обновлено в 06:05
Политика

Шойгу заявил о спасении части экипажа подводного аппарата Минобороны

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что часть экипажа глубоководного аппарата, работавшего в Баренцевом море, удалось спасти, сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 06:27
Политика

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста

У резиденции американского посла в Москве проходит акция протеста.
Обновлено в 08:00
Шоу-бизнес

Лолита заявила о расставании с молодым мужем

Певица Лолита Милявская в инстаграме рассказала, что приняла решение расстаться с молодым супругом.
Обновлено в 08:31
Политика

МИД России ответил на обвинения ФРГ в адрес RT и Sputnik

Россия воспринимает ситуацию вокруг российских СМИ в Германии, в том числе вокруг телеканала RT и Sputnik, как дискриминацию.
Обновлено в 09:58
Транспорт

В РЖД анонсировали новый плацкарт без боковушек

Обновлено в 09:46
Шоу-бизнес

Регина Тодоренко и Влад Топалов сыграли свадьбу

Певец и телеведущая официально заключили свой брак еще в прошлом году, однако праздновать свадьбу решили сыграть после появления ребенка.
Обновлено в 07:10
Общество

В ТЦ «Авиапарк» протёк аквариум

В столичном торговом центре «Авиапарк» протёк аквариум, передаёт радиостанция «Говорит Москва» .
Обновлено в 10:32
Происшествия

Вдова погибшего подводника рассказала о последнем сообщении мужа

Капитан 3-го ранга Владимир Сухиничев, погибший в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате ВМФ России, перед выходом в последний рейс не сказал, когда вернется.
Обновлено в 08:49
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту гибели ребенка в Москве

По факту гибели ребенка на востоке столицы в результате падения дерева на детской площадке, Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело.
Обновлено в 07:40
Происшествия

В Саратове полицейские похищали деньги с банковских карт задержанных

Один раз полицейские украли у задержанного и наличные деньги. В общей сложности они похитили почти 50 тысяч рублей.
Обновлено в 08:51
Авто

Средневзвешенная цена нового автомобиля в России выросла на 9,9%

По итогам первых пяти месяцев 2019 года средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России составила 1 млн 518,7 тыс. рублей.
Обновлено вчера в 08:27
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Следствие оценивает ущерб от незаконных действий экс-главы «Автодора» Сергея Кельбаха в 2 млрд рублей.
Обновлено в 10:28
Общество

В Иркутске введен режим повышенной готовности из-за паводка

В Иркутске введен режим повышенной готовности в связи с предупреждением Иркутского гидрометцентра о повышение уровня воды в некоторых реках на юге области.
Обновлено в 07:35
Политика

В Грузии расследуют митинг в Тбилиси по статье о попытке госпереворота

Генпрокуратура Грузии заявляет, что ведет расследование митинга 20-21 июня в Тбилиси по статьям об организации массовых беспорядков и попытке государственного переворота с целью захвата власти.
Обновлено в 08:15
Происшествия

Кокорин и Мамаев этапированы в колонию

8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Александра Кокорина к году и шести месяцам колонии, а Павла Мамаева — к году и пяти месяцам.
Обновлено в 08:18
Общество

В Исландии изменили правила образования фамилий

Закон "о гендерной автономии", меняющий правила образования исландских фамилий, был принят 18 июня.
Обновлено в 10:21
Шоу-бизнес

Фото «помолодевшей» Маши Распутиной шокировало поклонников

Певица Маша Распутина опубликовала в своем Instagram свою новую фотографию.
Обновлено вчера в 17:33
Экономика

Минфин предложил ужесточить наказание для «черных кредиторов»

Минфин хочет ужесточить наказание для "черных кредиторов" вплоть до уголовного, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:16
Происшествия

В Петербурге задержан пенсионер, сбивший на машине ребенка-инвалида

Полицейские задержали водителя, сбившего в конце июня в Санкт-Петербурге ребенка в инвалидной коляске и скрывшегося с места ДТП, сообщили журналистам в четверг в УМВД по городу и Ленинградской области.
Обновлено в 10:14
Авто

Renault объявила старт продаж кросс-купе Renault Arkana в России

Российские офисы Renault начали продажи нового купе-кроссовера Renault Arkana, выпуск которого налажен на предприятии, расположенном в Москве.
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Космос

Локализован второй за неделю источник мощного радиосигнала из космоса

Обновлено 02 июля в 13:19
Наука

Минздрав оценил исследование о препятствующих раку продуктах

Главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян прокомментировал RT исследование испанских учёных, согласно которому умеренное употребление молока и молочных продуктов с низкой жирностью снижает риск развития ряда болезней.
Обновлено в 04:06
Происшествия

К салюту-убийце в Минске оказалась причастна Россия

Обновлено в 05:47
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