Технологии
Регистрация мобильных телефонов по идентификатору абонентского устройства IMEI может быть введена с 2023 года, следует из соответствующего законопроекта, который обсуждался на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информобщества.
РИА Новости12:59
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с чего всё началось
Сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), который запретит мобильным операторам регистрировать в сети краденные устройства.ТАСС09:19
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В Совфеде хотят запретить операторам связи регистрировать в сети краденые телефоны
Национальная служба новостей10:11
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