Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделяВести.Ru 20:19

В среду, 12 июня, работающие россияне получают дополнительный выходной в связи с празднованием Днем России. 11 июня – в предпраздничный день – продолжительность рабочего дня сокращена на один час, передает РИА Новости. В следующий раз длинные выходные ожидают россиян лишь в ноябре.
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Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Вести.Ru20:19

Короткая рабочая неделя пришла

Общественное телевидение Приморья20:31

Россиян ожидает сокращённая рабочая неделя

RT на русском19:31

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Газета.Ru19:08

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Коммерсантъ20:00

Россиян ожидает укороченная рабочая неделя

РИА Новости17:49

Хватит, чтобы выспаться: следующая рабочая неделя будет короче на один день

НГС06 июня в 21:00
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 21:16, Ашберн
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