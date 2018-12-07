Сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), который запретит мобильным операторам регистрировать в сети краденные устройства.

с чего всё началось

В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети. Об этом сообщила председатель комиссии совфеда по развитию информационного общества.

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