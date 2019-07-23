Экономика
Российские банки предупредили о сокращении платежных терминаловREGNUM 06:04
В России из-за новых требований к контрольно-кассовой технике (ККТ) может резко сократиться количество платежных терминалов, сообщает РБК со ссылкой на письмо ассоциации банков «Россия» в Федеральную налоговую службу.
Читать в источнике
Оценить90
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 23:32, Ашберн
Музыка
Клип «Bohemian Rhapsody» набрал 1 млрд просмотров на YouTube
Видеохостинг YouTube объявил, что официальное видео на песню группы Queen «Bohemian Rhapsody» набрало более 1 млрд просмотров.
Обновлено в 10:04
Происшествия
В Москве во время отпевания в церкви «ожила» женщина
Обновлено в 06:28
Происшествия
Толпа фотографов избила двух туристов в Крыму
Отказ платить за фото обернулся для двух туристов побоями. Поводом для массовой драки стали снимки с орлами.
Обновлено в 05:53
Единоборства
Российский боксер Максим Дадашев умер от травм после боя
1. Максим Дадашев скончался после боя Дадашев скончался в результате травм, полученных во время поединка за звание обязательного претендента на чемпионский титул Международной федерации бокса (IBF) против пуэрториканца Сабриела Матиаса 20 июля.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Сирийские СМИ сообщили об ударе Израиля по провинции Дераа
Израиль нанес удар по сирийскому району Тель-Хара в провинции Дераа, сообщает государственный телеканал Alikhbaria Syria на своей странице в Facebook.
Обновлено в 20:12
Политика
Константин Боровой попросил политического убежища в США
Бывший председатель Партии экономической свободы и экс-депутат Госдумы Константин Боровой попросил политического убежища в США.
Обновлено в 08:09
Происшествия
Северная Корея задержала российское судно
Северокорейские пограничники захватили российский сейнер "Сянхайлинь-8", принадлежащий ООО "Северо-Восточная рыболовная компания".
Обновлено в 17:21
Транспорт
Власти Кузбасса планируют открыть новые авиарейсы
Обновлено в 22:34
Происшествия
В Канаде почти 70 человек доставили в больницу после ДТП с автобусами
Почти 70 человек доставили в больницу с небольшими травмами в Канаде после ДТП с двумя школьными автобусам.
Обновлено в 18:41
Культура
Минкультуры объявило конкурс концепций развития музея МХАТ
Очный этап конкурса состоится 6 сентября в Минкультуры. Музей МХАТ был создан в 1923 году в честь 25-летия со дня основания театра.
Обновлено в 06:50
Общество
В Росприроднадзоре предупредили об угрозе «второго Чернобыля» в России
Одно из химических предприятий в Иркутской области требует рекультивации, без которой может произойти глобальная экологическая катастрофа, соизмеримая с аварией на ЧАЭС, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова в интервью газете "Известия".
Обновлено в 18:09
Происшествия
Суд обязал губернатора Иркутской области уволить опального министра
Суд удовлетворил требование прокурора о признании незаконным бездействие Левченко, который не уволил министра, несмотря на выявленные прокуратурой еще в 2018 году со стороны Шеверды нарушения антикоррупционного законодательства: министр Иркутской области указал недостоверные сведения о своих доходах, в том числе не указал доходы от продажи ценных бумаг и автомобиля на сумму 4,7 млн. рублей.
Обновлено в 08:48
Политика
В Госдуме потребовали от президента Грузии извиниться за хамство
Спикер Госдумы Вячеслав Володин потребовал от президента Грузии Саломе Зурабишвили извиниться за антироссийскую риторику.
Обновлено в 16:40
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» России и Украины
Фронтмен группы "Океан Эльзы" и лидер украинской партии "Голос" Святослав Вакарчук предложил создать закон, регламентирующий отношения Москвы и Киева.
Обновлено вчера в 19:09
Технологии
Телеведущий поприветствовал своего ребенка в мире наркоманов и восхитил сеть
Пользователей сети восхитило его послание ребенку.
Обновлено в 23:00
Политика
Опровергнуто существование плана Ельцина по продаже Карелии
Ранее соратник Бориса Ельцина рассказал, что Кремль в те годы обсуждал возможность продажи Карелии Финляндии.
Обновлено в 01:49
Политика
Евросоюз пригрозил США ответными пошлинами на 35 млрд евро
Евросоюз приготовил документ, который предусматривает ответные меры против США в случае ввода Вашингтоном пошлин на автомобили, произведенные в ЕС.
Обновлено в 21:00
Происшествия
На место падения вездехода в ущелье на Камчатке направили вертолёт
Пострадавших в результате падения вездехода в ущелье на Камчатке эвакуируют вертолётом в Петропавловск-Камчатский для госпитализации.
Обновлено в 19:37
Игры
Из Steam удалили Cyberpunk 2069
В июне в Steam появилась страница игры Cyberpunk 2069.
Обновлено в 12:59
Происшествия
Вертолет с россиянами разбился в Италии
Обновлено в 11:39
Экономика
В Госдуме оценили законопроект о повышении НДС на пальмовое масло
Ранее Госдума во втором чтении приняла поправку в Налоговый кодекс, которая исключает пальмовое масло из льготного режима НДС в размере 10% и вводит для данного продукта НДС в размере 20%.
Обновлено в 09:32
Политика
Аксёнов пообещал украинскому «Ощадбанку» «дырку от бублика»
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов пообещал отдать в качестве компенсаций "Ощадбанку" за крымские активы "дырку от бублика" вместо заявленного Киевским апелляционным судом 1 млрд долларов.
Обновлено в 09:17
Футбол
РФС вынес вердикт по поводу инцидента с фанатами «Спартака»
Обновлено в 14:06
Здоровье
Жительница Санкт-Петербурга в 37 лет родила четверню
Жительница Санкт-Петербурга, которая забеременела в 37 лет, стала мамой четверых детей.
Обновлено в 13:20
Армия и оружие
Президент Болгарии наложил вето на покупку у США истребителей F-16
Президент Болгарии Румен Радев наложил вето на сделку по приобретению у США многоцелевых истребителей F-16 Block 70, сообщается на сайте Болгарского национального радио (БНР) во вторник, 23 июля.
Обновлено в 12:23
Политика
Сотрудник аппарата экс-канцлера Австрии попал «на карандаш»
В уничтожении улик заподозрили сотрудника аппарата экс-канцлера Австрии Себастьяна Курца, пишет «Falter».
Обновлено в 22:12
Политика
США создают коалицию для патрулирования Ормузского пролива
Госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для патрулирования Ормузского пролива.
Обновлено вчера в 22:26