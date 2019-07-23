В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.

Политика Путин поручил проработать развитие профилактики инфекционных болезней Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.

Общество В сети появился самый короткий тест на IQ Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.

Армия и оружие Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.

Энергетика Цены на газ для населения Украины в августе снизятся на 5% В августе цена на газ для населения на Украине снизится на 5,5% по сравнению с июлем.

Политика Хант поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Глава британского МИД Джереми Хант поздравил Бориса Джонсона с избранием на посты лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны и пожелал ему успехов.

Спорт Ефимова взяла серебро на дистанции 100 метров брассом на ЧМ Российская пловчиха Юлия Ефимова взяла серебро на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.

Происшествия На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье Вездеход с геологами рухнул в ущелье на Камчатке, погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Общество Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.

Игры В Origin распродают шутеры со скидками до 85% Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).

Технологии В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.

Общество В Москву придет резкое похолодание В начале следующей недели в Москве резко похолодает.

Гаджеты Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.

Политика В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки «Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).

Общество Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.

Общество Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о создании единого реестра граждан, которые по суду были лишены родительских прав.

Экономика Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.

Экономика Количество российских туристов в Грузии сократилось на 21% С 8 по 15 июля число россиян, прилетевших в Грузию самолетом, сократилось на 78,6%. При этом количество российских туристов, прибывших наземным транспортом, почти не изменилось — этот показатель снизился всего на 1,7%. В TBC Research заметили, что авиатуристы зачастую тратят в поездках больше денег, поэтому аналитики прогнозируют на ближайший год спад доходов страны от российских туристов на 50%.

Политика Боровой попросил политического убежища в США Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.

Происшествия Врачи спасли руку избитой ингушской девочки Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.

Политика Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.

Экономика Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.