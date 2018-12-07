Технологии

В России пользователей могут обязать регистрировать телефоны за плату
REGNUM
вчера в 23:28

В России уже в ближайшие пять лет некоторые телефоны не смогут работать в сотовых сетях российских операторов. Это касается тех гаджетов, которые не прошли регистрацию по идентификатору абонентского устройства IMEI, присваиваемому аппарату при производстве.
REGNUMвчера в 23:28
Людмила Бокова
В настоящее время уже подготовлен законопроект о введении системы контроля абонентских устройств по идентификаторам абонентских устройств, международное название - IMEI.
— Людмила Бокова, депутатТАСС вчера в 09:19
с чего всё началось

В Совфеде предложили запретить операторам связи регистрировать в сети краденные телефоны

Сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), который запретит мобильным операторам регистрировать в сети краденные устройства.
ТАССвчера в 09:19

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В Совфеде предложили запретить операторам связи регистрировать в сети краденные телефоны

ТАССвчера в 09:19

В Совфеде хотят запретить операторам связи регистрировать в сети краденые телефоны

Национальная служба новостейвчера в 10:11

Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей

Российская газетавчера в 12:01

Совфед предложил запретить операторам регистрировать в сети украденные телефоны

DP.RUвчера в 09:48

В России хотят ввести регистрацию телефонов по номеру IMEI

РИА Новостивчера в 12:59

Россиян могут обязать платно регистрировать телефоны

News.ruвчера в 13:27

Регистрацию мобильных по номерам IMEI могут ввести с 2023 года

Коммерсантъвчера в 21:37
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Автоматически обработаны 7132 источника, обновлено в 01:44, Ашберн
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