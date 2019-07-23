Экономика

Россиян оставят без платежных терминаловLenta.ru 05:23

Некоторые регионы России могут остаться без платежных терминалов. Это связано с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике (ККТ), предположил начальник правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергей Клименко. Его слова приводит РИА Новости.
Читать в источнике
Обсудить11

Подробнее о событии

«Историю отмотали на несколько лет назад». В России может уменьшиться число платежных терминалов

BFM.ru22:05

Россиян оставят без платежных терминалов

Lenta.ru05:23

Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований

Коммерсантъ02:23

Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов

РИА Новости03:49

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Известия02:23

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Российская газета05:06

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

РБК01:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Политика

Китай выступает за полный запрет ядерного оружия

«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено в 22:55
Политика

Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе

Обновлено в 06:14
Армия и оружие

Сеул выразил протест Москве из-за инцидента с самолетом

Сеул выразил протест Москве из-за возможного вторжения российского военного самолета в воздушное пространство Южной Кореи.
Обновлено в 03:07
Энергетика

Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу

Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Космос

Рогозин: робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя.
Обновлено в 09:57
Технологии

Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей

Сервис бытовых услуг YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей, сообщает vc.ru.
Обновлено в 14:56
Происшествия

В пожаре в детском лагере в Хабаровском крае погибло четверо детей

Обновлено в 06:02
Политика

Борис Джонсон стал новым премьером Британии

Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Происшествия

Экс-замглавы ФСИН грозит 9 лет колонии

Обновлено в 16:38
Футбол

РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»

Обновлено в 14:06
Кино

Warner Bros. экранизирует комикс о Супермене из советского колхоза

Обновлено в 03:07
Происшествия

Начальник сгоревшего лагеря заявил о совете властей купить палатки

Обновлено в 13:12
Единоборства

Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя

1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие

Индийские СМИ: США требуют от Нью-Дели закупить F-35

США, будучи «чрезвычайно разочарованными» военно-техническим сотрудничеством Индии с Россией, планируют ввести санкции в отношении Нью-Дели.
Обновлено в 19:25
Космос

Умер первый руководитель полетов NASA

Обновлено вчера в 20:43
Политика

Трамп возмутился обдиранием в торговле с Евросоюзом

Американский лидер добавил, что европейские страны обижают США в торговле больше, чем Китай, назвав их «худшими обидчиками».
Обновлено в 16:50
Происшествия

В Петербурге проходит акция памяти убитой активистки Елены Григорьевой

Обновлено в 13:19
Армия и оружие

Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16

Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Вертолет с россиянами разбился в Италии

Обновлено в 11:39
Общество

В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект о «дачной амнистии»

«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект пряли депутаты Госдумы во втором чтении.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие

В Южной Корее построят собственный авианосец

Как сообщается в оборонном ведомстве Южной Кореи, в рамках проекта LPX-2, ожидается разработка самого крупного корабля в истории страны.
Обновлено в 03:30
Политика

ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»

В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Общество

В Москву придет резкое похолодание

В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика

От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией

Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Футбол

ПСВ вырвал победу над «Базелем» во втором квалификационном раунде ЛЧ

Нидерландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Путешествия

Россиянам упростили въезд еще в одну страну

Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.
Обновлено в 20:15
Экономика

Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения

Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено вчера в 01:52
Общество

«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными

Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал расстроенным фанатам перезагрузку «Блэйда»

Обновлено в 22:25
Происшествия

Северная Корея захватила российское судно

Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42
Главное