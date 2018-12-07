Технологии

Россиян могут обязать платно регистрировать свои телефоны
Известия
вчера в 21:09

В Совете Федерации подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), чтобы запретить операторам регистрировать краденные устройства в сети. Об этом сообщила председатель комиссии совфеда по развитию информационного общества.
Известиявчера в 21:09
с чего всё началось

В Совфеде предложили запретить операторам связи регистрировать в сети краденные телефоны

Сенаторы подготовили законопроект о введении системы контроля телефонов и планшетов по их идентификационным номерам (IMEI), который запретит мобильным операторам регистрировать в сети краденные устройства.
ТАССвчера в 09:19

Подробнее о событии

В Совфеде предложили запретить операторам связи регистрировать в сети краденные телефоны

ТАССвчера в 09:19

Регистрация мобильного телефона будет стоить 100 рублей

Российская газетавчера в 12:01

Совфед предложил запретить операторам регистрировать в сети украденные телефоны

DP.RUвчера в 09:48

В России хотят ввести регистрацию телефонов по номеру IMEI

РИА Новостивчера в 12:59

В Совфеде хотят запретить операторам связи регистрировать в сети краденые телефоны

Национальная служба новостейвчера в 10:11

Россиян могут обязать платно регистрировать телефоны

News.ruвчера в 13:27

Регистрацию мобильных по номерам IMEI могут ввести с 2023 года

Коммерсантъвчера в 21:37
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Интернет

Google по ошибке запустил рекламную кампанию на $10 млн

Интернет-компания Google по ошибке одного из сотрудников запустила в сеть заказы на размещение баннерной рекламы, сообщает Financial Times.
Обновлено вчера в 23:09
Гаджеты

«Яндекс.Телефон» поступил в продажу

На следующий день после официального анонса российская компания «Яндекс» решила сделать то, чего многие давно ждали – она запустила в продажу смартфон «Яндекс.Телефон», который уже сейчас могут себе купить все желающие, но только в фирменном магазине, который находится в Москве прямо рядом со штаб-квартирой IT-корпорации.
Обновлено вчера в 17:55
Гаджеты

Apple Watch Series 4 получит в обновлении функцию ЭКГ

Компания Apple готовится выпустить обновление watchOS 5.1.2 для "умных" часов Apple Watch Series 4.
Обновлено вчера в 23:28
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил новейший процессор Snapdragon 855

Смартфон Xiaomi Mi Mix 3 5G получил новейший процессор Snapdragon 855, а не чип Snapdragon 845, как предполагалось ранее.
Обновлено вчера в 20:40
Игры

Авторы Fallout представили игру The Outer Worlds

Новая игра The Outer Worlds от создателей популярной компьютерной игры Fallout, ставшей классикой, была анононсирована в виде видео-трейлера.
Обновлено вчера в 23:53
Технологии

Пусковой стол для тяжёлой ракеты «Ангара» начнут строить в 2019 году

Основные работы по возведению пускового стола для тяжёлой ракеты-носителя "Ангара-А5" на космодроме Восточный начнутся в 2019 году.
Обновлено вчера в 23:00
Технологии

Нейросеть для настольных игр создали учёные

Обновлено вчера в 21:53
Игры

На The Game Awards состоялся анонс Mortal Kombat 11

Обновлено вчера в 23:50
Гаджеты

Xiaomi сильно улучшит камеры своих смартфонов

Еще весной этого года стало известно, что компания Xiaomi создала новое подразделение, которое займется разработкой технологий, направленных на улучшение возможностей камер смартфонов.
Обновлено вчера в 23:45
Интернет

«Яндекс.Такси» запускает опцию отслеживания цен на такси

Опция отслеживания цен на такси запускается в мобильном приложении "Яндекс.Такси", сообщает агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу компании.
Обновлено вчера в 16:02
Игры

Nintendo представила Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order

На The Game Awards 2018 компания Nintendo представила третью частью Marvel Ultimate Alliance с подзаголовком The Black Order.
Обновлено вчера в 22:51
Гаджеты

MediaTek представила процессор Helio M70 с 5G

MediaTek в июне анонсировала процессор с 5G Helio M70. Сейчас же новинку представили официально.
Обновлено вчера в 17:48
Интернет

Google закроет мессенджер Allo в марте 2019 года

Пользователи могут скачать свою переписку до марта 2019 года, когда приложение будет окончательно закрыто.
Обновлено вчера в 19:50
Игры

На The Game Awards анонсировали Scavengers

Студия Midwinter Entertainment, создавшая для Halo 5: Guardian режим Warzone, в рамках The Game Awards анонсировала свою игру Scavengers.
Обновлено вчера в 22:18
Гаджеты

Представлена SoC Snapdragon 8cx — самое производительное решение Qualcomm для ноутбуков с Windows 10

Компания Qualcomm сегодня представила новую однокристальную систему для ноутбуков с Windows 10.
Обновлено в 00:04
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