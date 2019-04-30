Политика

Россиян отказались пускать в отель без признания Крыма украинскимГазета.Ru вчера в 21:31

В Чехии отель Brioni Boutique Hotel потребовал от граждан России "признать" Крым украинским ради заселения. Об этом сообщает РИА "Новости". По данным агентства, инцидент произошел в 2014 году, из-за этого требования в отель не пустили 49 россиян.
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