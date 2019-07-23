Экономика
Россиян оставят без платежных терминаловLenta.ru вчера в 05:23
Некоторые регионы России могут остаться без платежных терминалов. Это связано с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике (ККТ), предположил начальник правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергей Клименко. Его слова приводит РИА Новости.
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Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований
Коммерсантъвчера в 02:23
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