Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM 06:04
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 10:50, Вашингтон
Политика
Путин поручил проработать развитие профилактики инфекционных болезней
Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года.
Обновлено в 09:39
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Происшествия
Пять человек погибли во время оползня в Турции
Обновлено в 08:48
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Токио выразил протест России и Сеулу из-за инцидента с самолетами
Власти Японии выразили протест России и Южной Корее в связи с инцидентом в воздушном пространстве спорных островов Токто (Такэсима) в Японском море.
Обновлено в 07:34
Энергетика
Цены на газ для населения Украины в августе снизятся на 5%
В августе цена на газ для населения на Украине снизится на 5,5% по сравнению с июлем.
Обновлено в 09:38
Политика
Хант поздравил Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра
Глава британского МИД Джереми Хант поздравил Бориса Джонсона с избранием на посты лидера Консервативной партии Великобритании и премьер-министра страны и пожелал ему успехов.
Обновлено в 09:51
Футбол
Transfermarkt: «Спартак» продал Ханни «Аль-Гарафе» за 8 млн евро
Стала известна сумма трансфера полузащитника Софьяна Ханни из «Спартака» в «Аль-Гарафу».
Обновлено вчера в 23:05
Спорт
Ефимова взяла серебро на дистанции 100 метров брассом на ЧМ
Российская пловчиха Юлия Ефимова взяла серебро на дистанции 100 метров брассом на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено в 09:06
Происшествия
На Камчатке вездеход с геологами упал в ущелье
Вездеход с геологами рухнул в ущелье на Камчатке, погибли два человека, еще трое пострадали. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.
Обновлено в 10:01
Общество
Госдума обсудит продление дачной амнистии до 1 марта 2021 года
Компромиссный вариант Вскоре после инициативы Крашенинникова в Госдуму был внесен правительственный законопроект, предлагающий продлить дачную амнистию лишь до 1 марта 2020 года.
Обновлено вчера в 17:06
Игры
В Origin распродают шутеры со скидками до 85%
Многопользовательский шутер с открытым миром Anthem распродают со скидкой 60% за 1199 рублей (вместо тех же 2999).
Обновлено в 10:13
Технологии
В приказе Минкомсвязи нашли требование о переводе Рунета на VPN
Минкомсвязь в рамках реализации закона о «суверенном Рунете» предложила меры защиты от фишинга или подмены сайтов, которые потребуют строительства множества виртуальных частных сетей — VPN.
Обновлено в 01:48
Общество
В Москву придет резкое похолодание
В начале следующей недели в Москве резко похолодает.
Обновлено в 09:22
Гаджеты
Huawei официально представила смартфоны Honor 9X и 9X Pro
Китайская компания Huawei официально представила новую линейку своих смартфонов — Honor 9X и 9X Pro.
Обновлено в 06:31
Политика
В Госдуме увидели в инициативе сенаторов угрозу тайне личной переписки
«Обозначенный в законопроекте механизм ограничения пересылки запрещенной информации не оговаривает необходимость законности действий со стороны уполномоченного органа и может быть истолкован как произвольное внесудебное ограничение установленного конституцией права граждан на тайну личной переписки», — пояснил Левин (цитата по ТАСС).
Обновлено в 10:40
Общество
Госдума упростила получение номерных знаков для автомобилей
Госдума в третьем чтении приняла закон, согласно которому россияне смогут самостоятельно получать автономера у изготовителей государственных регистрационных знаков.
Обновлено в 07:45
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
Депутаты Госдумы в третьем, окончательном чтении приняли закон о создании единого реестра граждан, которые по суду были лишены родительских прав.
Обновлено в 09:20
Армия и оружие
В России поставили оценки F-22 и F-35
Обновлено в 07:01
Экономика
Медведев оценил темпы расходов на нацпроекты
Расходы региональных бюджетов на реализацию нацпроектов оцениваются в 4,9 триллиона рублей.
Обновлено в 08:04
Экономика
Количество российских туристов в Грузии сократилось на 21%
С 8 по 15 июля число россиян, прилетевших в Грузию самолетом, сократилось на 78,6%. При этом количество российских туристов, прибывших наземным транспортом, почти не изменилось — этот показатель снизился всего на 1,7%. В TBC Research заметили, что авиатуристы зачастую тратят в поездках больше денег, поэтому аналитики прогнозируют на ближайший год спад доходов страны от российских туристов на 50%.
Обновлено в 10:33
Политика
Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель «Партии экономической свободы» Константин Боровой попросил политического убежища в Соединенных Штатах.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Врачи спасли руку избитой ингушской девочки
Благодаря проведенной терапии врачи сохранят левую руку девочке из Ингушетии, над которой издевалась тетя.
Обновлено в 08:42
Политика
Памфилова встретилась с незарегистрированными кандидатами в Мосгордуму
Председатель ЦИК России Элла Памфилова встретилась с оппозиционными кандидатами в депутаты Мосгордумы, ранее получившими отказ в регистрации из-за превышения количества забракованных подписей избирателей.
Обновлено в 08:53
Экономика
Россельхознадзор отменил запрет на ввоз яблок из Белоруссии
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) приняла решение отменить запрет на ввоз яблок из Белоруссии, после того как специалисты ведомства посетили эту страну с рабочим визитом.
Обновлено в 09:23
Происшествия
Все матчи 3-го тура РПЛ начнутся с минуты молчания
Все матчи 3 тура премьер-лиги и Молодежного первенства начнутся с минуты молчания, — говорится в заявлении РПЛ.
Обновлено в 10:05