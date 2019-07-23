Экономика

Россиян оставят без платежных терминаловLenta.ru 05:23

Некоторые регионы России могут остаться без платежных терминалов. Это связано с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике (ККТ), предположил начальник правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергей Клименко. Его слова приводит РИА Новости.
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Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов

РИА Новости03:49

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Российская газета05:06

Банки предупредили о проблемах с платежными терминалами из-за новых требований

Ведомости04:45

Россиян оставят без платежных терминалов

Lenta.ru05:23

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

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Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований

Коммерсантъ02:23

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

РБК01:00
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Армия и оружие

Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи

Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
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Джеймс Кэмерон поздравил «Мстителей» с победой над «Аватаром»

Режиссёр Джеймс Кэмерон поздравил студию Marvel после того как фильм «Мстители: Финал» опередил его картину «Аватар» по сборам в мировом прокате и стал самым кассовым проектом в истории.
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Поток мигрантов в Россию признали аномальным

Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
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Правительство предложило создать единую базу данных россиян

Правительство внесло в Госдуму законопроект о создании единого информационного ресурса, содержащего сведения о населении РФ; документ опубликован по вторник.
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Происшествия

Врачи решили отложить ампутацию руки избитой в Ингушетии девочки

Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии перенесли проведение ампутации правой руки избитой в Ингушетии девочки, чтобы дать организму время на восстановление и уже после этого принимать решение об уровне ампутации.
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Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
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Общество

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Происшествия

В Свердловской области загорелся магазин «Пятёрочка»

В Свердловской области пожарные тушат загоревшееся здание магазина «Пятёрочка» в селе Косулино Белоярского района.
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Экономика

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Большинство россиян получают зарплату в 23,5 тысяч рублей - такие данные во вторник приводит газета "Известия" со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 02:29
Политика

СМИ: Зеленский рассматривает Рябошапку на должность генпрокурора Украины

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кандидатура замглавы Офиса президента Руслана Рябошапки рассматривается на должность генерального прокурора.
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«Зенит» заинтересован в приобретении 18-летнего защитника «Минска» Дмитрия Прищепы.
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Армия и оружие

Первый комплект С-400 поставят Турции до конца недели

Первый этап поставок российских зенитных ракетных систем С-400 "Триумф" в Турцию завершится до конца недели, сообщил руководитель Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.
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Спорт

Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ

Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
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Самолет из Осло в Москву подал сигнал бедствия

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Константин Боровой попросил политического убежища в США

Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
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Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ

Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
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В Хабаровском крае объявят траур по погибшим при пожаре в лагере детям

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Новое поколение Audi R8 электрифицируют

В рамках интервью управляющего директора Audi Sport Оливера Хоффмана с зарубежным изданием, руководитель марки сообщил, что немецкая компания имеет несколько интересных концепций для нового R8, в том числе и электрические версии.
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Восьмидесятую годовщину начала Второй мировой войны Польша будет отмечать вместе с Германией и без России.
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В Новосибирске водитель троллейбуса решил пошутить и убил женщину

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