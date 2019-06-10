Общество

Россиян ожидает короткая рабочая неделяРИА Новости 17:49

Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду. Как напомнили ранее в Роструде, среда, 12 июня, нерабочая в связи с празднованием Дня России.
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Россиян предупредили о короткой неделе и пяти месяцах без праздников

Lenta.ru21:45

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

Вести.Ru20:19

Россиян ожидает сокращённая рабочая неделя

RT на русском19:31

Роструд напомнил о короткой рабочей неделе

Коммерсантъ20:00

Россиян ждет короткая рабочая неделя

Газета.Ru19:08

Короткая рабочая неделя пришла

Общественное телевидение Приморья20:31

Россиян ожидает короткая рабочая неделя

РИА Новости17:49
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Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
Политика

Песков рассказал об изюминках встречи Путина и Си Цзиньпина

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Игры

Авторы Dishonored анонсировали свою новую игру — Deathloop

Обновлено в 21:41
Политика

МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией

Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено в 22:31
Спорт

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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.
Обновлено в 20:42
Кино

В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»

В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".
Обновлено в 16:18
Общество

Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу

«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Авто

Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter

Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Авто

Ввоз праворульных микроавтобусов запретят с 1 июля

Согласно вступившим в силу требованиям Технического регламента Таможенного союза с 1 июля в Россию запретят импортировать автомобили с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
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Происшествия

Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть

Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Политика

ЕС официально признал новое правительство Молдавии

Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
Обновлено в 13:05
Происшествия

В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина

Обновлено в 14:31
Игры

Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077

Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 19:48
Общество

El Mundo (Испания): Владимир Путин против военной службы в России (El Mundo)

Президент России Владимир Путин недавно объявил, что настало время поднять вопрос об отмене призыва на срочную службу в России, хотя для этого «потребуется время».
Обновлено в 20:33
Авто

Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей

Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Происшествия

Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650

Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.
Обновлено в 22:37
Армия и оружие

Японский миноносец прибыл во Владивосток для участия в учениях

Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами" в понедельник прибыл во Владивосток с неофициальным заходом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 22:11
Здоровье

В Красноярском крае уменьшилось количество больных ветрянкой

Больные ветряной оспой становятся заразными в конце инкубационного периода (за 48 ч до появления сыпи) и продолжают представлять опасность для окружающих до 5-го дня с момента появления последнего элемента сыпи.
Обновлено в 22:39
Политика

Орешкин рассказал о плане Абэ по сотрудничеству с РФ

Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что план премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с Москвой показал конкретные результаты.
Обновлено в 22:17
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Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко

Обновлено в 15:21
Автоспорт

Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады

Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено в 22:40
Политика

Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана

Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение".
Обновлено в 14:05
Игры

Halo Infinite выйдет зимой 2020 года на Project Scarlett

Обновлено в 17:33
Армия и оружие

Дом юнармии открылся в Хабаровском районе

Обновлено в 19:58
Здоровье

Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла

На диету Кейтлин села сразу после Нового года и менее чем за полгода сбросила 57 килограммов.
Обновлено в 21:15
Экономика

Голикова сообщила о снижении числа бедных в России

Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 19:19
Происшествия

Житель Якутии расстрелял семью из трех человек

Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Происшествия

Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге

Обновлено в 11:00
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи

В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Технологии

Россияне предпочитают покупать смартфоны в Интернете

Рост онлайн-продаж «умных» телефонов составил 35–40%, в розничных магазинах намного ниже — всего 2%. Эксперты полагают, что помимо развития электронных платежей, на ситуацию могло повлиять навязывание дополнительных услуг в магазинах, которого покупатели стараются избежать, а также завышенные в офлайне цены на дополнительные аксессуары.
Обновлено в 22:15
Музыка

День города в Уфе: Обзор мероприятий

12 июня в Уфе состоится развлекательная программа, посвященная Дню России и Дню города.
Обновлено в 21:37
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