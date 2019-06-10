Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделяВести.Ru 20:19
В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России. 11 июня – в предпраздничный день – продолжительность рабочего дня сокращена на один час, передает РИА Новости. В следующий раз длинные выходные ожидают россиян лишь в ноябре.
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:16, Ашберн
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Перспективные отрасли: во что стоит инвестировать?
В 2017 году компания сделала то, что до этого никто не делал в России, в результате получила приличную часть рынка.
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Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США
Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.
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Происшествия
Полицейский, который руководил операцией по задержанию Ивана Голунова, может владеть землей на 70 миллионов рублей
По словам стороны защиты, полицейские после задержания применили к нему силу.
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Лепс отреагировал на отмену выступления «Машины времени»
Пользователи Сети прокомментировали отмену выступления группы "Машина времени" на концерте ко Дню России.
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Происшествия
В Москве убит спортсмен, заступившийся за беременную женщину
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Украина призвала молдавские власти предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны.
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Авто
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Хотел бы приобрести лимузин Aurus проекта «Кортеж», но пока он стоит слишком дорого, заявил губернатор Тульской области Алексей Дюмин 9 июня, сообщает РИА Новости.
Обновлено вчера в 23:44
Транспорт
Перевозчикам Читы пообещали усилить контроль за соблюдением ПДД
Ужесточить рейдовый контроль за соблюдением водителями маршрутных такси Правил дорожного движения, в частности, остановок по требованию, поручил 10 июня на планерном совещании и. о. руководителя администрации Читы Александр Сапожников.
Обновлено в 20:15
Интернет
Конгресс США решил установить причины доминирования Facebook и Google
В Конгрессе США решили установить причины доминирования таких компаний, как Amazon, Apple, Facebook и Google, в отношении которых на данный момент идет антимонопольное расследование.
Обновлено в 21:11
Шоу-бизнес
Сын Алибасова заявил об осложнениях у отца
Обновлено в 20:03
Армия и оружие
Стратегические бомбардировщики США признаны негодными к службе
Численность готовых к бою американских стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer составляет 15 процентов от списочного состава.
Обновлено 07 июня в 04:55
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Автоспорт
Феттель назвал несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
В воскресенье Феттель финишировал первым в гонке Гран-при Канады, но к его времени на финише было прибавлено 5 штрафных секунд за небезопасное возвращение на трассу, в результате которого Феттель едва не столкнул в стену болид британского пилота "Мерседеса" Льюиса Хэмилтона.
Обновлено в 18:47
Наука
Вулкан на Камчатке сравнили с Везувием, погубившим Помпеи
В сравнение с Большой Удиной даже привели Везувий, который до уничтожения Помпеи молчал несколько тысяч лет.
Обновлено 07 июня в 05:13
Гаджеты
В сети появились свежие скриншоты редизайна Steam
Энтузиастам из Steam Database удалось опробовать новый интерфейс Steam, который анонсировали в марте.
Обновлено в 10:42
Происшествия
В городе Щекино Тульской области горит кровля торгового центра
Крыша торгового центра горит в городе Щекино Тульской области.
Обновлено в 11:52
Шоу-бизнес
Близкая подруга Людмилы Зыкиной рассказала о причине её бездетности
Близкая подруга российской исполнительницы народных песен и романсов Людмилы Зыкиной недавно поделилась, почему певица оставалась бездетной несмотря на четыре брака.
Обновлено в 09:45
Армия и оружие
«Отсталая» армия России пугает США
Помню, 8 августа 2008 года Фельгенгауэр подробно рассказывал, как грузинская армия, обученная и снаряжённая по стандартам НАТО, сокрушит и ополчение Южной Осетии, и миротворцев из РФ, и любые наши войска, способные поучаствовать в боевых действиях.
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Игры
Актер Киану Ривз назвал дату выхода игры Cyberpunk 2077
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В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»
В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".
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Экономика
Голикова рассказала об убытках соцфондов из-за теневой экономики
Почти 2,3 триллиона рублей страховых взносов теряют соцфонды РФ из-за теневой экономики, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
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Общество
Абоненты избегают розницы
Эксперты не исключают, что на рынок могло повлиять и изменение модели потребления покупателей, которые стараются избежать навязывания дополнительных услуг при посещении розничных сетей.
Обновлено в 18:57
Армия и оружие
Ракетный комплекс «Утес» в Крыму назвали «убийцей кораблей»
Обозреватель отмечает, что созданный еще во времена СССР береговой ракетный комплекс прошел серьезную модернизацию после возвращения Крымского полуострова в состав России, и стал современным инструментом сдерживания от вторжения в Крым со стороны Черного моря Напомним, что "Объект-100" был создан в 1957 году в районе мыса Айя.
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Космос
В центре Млечного Пути обнаружена «пожирающая» галактику черная дыра
Обнаруженная черная дыра может похвастаться значительным гравитационным ускорением и поглощает центр Млечного Пути с большой скоростью.
Обновлено в 11:08
Единоборства
Головкин нокаутировал Роллса в первом бою после поражения от Альвареса
Бывший чемпион мира по боксу по трем престижным версиям казахстанец Геннадий Головкин одержал победу в первом поединке после поражения от мексиканца Сауля Альвареса.
Обновлено вчера в 23:31