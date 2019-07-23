Экономика

Россиян оставят без платежных терминаловLenta.ru вчера в 05:23

Некоторые регионы России могут остаться без платежных терминалов. Это связано с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике (ККТ), предположил начальник правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергей Клименко. Его слова приводит РИА Новости.
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«Историю отмотали на несколько лет назад». В России может уменьшиться число платежных терминалов

BFM.ruвчера в 22:05

Россиян оставят без платежных терминалов

Lenta.ruвчера в 05:23

Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований

Коммерсантъвчера в 02:23

Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов

РИА Новостивчера в 03:49

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Известиявчера в 02:23

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Российская газетавчера в 05:06

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

РБКвчера в 01:00
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 03:40, Вашингтон
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
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Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Технологии

В законе об изоляции Рунета нашли невыполнимые требования

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) нашел в одном из приказов Минкомсвязи к закону об изоляции Рунета невыполнимые требования.
Обновлено вчера в 09:39
Политика

ЕС пригрозил США пошлинами на $39,1 млрд

Евросоюз введет ответные пошлины на американские товары, если США обложат тарифами импортные автомобили, сообщила еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрём 23 июля, передает Reuters.
Обновлено вчера в 21:49
Общество

Россияне назвали самые популярные иностранные сериалы

Почти две трети россиян (62%) смотрели, по крайней мере, один из современных зарубежных сериалов, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра", поступившие в "Интерфакс".
Обновлено вчера в 23:03
Футбол

РФС не стал наказывать ФК «Ростов» за стычку с фанатами «Спартака»

Ситуация на футбольном матче «Ростов» – «Спартак» обсуждалась на совещании в РФС с участием представителей РФС, МВД, Росгвардии, РПЛ, «Ростова» и «Спартака».
Обновлено в 02:07
Технологии

Минюст США начал антимонопольное расследование против онлайн-платформ

В конце мая газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на источники, что Минюст США готовит антимонопольное расследование против компании Google.
Обновлено вчера в 19:32
Единоборства

Боксер Максим Дадашев умер в американской больнице

Российский боксер Максим Дадашев, получивший серьезные травмы в ходе поединка против Субриэля Матиаса, скончался, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

После пожара в палаточном лагере «Холдоми» задержан сотрудник МЧС

По уголовному делу о гибели детей в результате пожара задержаны директор лагеря Максим Кузнецов и глава организации, которой он принадлежит, Виталий Бурлаков.
Обновлено в 03:23
Политика

Константин Боровой попросил политическое убежище в США

Борового стали, по его словам, преследовать красивые женщины и люди, предлагавшие ему взять миллионы доларов.
Обновлено вчера в 10:21
Политика

Зеленский переназначил советника из команды Порошенко

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Руслана Демченко на должность советника главы государства.
Обновлено в 03:26
Происшествия

Навальный сообщил, что его задержали

Политик Алексей Навальный сообщил, что его задержали у подъезда и доставили в отдел полиции по Даниловскому району.
Обновлено в 03:11
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено вчера в 09:22
Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Отношения между Россией и Грузией обострились в июне на фоне массовых акций протеста в Тбилиси.
Обновлено вчера в 15:37
Происшествия

В Кабуле автомобиль НАТО подорвался на бомбе

Автомобиль НАТО подорвался на самодельном взрывном устройстве в столице Афганистана Кабуле, жертв среди военнослужащих альянса нет, передает агентство Пажвак со ссылкой на представителя миссии НАТО "Решительная поддержка".
Обновлено в 02:48
Финансы

Аналитики предрекают скорый обвал рубля

Базовый сценарий определяет курс доллара в 2020 году в 73,8 рубля, евро — 80,3 рубля.
Обновлено в 03:33
Экология

Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и химических веществ

Жители Екатеринбурга жалуются на запах дыма и туман, окутавший город утром 24 июля.
Обновлено в 02:56
Политика

Шмелева: ОНФ будет держать на контроле ситуацию с качеством школьного питания, пока все проблемы в этой сфере не будут решены

Общероссийский народный фронт продолжит держать на контроле ситуацию с доступностью и качеством школьного питания до тех пор, пока Движение не будет иметь точных данных о том, что все проблемы в этой сфере решены.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Мэра Киева Кличко вызвали на допрос

Мэра украинской столицы Виталия Кличко вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено вчера в 13:00
Политика

Трамп оценил назначение Джонсона на пост премьера Великобритании

Ранее 23 июля Джонсон одержал победу на выборах нового лидера правящей Консервативной партии и уже на следующий день официально станет премьер-министром Великобритании.
Обновлено вчера в 15:54
Энергетика

В Европе предупредили об угрозе краха «Укртрансгаза» из-за долгов

Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) предупредила главу НАК «Нафтогаз Украины» Андрея Коболева о негативных последствиях, связанных с долгами за поставки технического газа компании «Укртрансгаз».
Обновлено вчера в 18:14
Теннис

Призовой фонд итогового турнира WTA составит 14 миллионов долларов

Призовой фонд итогового турнира WTA 2019 года, который пройдет в Китае, составит 14 миллионов долларов.
Обновлено в 03:00
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Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

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Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Гаджеты

Xiaomi стала лидером по продажам телевизоров

Чуть ранее стало известно, что Xiaomi занимает 39% рынка телевизоров в Индии и очень быстрыми темпами завоевывает популярность в России.
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На Кубани мужчина посадил на цепь своего маленького сына

Обновлено 22 июля в 12:47
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Клип группы Queen набрал более миллиарда просмотров на YouTube

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Происшествия

В Бежицком районе Брянска на остановке убили молодого мужчину

Очевидцы сообщают, что происшествие случилось рано утром на улице Брянской Пролетарской дивизии в Бежицком районе недалеко от остановки общественного транспорта «Манеж».
Обновлено в 00:20
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Кортеж экс-президента Киргизии пересек границу российской авиабазы

Обновлено в 02:57
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У 37-летней петербурженки родилась четверня

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