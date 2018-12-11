По оценкам "Ъ", в масштабах страны переход на "умный учет" газа может обойтись населению почти в 130 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных счетчиков" на газ.

с чего всё началось

Жителей России, пользующихся центральным газоснабжениям, могут обязать установить «умные счетчики». Переход на новую систему обойдется гражданам почти в 130 млрд рублей, пишет газета «Коммерсант» во вторник, 11 декабря. С данной инициативой 4 декабря выступил вице-премьер Дмитрий Козак.

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