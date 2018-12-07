Сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), который запретит мобильным операторам регистрировать в сети краденные устройства.

с чего всё началось

В настоящее время уже подготовлен законопроект о введении системы контроля абонентских устройств по идентификаторам абонентских устройств, международное название - IMEI.

В России уже в ближайшие пять лет некоторые телефоны не смогут работать в сотовых сетях российских операторов. Это касается тех гаджетов, которые не прошли регистрацию по идентификатору абонентского устройства IMEI, присваиваемому аппарату при производстве.

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