Экономика
Россиян обяжут установить «умные счетчики» на газ
Россиян обяжут установить «умные счетчики» на газИзвестия01:01
Жителей России, пользующихся центральным газоснабжениям, могут обязать установить «умные счетчики». Переход на новую систему обойдется гражданам почти в 130 млрд рублей, пишет газета «Коммерсант» во вторник, 11 декабря. С данной инициативой 4 декабря выступил вице-премьер Дмитрий Козак.
Известия01:01
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с чего всё началось
По оценкам "Ъ", в масштабах страны переход на "умный учет" газа может обойтись населению почти в 130 млрд руб. Вице-премьер Дмитрий Козак 4 декабря после совещания по развитию интеллектуальных систем учета (ИСУ) электроэнергии поручил заодно Минэнерго, Минэкономики и ФАС проработать и вопрос введения аналогичных "умных счетчиков" на газ.Коммерсантъвчера в 17:11
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Установка «умных счетчиков» на газ может обойтись россиянам в 130 миллиардов рублей
Эхо Москвывчера в 23:15
Установка «умных счетчиков» на газ может обойтись населению почти в 130 млрд рублей
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