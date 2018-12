Тим Кейн и Леонард Боярский, знакомые игрокам по классической Fallout, анонсировали новый проект студии Obsidian — The Outer Worlds.

Ubisoft в рамках церемонии The Game Awards 2018 представила Far Cry: New Dawn, сюжетное ответвление пятой части.