Экономика

Россиян оставят без платежных терминаловLenta.ru вчера в 05:23

Некоторые регионы России могут остаться без платежных терминалов. Это связано с новыми требованиями к контрольно-кассовой технике (ККТ), предположил начальник правового управления Ассоциации банков России (АБР) Сергей Клименко. Его слова приводит РИА Новости.
Читать в источнике
Обсудить11

Подробнее о событии

«Историю отмотали на несколько лет назад». В России может уменьшиться число платежных терминалов

BFM.ruвчера в 22:05

Россиян оставят без платежных терминалов

Lenta.ruвчера в 05:23

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов из-за нового закона

РБКвчера в 01:00

Банки предупредили о сокращении числа платежных терминалов

РИА Новостивчера в 03:49

Платежные терминалы QIWI оказались под угрозой исчезновения

Известиявчера в 02:23

Банки предупредили о резком сокращении платежных терминалов из-за новых требований

Коммерсантъвчера в 02:23

Банки предупредили о сокращении платежных терминалов

Российская газетавчера в 05:06
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 02:36, Вашингтон
Политика

В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство

Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено вчера в 16:40
Шоу-бизнес

Русская жена экс-короля Малайзии согласилась сделать ДНК-тест

Обновлено вчера в 14:40
Армия и оружие

Пекин объяснил появление самолетов РФ и Китая над Японским морем

Обновлено в 02:19
Кино

Уэсли Снайпс прокомментировал перезагрузку «Блэйда»

Обновлено вчера в 23:20
Футбол

«Зенит» объявил о возвращении вратаря Александра Васютина

Голкипер норвежского "Сарпсборга" Александр Васютин вернулся в "Зенит". Об этом сообщает официальный сайт питерского клуба.
Обновлено вчера в 16:04
Музыка

Клип Queen «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube

Обновлено в 01:46
Музыка

Сын Цоя оценил исполнение «Группы крови» группой Metallica

Сын лидера "Кино" Александр Цой оценил исполнение песни отца "Группа крови" группой Metallica на концерте в Москве.
Обновлено вчера в 19:47
Общество

В Госдуме предложили сделать курилки в аэропортах платными

Первый зампред комитета по охране здоровья Госдумы Федот Тумусов рассказал «Известиям», что депутаты планируют внести поправки в законопроект о курилках в аэропортах, чтобы сделать их платными.
Обновлено вчера в 23:36
Происшествия

В центре Бежицкого района Брянска на остановке убили мужчину

Обновлено в 00:20
Происшествия

В Хабаровском крае приняли решение закрыть детский лагерь после ЧП

Власти Хабаровского края приняли решение закрыть палаточный лагерь на базе отдыха «Холдоми» после того, как 23 июля в результате пожара на его территории погибли четверо детей.
Обновлено в 01:42
Происшествия

Северная Корея задержала российское судно

Северокорейские пограничники в ночь на 17 июля задержали российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», принадлежащее Северо-Восточной рыболовной компании.
Обновлено вчера в 18:12
Единоборства

В США скончался российский боксёр Максим Дадашев

Обновлено вчера в 13:27
Общество

Глава Росприроднадзора заявила об угрозе «экологического Чернобыля»

Обновлено в 02:17
Общество

Назван снимающий усталость продукт

Начальник управления государственной инспекции по качеству питания Нина Зайцева рассказала о продуктах, которые снимают усталость.
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено 21 июля в 23:57
Экономика

Минфин предложил удвоить таможенный сбор за ввоз товаров из-за рубежа

Минфин России предлагает со следующего года вдвое повысить ставку сбора за совершение таможенных операций при ввозе товаров из-за рубежа для личного пользования – до 500 рублей.
Обновлено в 02:30
Происшествия

В Ленинградской области завели дело после избиения трехлетней девочки

Дело возбуждено после того, как трехлетнюю девочку нашли избитой у дверей квартиры в поселке Мга Ленинградской области, сообщает СУСК РФ по региону.
Обновлено в 01:59
Недвижимость

Липецкая «вторичка» выросла в цене

Самое интенсивное снижение — в Республике Коми, где жилье подешевело на 1,7%, а средняя стоимость квадратного метра составила 49 902 рубля.
Обновлено в 02:26
Кино

Стало известно, какие фильмы покажут на кинофестивале в Торонто

Обновлено вчера в 11:53
Политика

Экс-президент Киргизии Атамбаев заявил о намерении покинуть страну

Обновлено в 01:06
Энергетика

Европейские газовые трейдеры сомневаются в надежности «Укртрансгаза»

Европейские газовые трейдеры выразили сомнение в надежности своего партнера на Украине - компании "Укртрансгаз" - из-за роста ее долгов за технический газ.
Обновлено в 01:23
Происшествия

Спустя 12 лет мужчина признался в убийстве из-за неразделенной любви

На допросе мужчина пояснил, что причиной убийства стала неразделенная любовь к девушке.
Обновлено в 01:58
Политика

МВД Украины перебросило спецназ в Донецкую область из-за беспорядков

МВД Украины перебросило спецназ в город Покровск Донецкой области в связи с протестами у окружной избирательной комиссии.
Обновлено вчера в 18:32
Политика

Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму

Обновлено вчера в 08:53
Здоровье

Ульяновские медики укрепляли демографию среди садоводов

Напомним: проект «Будь здоров, садовод!» реализуется в рамках федерального проекта «Укрепление общественного здоровья» национального проекта «Демография».
Обновлено вчера в 04:35
Футбол

Капитан лондонского «Арсенала» остаётся в изоляции от основы

Капитан «Арсенала» Лоран Косельни по-прежнему не тренируется с основной командой.
Обновлено в 02:10
Общество

Совфед предложил ограничить использование электронной почты

Карен Казарян отмечает, что требование законопроекта не распространяется на корпоративную электронную почту и иностранные сервисы, то есть их пользователей, как и раньше, никто не будет контролировать, что делает инициативу депутатов неэффективной.
Обновлено вчера в 12:18
Футбол

Лионель Месси дисквалифицирован на один матч

В матче за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили Лионель Месси повздорил с чилийским полузащитником Гари Меделем.
Обновлено в 01:01
Общество

Сроки реконструкции челябинского аэропорта срываются

Обновлено вчера в 23:16
Здоровье

Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню

Обновлено вчера в 13:20
Главное