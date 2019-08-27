Экономика
Секрет фирмыРоссиян лишили индивидуального пенсионного капитала
С 2020 года в России введут новую накопительную пенсионную систему. Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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Минфин и Центробанк готовятся представить новую систему пенсионных накоплений
RT на русскомвчера в 12:44
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Политика
Коломойский предложил снять часть санкций с России
Украинский бизнесмен Игорь Коломойский считает разумным Киеву снять часть санкций с Москвы, введенных из-за ситуации в Донбассе.
Коммерсантъ 04:48
Политика
В Совфеде ответили на условие Волкера для возвращения России в G8
Крым не вернется в состав Украины, «тем более за какие-то места в G8», заявил РБК сенатор от Крыма Сергей Цеков, комментируя сообщение специального представителя США по Украине Курта Волкера об условии возврата к формату G8 с Россией в ее составе.
РБК 07:00
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Политика
Большинство жителей Донбасса признали ДНР и ЛНР частью Украины
Большинство жителей Донбасса считают, что самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) относятся к территории Украины.
Lenta.ru 06:00
Общество
Фестиваль «НАШИ в городе» пройдет на проспекте Сахарова 7-8 сентября
Российская газета 05:52
Футбол
Месси может пропустить еще месяц из-за травмы
Матч ТВ 06:07
Здоровье
Два хирурга в Нижнем Тагиле отзовут заявления об увольнении
Два хирурга в Нижнем Тагиле решили отозвать свои заявления об увольнении после встречи с главой регионального минздрава Андреем Цветковым.
РБК вчера в 08:05
Транспорт
Утверждены тарифы для проезда на МЦД
Утверждены тарифы для проезда на МЦД. Разовая поездка будет стоить столько же, сколько и на других видах общественного транспорта Москвы.
Вести Подмосковья 01:28
Политика
В Кремле поприветствовали решение об освобождении Вышинского
В Кремле приветствуют решение суда в Киеве об освобождении из-под стражи руководителя портала «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.
Известия 06:32
Общество
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Пользователи по всей России жалуются на перебои в работе соцсети «ВКонтакте», следует из данных портала downdetector.
Коммерсантъ 06:27
Политика
Президент Грузии назвала условия диалога с Россией
Напомнив, что Россия и Грузия не имеют дипломатических отношений уже 11 лет, Зурабишвили отметила, что возобновлению контактов должно предшествовать осознание произошедших изменений в позиции Москвы по отношению к Тбилиси.
Lenta.ru 04:42
Армия и оружие
Герасимов провел телефонный разговор с главой Военного комитета НАТО
Глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич провел телефонный разговор с начальником Генштаба Вооруженных Сил России Валерием Герасимовым.
Известия 06:40
Футбол
ЦСКА может купить защитника «Тамбова» Гогуа
Московский ЦСКА может купить центрального защитника «Тамбова» Седрика Гогуа.
REGNUM 05:13
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Происшествия
Глава ФБК Жданов стал фигурантом уголовного дела
Федеральная служба судебных приставов сообщила о возбуждениив отношении незарегистрированного кандидата в Мосгордуму и директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова уголовного дела из-за неисполнения решения суда.
Интерфакс 05:20
Политика
Джонсон объявил о приостановке работы парламента Великобритании
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о приостановке работы парламента страны до 14 октября.
RT на русском 05:43
Происшествия
Третьего погибшего извлекли из-под завалов здания в Новосибирске
Тело третьего погибшего извлечено из-под завалов обрушившейся насосной станции в Новосибирске, подтвердили РБК в пресс-службе областного главка МЧС.
РБК 05:53
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Экономика
Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Армия и оружие
На Украине пройдут совместные с НАТО учения Rapid Trident-2019
ИА Новороссия вчера в 16:09
Происшествия
Актера из сериала «Мажор-2» избили в Санкт-Петербурге
Актера Марка Коваля избили на остановке общественного транспорта в Санкт-Петербурге.
Lenta.ru вчера в 22:47
Политика
Путин и Эрдоган показались на Су-57
Президент Турции Реджеп Эрдган вместе со своим российским коллегой Владимиром Путиным осмотрели истребитель Су-57.
Утро.ru вчера в 07:01
Происшествия
В Кремле прокомментировали инциденты с полицейскими в Анапе и Екатеринбурге
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отвратительными и неприемлемыми действия полицейских, которые подозреваются в изнасилованиях, при этом отметил, что преступления совершают граждане против граждан, но речь не идет о "безнаказанности" сотрудников правоохранительных органов.
РИА Новости 06:45
Транспорт
Массовый отъезд туристов из Сочи спровоцировал большие пробки
В Сочи массовый отъезд туристов спровоцировал многокилометровые пробки на федеральной трассе.
Газета.Ru 01:32
Политика
Украинцы в августе массово едут в Крым
Число украинцев, пересекающих российскую границу в Крыму, увеличилось в августе до 14 тысяч человек в сутки.
News.ru вчера в 23:47
Космос
Два больших астероида приблизятся к Земле 14 сентября
К нашей планете 14 сентября подлетят два астероида диаметром до 650 и до 260 метров, сообщает РИА Новости.
РИАМО 02:37
Политика
Парламент Венесуэлы объявил недействительным военный договор с Россией
Подконтрольная оппозиции Национальная ассамблея (парламент) Венесуэлы объявила «недействительным» новое соглашение о военном сотрудничестве с Россией, предусматривающее взаимные визиты военных кораблей.
Взгляд.ру 26 августа в 22:03
Экономика
Forbes назвал богатейшие семьи России
Три новых фамилии появились в Топ-10 самых богатых российских семей с момента публикации прошлогоднего рейтинга.
REGNUM 06:48