Общество
Россиян ожидает короткая рабочая неделяРИА Новости 17:49
Будущая рабочая неделя в России станет короткой, у работников будет дополнительный выходной в среду. Как напомнили ранее в Роструде, среда, 12 июня, нерабочая в связи с празднованием Дня России.
Читать в источнике
Оценить286
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7271 источник, обновлено в 22:47, Ашберн
Политика
Песков рассказал об изюминках встречи Путина и Си Цзиньпина
Обновлено в 08:02
Игры
Авторы Dishonored анонсировали свою новую игру — Deathloop
Обновлено в 21:41
Политика
МИД Украины обеспокоен сложившейся в Молдавии ситуацией
Украина крайне обеспокоена развитием ситуации в Республике Молдова, столкнувшейся с политическим кризисом.
Обновлено в 22:31
Спорт
Российская легкоатлетка призвала руководство ВФЛА уйти в отставку
Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене высказалась по поводу допинг-скандала с Всероссийской федерацией легкой атлетики (ВФЛА) на своей странице в Instagram.
Обновлено в 20:42
Кино
В Сочи открылся юбилейный фестиваль «Кинотавр»
В основную конкурсную программу сочинского кинофестиваля в этом году вошли 15 картин российских режиссеров В Сочи в воскресенье, 9 июня, открылся 30-й российский кинофестиваль "Кинотавр".
Обновлено в 16:18
Общество
Роспотребнадзор проверит средство «Крот» на соответствие ГОСТу
«Роспотребнадзор проверит маркировку средства для прочистки труб «Крот» и соответствие этикетки товара классу опасности, а также требованиям и нормам ГОСТа», — указано в тексте.
Обновлено в 14:25
Авто
Представлен комфортный автодом на базе Mercedes Sprinter
Trakka, австралийский производитель автодомов и внедорожников повышенной проходимости, представил собственную версию автофургона Sprinter третьего поколения.
Обновлено в 04:30
Авто
Ввоз праворульных микроавтобусов запретят с 1 июля
Согласно вступившим в силу требованиям Технического регламента Таможенного союза с 1 июля в Россию запретят импортировать автомобили с правым расположением руля, в которых больше восьми посадочных мест.
Обновлено в 09:52
Происшествия
Личные данные 40 сотрудников ФСБ утекли в сеть
Издание ознакомилось с одной из баз данных, в которой оказалась персональная информация 55 тысяч человек, в том числе 500 сотрудников МВД и 40 сотрудников ФСБ.
Обновлено в 21:00
Политика
ЕС официально признал новое правительство Молдавии
Санду подчеркнула, что в этом заявлении Евросоюз официально признает законное правительство Молдавии, которое большинством в 61 голос утвердил парламент страны.
Обновлено в 13:05
Происшествия
В результате стрельбы в Уфе погиб мужчина
Обновлено в 14:31
Игры
Киану Ривз стал одним из персонажей игры Cyberpunk 2077
Актер Киану Ривз сыграл одного из персонажей в игре Cyberpunk 2077 и объявил дату ее выхода на выставке E3 в Лос-Анджелесе.
Обновлено в 19:48
Общество
El Mundo (Испания): Владимир Путин против военной службы в России (El Mundo)
Президент России Владимир Путин недавно объявил, что настало время поднять вопрос об отмене призыва на срочную службу в России, хотя для этого «потребуется время».
Обновлено в 20:33
Авто
Названы 5 полезных хитростей от опытных водителей
Следующей хитростью является быстрое проветривание автомобиля.
Обновлено в 02:02
Происшествия
Число жертв боевых действий в Триполи превысило 650
Число погибших в результате боевых действий в Триполи увеличилось до 653 человек.
Обновлено в 22:37
Армия и оружие
Японский миноносец прибыл во Владивосток для участия в учениях
Эскадренный миноносец морских сил самообороны (МССО) Японии "Судзунами" в понедельник прибыл во Владивосток с неофициальным заходом, сообщил журналистам начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.
Обновлено в 22:11
Здоровье
В Красноярском крае уменьшилось количество больных ветрянкой
Больные ветряной оспой становятся заразными в конце инкубационного периода (за 48 ч до появления сыпи) и продолжают представлять опасность для окружающих до 5-го дня с момента появления последнего элемента сыпи.
Обновлено в 22:39
Политика
Орешкин рассказал о плане Абэ по сотрудничеству с РФ
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что план премьер-министра Японии Синдзо Абэ по сотрудничеству с Москвой показал конкретные результаты.
Обновлено в 22:17
Происшествия
Суд в понедельник огласит приговор полковнику Захарченко
Обновлено в 15:21
Автоспорт
Феттель счел несправедливой победу Хэмилтона на Гран-при Канады
Немецкий пилот команды Ferrari Себастьян Феттель, комментируя результат гонки Гран-при Канады «Формулы-1», заявил, что был вынужден в одном из эпизодов проехать по траве, а затем вернуться на трассу, что привело к штрафу, который лишил гонщика победы.
Обновлено в 22:40
Политика
Экзитполы показали победу Токаева на выборах президента Казахстана
Касым-Жомарт Токаев побеждает на выборах президента Казахстана, свидетельствуют данные экзитполов института "Общественное мнение".
Обновлено в 14:05
Игры
Halo Infinite выйдет зимой 2020 года на Project Scarlett
Обновлено в 17:33
Армия и оружие
Дом юнармии открылся в Хабаровском районе
Обновлено в 19:58
Здоровье
Девушка сбросила почти 60 килограммов и чуть не умерла
На диету Кейтлин села сразу после Нового года и менее чем за полгода сбросила 57 килограммов.
Обновлено в 21:15
Экономика
Голикова сообщила о снижении числа бедных в России
Количество бедных россиян, с доходами ниже прожиточного минимума, в 2018 году сократилось на 400 тысяч человек и составляет 12,9% населения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 19:19
Происшествия
Житель Якутии расстрелял семью из трех человек
Следователи в Якутии выясняют обстоятельства происшествия, в котором 60-летний житель поселка Угольный в воскресенье расстрелял семью из трех человек, в том числе беременную женщину и 14-летнюю девочку.
Обновлено в 22:06
Происшествия
Более 1 млн человек вышли на протесты в Гонконге
Обновлено в 11:00
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с туристическими автобусами в Сочи
В Сети появилось видео с места столкновения двух экскурсионных автобусов в Сочи.
Обновлено в 05:24
Технологии
Россияне предпочитают покупать смартфоны в Интернете
Рост онлайн-продаж «умных» телефонов составил 35–40%, в розничных магазинах намного ниже — всего 2%. Эксперты полагают, что помимо развития электронных платежей, на ситуацию могло повлиять навязывание дополнительных услуг в магазинах, которого покупатели стараются избежать, а также завышенные в офлайне цены на дополнительные аксессуары.
Обновлено в 22:15
Музыка
День города в Уфе: Обзор мероприятий
12 июня в Уфе состоится развлекательная программа, посвященная Дню России и Дню города.
Обновлено в 21:37