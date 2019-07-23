Экономика
Россиян оставят без платежных терминаловLenta.ru 05:23
Некоторые регионы России могут остаться без платежных терминалов. Это связано с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике (ККТ), предположил начальник правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергей Клименко. Его слова приводит РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 23:05, Вашингтон
Политика
Китай выступает за полный запрет ядерного оружия
«Китай выступает за окончательный и полный запрет, а также полное уничтожение ядерного оружия»,— отмечается в документе (цитата по ТАСС).
Обновлено в 22:55
Армия и оружие
Сеул выразил протест Москве из-за инцидента с самолетом
Сеул выразил протест Москве из-за возможного вторжения российского военного самолета в воздушное пространство Южной Кореи.
Обновлено в 03:07
Энергетика
Европейские трейдеры сообщили о подрыве партнерства с Украиной по газу
Долги "Укртрансгаза" за газ для технических нужд вызывают беспокойство, угрожают стабильности компании и ставят под вопрос надежность поставок, заявила Европейская федерация энерготрейдеров (EFET) в письме на имя главы "Нафтогаза" Андрея Коболева.
Обновлено в 13:00
Космос
Рогозин: робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что антропоморфный робот «Фёдор» сам попросил сменить ему имя.
Обновлено в 09:57
Технологии
Сервис YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей
Сервис бытовых услуг YouDo начал продавать на Wildberries фирменную одежду для исполнителей, сообщает vc.ru.
Обновлено в 14:56
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Экс-замглавы ФСИН грозит 9 лет колонии
Обновлено в 16:38
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Индийские СМИ: США требуют от Нью-Дели закупить F-35
США, будучи «чрезвычайно разочарованными» военно-техническим сотрудничеством Индии с Россией, планируют ввести санкции в отношении Нью-Дели.
Обновлено в 19:25
Космос
Умер первый руководитель полетов NASA
Обновлено вчера в 20:43
Политика
Трамп возмутился обдиранием в торговле с Евросоюзом
Американский лидер добавил, что европейские страны обижают США в торговле больше, чем Китай, назвав их «худшими обидчиками».
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено в 12:23
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Общество
В Госдуме во втором чтении одобрили законопроект о «дачной амнистии»
«Дачная амнистия» продлена до 1 марта 2021 года. Соответствующий законопроект пряли депутаты Госдумы во втором чтении.
Обновлено в 15:39
Армия и оружие
В Южной Корее построят собственный авианосец
Как сообщается в оборонном ведомстве Южной Кореи, в рамках проекта LPX-2, ожидается разработка самого крупного корабля в истории страны.
Обновлено в 03:30
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Политика
От президента Грузии потребовали публичных извинений перед Россией
Путин ввел запрет на прямое авиасообщение между Грузией и Россией, он начал действовать 8 июля.
Обновлено в 15:37
Футбол
ПСВ вырвал победу над «Базелем» во втором квалификационном раунде ЛЧ
Нидерландский ПСВ обыграл швейцарский «Базель» в первом матче второго квалификационного раунда футбольной Лиги чемпионов.
Обновлено в 16:57
Путешествия
Россиянам упростили въезд еще в одну страну
Россияне с 25 июля смогут въезжать без визы на 90 дней в Мальдивскую Республику.
Обновлено в 20:15
Экономика
Максим Орешкин обеспокоен закредитованностью населения
Руководитель Министерства экономического развития России Максим Орешкин рассказал радиостанции "Эхо Москвы" о том, что большие показатели кредитов среди российского населения могут привести к экономическому "взрыву" уже через три года.
Обновлено вчера в 01:52
Общество
«Известия»: курилки в аэропортах могут сделать платными
Депутаты собираются предложить во втором чтении поправки к законопроекту о возвращении курилок в аэропорты, согласно которым за вход в эти помещения надо будет платить.
Обновлено в 21:09
Происшествия
Северная Корея захватила российское судно
Северная Корея захватила российское рыболовецкое судно с 17 моряками на борту.
Обновлено в 14:42