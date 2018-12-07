Технологии
Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны
Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоныИзвестиявчера в 21:09
В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети. Об этом сообщила председатель комиссии совфеда по развитию информационного общества.
Известиявчера в 21:09
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с чего всё началось
Сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), который запретит мобильным операторам регистрировать в сети краденные устройства.ТАССвчера в 09:19
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В Совфеде хотят запретить операторам связи регистрировать в сети краденые телефоны
Национальная служба новостейвчера в 10:11
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На The Game Awards состоялся анонс Mortal Kombat 11
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Nintendo представила Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order
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Google закроет мессенджер Allo в марте 2019 года
Пользователи могут скачать свою переписку до марта 2019 года, когда приложение будет окончательно закрыто.
Обновлено вчера в 19:50
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На The Game Awards анонсировали Scavengers
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Обновлено вчера в 22:18
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Представлена SoC Snapdragon 8cx — самое производительное решение Qualcomm для ноутбуков с Windows 10
Компания Qualcomm сегодня представила новую однокристальную систему для ноутбуков с Windows 10.
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