Технологии
В России пользователей могут обязать регистрировать телефоны за плату
В России пользователей могут обязать регистрировать телефоны за платуREGNUMвчера в 23:28
В России уже в ближайшие пять лет некоторые телефоны не смогут работать в сотовых сетях российских операторов. Это касается тех гаджетов, которые не прошли регистрацию по идентификатору абонентского устройства IMEI, присваиваемому аппарату при производстве.
REGNUMвчера в 23:28
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В настоящее время уже подготовлен законопроект о введении системы контроля абонентских устройств по идентификаторам абонентских устройств, международное название - IMEI.
— Людмила Бокова, депутатТАСС вчера в 09:19
с чего всё началось
Сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), который запретит мобильным операторам регистрировать в сети краденные устройства.ТАССвчера в 09:19
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В Совфеде хотят запретить операторам связи регистрировать в сети краденые телефоны
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