Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» рассказали в ФАС. Инициативу поддержали в Центробанке, а Госдума, вероятно, рассмотрит поправки в закон уже осенью.

с чего всё началось

Работодателей планируют обязать информировать сотрудников о праве выбора банка для получения зарплаты. Об этом «Известиям» сообщила начальник управления контроля финрынков ФАС Ольга Сергеева. Также сотрудники смогут сменить банк по своему желанию.

Экономика Эксперты допустили возможность рецессии в России уже в 2019 году В России уже в 2019 году может наступить техническая рецессия, а не в 2021 году, как ранее допускало Минэкономразвития, сообщает 5 августа РБК со ссылкой на экспертов Института экономики роста им. Столыпина.

Футбол «Зенит» и «Сочи» договорились по Нобоа Как ранее сообщал «БИЗНЕС Online», эквадорский полузащитник «Зенита» Кристиан Нобоа в ближайшее время перейдет в «Сочи».

Космос Астероид размером с небоскреб движется на Землю Потенциально опасный астероид размером с американский небоскреб Эмпайр-стейт-билдинг пролетит мимо Земли на следующей неделе 10 августа.

Политика Глава ЦИК Белоруссии назвала оптимальную дату выборов президента Глава ЦИК Белоруссии Лидия Ермошина в эфире телеканала ОНТ назвала оптимальную дату выборов президента страны.

Транспорт В Магаданской области размыло ряд участков трассы Трассу Палатка — Кулу — Нексикан в Магаданской области закрыли для проезда всех видов транспорта с 304-го по 473-й км, так как её размыло дождями сразу на нескольких участках.

Политика Будущий спикер Рады счел невозможным вернуть мир в Донбасс законами Лидер победившей на парламентских выборах украинской партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, который является претендентом на пост спикера Верховной рады, заявил, что главная задача для страны — вернуть мир в Донбассе.

Политика Москва обратится к США и ФРГ из-за вмешательства во внутренние дела Российский МИД обратится в посольства США и Германии из-за вмешательства во внутренние дела страны посредством необъективного освещения несанкционированной акции в Москве 3 августа.

Происшествия СК возбудил уголовное дело против ФБК об отмывании миллиарда рублей Следственный комитет России возбудил уголовное дело об отмывании денежных средств Фондом борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального.

Экономика Больше 75 тысяч рублей в месяц получает около 12% россиян Заработную плату выше 75 тыс. руб. в месяц в 2019 году получает только 12% россиян, в основном нефтяники, газовики, а также у шахтеры.

Авто Китайцы готовятся продавать свои подержанные авто в России Китайцы проводят переговоры с приморчанами, так как у последних есть большой опыт поставки поддержанных авто в Россию, также в регионе временно приостановлена обязанность устанавливать на подержанные иномарки «ЭРУ-ГЛОНАСС».

Происшествия В Тверской области произошел пожар в «Сапсане» Пожар произошел в поезде "Сапсан" в Тверской области, сообщил ТАСС очевидец произошедшего.

Футбол Бывшая футболистка молодежной сборной России умерла в возрасте 21 года В сообщении «Чертаново» уточняется, что Березина в составе клуба неоднократно побеждала на чемпионатах России, играла в финале Кубка страны, становилась лучшим игроком и бомбардиром различных турниров, выступала за юниорскую и молодежную сборные России.

Происшествия Жуткое ДТП на Малышева прокомментировала полиция По факту гибели людей в аварии в центре Екатеринбурга началась проверка, материалы для уголовного дела пока собирают следователи / В полиции Екатеринбурга началась проверка по факту аварии, произошедшей утром 4 августа в центре города.

Музыка 50-летняя Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в Москве 50-летняя Дженнифер Лопес устроила грандиозное шоу в Москве Накануне Дженнифер Лопес дала концерт в Москве.

Происшествия Путин выразил Трампу соболезнования в связи со стрельбой в США «Владимир Путин направил президенту США Дональду Трампу телеграмму с соболезнованиями в связи с трагическими инцидентами в штатах Техас и Огайо», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Происшествия Арестован организатор разбоя с участием сотрудников ФСБ Арестован предполагаемый организатор разбойного нападения с участием сотрудников ФСБ. Об этом ТАСС сообщил источник в силовых структурах.

Футбол Гаттузо отказался возглавить «Нант» Бывший главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо отказался возглавить французский «Нант», сообщает Sky Sport Italia.

Политика Япония выразила протест России из-за учений на Курилах Япония по дипломатическим каналам выразила протест России из-за учебных стрельб в районе острова Кунашир, сообщил генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

Армия и оружие В Британии сообщили об опасениях из-за супертихих подлодок России Военные источники рассказали об опасениях из-за того, что новый вид супертихих российских подлодок незаметно действует в британских территориальных водах.

Наука Тысячи артефактов нашли в древнем могильнике под Красноярском Археологи Сибирского федерального университета обнаружили могильник V века нашей эры в Богучанском районе Красноярского края.

Общество В Госдуме заявили, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин заявил, что 15 млн россиян рискуют остаться без работы из-за невостребованности их профессий на рынке в будущем.