Технологии

В России хотят ввести регистрацию телефонов по номеру IMEI
РИА Новости
12:59

Регистрация мобильных телефонов по идентификатору абонентского устройства IMEI может быть введена с 2023 года, следует из соответствующего законопроекта, который обсуждался на заседании временной комиссии Совета Федерации по развитию информобщества.
РИА Новости12:59
с чего всё началось

В Совфеде предложили запретить операторам связи регистрировать в сети краденные телефоны

Сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), который запретит мобильным операторам регистрировать в сети краденные устройства.
ТАСС09:19

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Российская газета12:01

Совфед предложил запретить операторам регистрировать в сети украденные телефоны

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РИА Новости12:59

В Совфеде хотят запретить операторам связи регистрировать в сети краденые телефоны

Национальная служба новостей10:11

Россиян могут обязать платно регистрировать телефоны

News.ru13:27

Регистрацию мобильных по номерам IMEI могут ввести с 2023 года

Коммерсантъ21:37
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 22:45, Ашберн
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