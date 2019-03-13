Экономика

Россиян оставили без пенсионных накопленийAmurMedia.ru вчера в 23:10

Законопроект о новой пенсионной системе в России "завис". Введение в стране новой системы пенсионных накоплений — индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) откладывается на неопределенный срок. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
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с чего всё началось

В Минфине заявили, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений пока «завис»

Внесение в Госдуму законопроекта о новой системе пенсионных накоплений - индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) - задерживается, сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.
ТАССвчера в 04:47

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Минфин РФ: Законопроект о пенсионном капитале «завис»

Накануне.Ruвчера в 10:13

Россиян оставят без новых пенсионных возможностей

Lenta.ruвчера в 09:34

В Минфине заявили, что законопроект о новой системе пенсионных накоплений пока «завис»

ТАССвчера в 04:47

Минфин сообщил о «зависании» законопроекта о пенсионном капитале

РБКвчера в 06:00

Минфин: законопроект о накопительной системе пенсий завис

Вести.Финансвчера в 05:24

Замминистра финасов Моисеев: законопроект об ИПК пока «завис»

Коммерсантъвчера в 05:07

Минфин заявил о «зависании» законопроекта о пенсионном капитале

Московский Комсомолецвчера в 08:54
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Происшествия

Избивший учительницу в Северной Осетии депутат сложил полномочия

Осетинский депутат Василий Гогичаев сложил полномочия после обвинений в избиении учителя школы № 4 Ардонского района.
Обновлено в 04:43
Происшествия

Цеповяза перевели из СИЗО Хабаровска в колонию

Обновлено в 04:34
Авто

Opel назвал модели для российского рынка

Официальные продажи автомобилей марки Opel на российском рынке начнутся в IV квартале 2019 года.
Обновлено в 04:19
Транспорт

РЖД начали продавать билеты в новый плацкартный вагон

Обновлено в 04:56
Происшествия

При обрушении пола в петербургском супермаркете пострадала женщина

В Санкт-Петербурге провалился пол в супермаркете Spar, пострадала женщина. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на очевидцев.
Обновлено в 03:41
Происшествия

Несколько лет в Благовещенске онкобольных детей заражали гепатитом С

В онкологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы в Благовещенске в течение нескольких лет более 100 детей заразились гепатитом C. Информацию об этом корреспонденту ИА REGNUM в гематологическом отделении Амурской областной детской клинической больницы отрицать не стали, однако от подробных комментариев по данной ситуации отказались.
Обновлено вчера в 22:17
Политика

СКР возбудил дело против украинского «декоммунизатора» Вятровича

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту реабилитации нацизма в отношении главы Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимира Вятровича, сообщает 14 марта пресс-служба СКР.
Обновлено в 03:39
Политика

МИД Швеции вызвал посла России в связи со шпионским скандалом

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и потребовал, чтобы один из сотрудников российской дипмиссии покинул страну.
Обновлено вчера в 20:37
Транспорт

Строители уложили половину рельсов на Крымском мосту

На железной дороге, проходящей через Крымский мост, уложили 19 из 38 км рельсошпальной решетки на обоих направлениях.
Обновлено в 02:26
Происшествия

Мосгорсуд оставил под арестом мать проведшего ночь в парке ребёнка

Мосгорсуд подтвердил законность ареста Надежды Куликовой, шестилетний сын которой провёл ночь в парке «Лосиный Остров».
Обновлено в 04:21
Финансы

Силуанов объявил о новых стимулах для международных расчетах в рублях

В октябре министр сообщил, что его ведомство вместе с ЦБ наметило «целый план» по смягчению валютного контроля.
Обновлено в 04:48
Происшествия

Адвокат: Уилан подозревается в шпионаже в пользу США

Гражданин четырёх государств Пол Уилан, задержанный в Москве в декабре прошлого года, подозревается в шпионаже в пользу США.
Обновлено в 04:38
Интернет

В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой

Больше всего жалоб на сбой в работе Facebook поступило из России, Нидерландов, США, Великобритании и Бразилии, передает НСН.
Обновлено вчера в 17:31
Политика

Госдума приняла закон о наказании главарей ОПГ

Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовном наказании главарей ОПГ, передает корреспондент ИА REGNUM 14 марта.
Обновлено в 04:05
Политика

Школьницу из Швеции выдвинули на Нобелевскую премию мира

Обновлено в 04:29
Политика

Оскорбивший пенсионеров волгоградский депутат сложил свои полномочия

Волгоградский депутат Гасан Набиев сложил свои полномочия после высказывания в адрес малоимущих пенсионеров, которых он назвал тунеядцами и алкашами.
Обновлено в 04:32
Политика

Депутат Госдумы посоветовал диабетикам похудеть

Депутат Государственной думы РФ от Алтайского края и член комитета по охране здоровья Николай Герасименко заявил, что главное в лечение диабета — снижение веса.
Обновлено в 00:01
Шоу-бизнес

Певица Юлия Началова находится в коме

Певицу Юлию Началову, которая была госпитализирована в одну из московских клиник после резкого скачка сахара в крови и обострившейся подагры, ввели в искусственную кому.
Обновлено вчера в 05:48
Энергетика

Минприроды впервые оценило стоимость всей нефти в России

Первая оценка дана на конец 2017 года: стоимость запасов нефти — 39,6 трлн руб.; стоимость газа — 11,3 трлн руб.; коксующего угля — почти 2 трлн руб. Также были оценены запасы: железной руды — 808 млрд руб.; алмазов — 505 млрд руб.; золота — 480 млрд руб. Общая стоимость всех энергетических и минеральных ресурсов составила 55,2 трлн руб. (60% ВВП за 2017 год).
Обновлено в 02:47
Происшествия

В Подмосковье в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

В результате ДТП с участием автобуса в Сергиево-Посадском районе Московской области пострадали десять человек.
Обновлено в 03:24
Происшествия

Неуместный жест ведущего в сюжете о гибели Boeing возмутил зрителей

Ведущий кенийского телеканала NTV Данн Мванги подвергся осуждению за неуместный жест в эфире, когда рассказывал о катастрофе Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии.
Обновлено в 04:40
Армия и оружие

Порошенко заявил, что отправляется в Донбасс

Обновлено в 03:36
Армия и оружие

США испытают запрещенные ДРСМД ракеты

Пентагон планирует провести испытания ракет, которые были запрещены Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено вчера в 23:15
Происшествия

Шаманов в Приангарье оштрафовали за сожженных верблюдов

Религиозная организация шаманов из города Ангарска Иркутской области, сжегшая верблюдов во время обряда, заплатила штраф в размере 3 тысяч рублей.
Обновлено в 04:28
Финансы

Банкам расписали будущую прибыль

ЦБ не делал прогноз по показателям банковского сектора на 2019 год, но в конце января глава Банка России Эльвира Набиуллина говорила, что регулятор предполагает, что прибыль банков останется примерно на том же уровне, что и в 2018 году (1,3 трлн руб.).
Обновлено вчера в 18:29
Автоспорт

Умер гоночный директор «Формулы-1» Чарли Уайтинг

Обновлено вчера в 21:37
Политика

Кириенко рассказал о конкуренции за финалистов «Лидеров России»

Более 20 крупнейших российских компаний уже провели 1000 собеседований с участниками управленческого конкурса "Лидеры России".
Обновлено в 04:44
Общество

Минэкономразвития взялось за туалеты и бани дачников

Недвижимое имущество в отличие от движимого подлежит госрегистрации, но сейчас очень часто возникают споры, касающиеся принадлежности к тому или иному виду имущества бань или туалетов на дачных участках.
Обновлено в 04:17
Экономика

Минэкономики раскритиковало импортозамещение по «закону Яровой»

Минэкономики раскритиковало разработанный Минкомсвязью проект постановления правительства, обязывающий операторов и интернет-компании использовать только отечественное оборудование для хранения голосовых и электронных сообщений и СМС в рамках «закона Яровой».
Обновлено вчера в 18:29
Общество

ФНС назвала число зарегистрировавшихся самозанятых россиян

20 февраля первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов сообщил, что за полтора месяца проведения эксперимента в Москве, Московской и Калужской областях и в Татарстане в качестве самозанятых зарегистрировались около 30 тыс. россиян.
Обновлено в 03:58
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