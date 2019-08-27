Экономика
Секрет фирмыРоссиян лишили индивидуального пенсионного капитала
С 2020 года в России введут новую накопительную пенсионную систему. Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие «индивидуального пенсионного капитала».
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Минфин и Центробанк готовятся представить новую систему пенсионных накоплений
RT на русскомвчера в 12:44
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Найдены места вероятного нахождения людей под завалами в Новосибирске
RT на русском 04:45
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Суд в Киеве освободил Вышинского из-под стражи
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Импортную органическую продукцию могут убрать с прилавков РФ
Органической продукции, не имеющей российских сертификатов, грозит исчезновение с прилавков после вступления в силу закона «Об органической продукции».
REGNUM 01:13
Политика
В Крыму оценили условия Волкера для возвращения России в G8
Депутат Госсовета Республики Крым Владислав Ганжара в беседе с RT оценил заявление специального представителя США по Украине Курта Волкера о том, что возобновление участия России в формате «Большой восьмёрки» стало бы возможным при условии её «ухода» из Крыма.
RT на русском 04:06
Экономика
Forbes назвал самые богатые семьи России
Богатые российские семьи выстроил по ранжиру журнал Forbes.
Вести.Ru 04:55
Игры
Disney может анонсировать ремастеры Aladdin и The Lion King
Компания Disney может выпустить HD-ремастеры игр Aladdin и The Lion King, которые вышли в 1993 и 1994 году соответсвенно на Sega Mega Drive.
CyberSport.ru 04:22
Кино
Умерла заслуженная артистка Людмила Мальцева
Киноактриса и заслуженная артистка России Людмила Мальцева скончалась на 70-м году жизни, рассказали в Союзе кинематографистов.
News.ru вчера в 09:40
Политика
Калужский губернатор вступил в спор по поводу ордынского ига
Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов прокомментировал отказ Татарстана поддержать инициативу об установлении 11 ноября памятной даты России — Дня окончания Великого стояния на реке Угре (1480 год).
Lenta.ru вчера в 08:48
Политика
Путин и Эрдоган подробно осмотрели Су-57 и МС-21
Президенты России и Турции зашли в кабину новейшего российского истребителя Су-57 на авиасалоне МАКС-2019.
Российская газета вчера в 07:13
Здоровье
В Пятигорске уволились все травматологи горбольницы
Вслед за коллегами в Нижнем Тагиле об одновременном увольнении объявили все врачи травматологии ЦГБ Пятигорска, включая заведующего отделением.
Московский Комсомолец вчера в 14:43
Авто
Новый Mercedes-Benz GLE Coupe представлен официально
Характерная особенность нового Mercedes-Benz GLE Coupe в том, что его колёсная база на 6 сантиметров короче стандартного кроссовера GLE, однако на 2 сантиметра больше, чем у прежней версии купе-кроссовера.
без руля.ру вчера в 19:20
Политика
Reuters: Китай запретил военному кораблю США заходить в порт Циндао
Власти Китая отклонили запрос американской стороны на заход военного корабля США в китайский портовый город Циндао.
ТАСС вчера в 23:45
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Футбол
«Краснодар» договорился с «Рубином» о переходе Сорокина
Футбольный клуб «Краснодар» договорился с казанским «Рубином» о трансфере защитника Егора Сорокина, который останется в столице Татарстана до зимы.
News.ru 03:54
Финансы
Банк России выпустит памятную серебряную монету к 100-летию ВГИК
Банк России 28 августа выпускает в обращение памятную монету, которая посвящена 100-летию Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК) имени С.А. Герасимова.
ТАСС 04:00
Шоу-бизнес
Эммануил Виторган стал отцом в возрасте 79 лет
Российский актер Эммануил Виторган в возрасте 79-лет в очередной раз стал отцом. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Газета.Ru 04:35
Происшествия
На Украине из-за взрыва в жилом доме погиб человек
Взрыв произошел в четырехэтажном жилом доме в городе Дрогобыч в Львовской области Украины, в результате чего часть здания обрушилась, один человек погиб, еще семь госпитализированы, сообщила в среду пресс-служба областного отделения полиции.
РИА Новости 01:37
Экономика
Банки в разы ускорили приток частных инвесторов на фондовый рынок
В основном приток клиентов крупных банков на фондовый рынок осуществляется за счет их же действующих клиентов, говорит руководитель департамента методологии «БКС Премьер» Айша Кубезова.
РБК 02:00
Происшествия
Жертвами пожара в баре в Мексике стали 23 человека
По данным местной генпрокуратуры, жертвами пожара стали восемь женщин и 15 мужчин. Ещё 13 человек получили серьёзные ранения.
REGNUM 04:53
Экономика
Новикомбанк профинансирует производство авиалайнера МС-21
Новикомбанк предоставит корпорации "Иркут" финансирование в размере 10 млрд рублей, которые, помимо прочего, будут направлены на разворачивание производства самолетов МС-21.
ТАСС 03:54
Общество
Россиян предупредили о заморозках
В некоторых районах Московской области ожидается до минус двух градусов. В Москве также возможны заморозки в ночь на четверг, 29 августа.
Lenta.ru 03:57
Происшествия
В Новосибирской области погиб солдат-срочник
Юноша, проходивший срочную военную службу в Новосибирской области, погиб в результате инцидента с боевым оружием.
REGNUM 04:48
Политика
Обмен заключенными между Россией и Украиной перенесли
22 августа украинские СМИ со ссылкой на осведомленных о переговорах об обмене юристов писали, что обмен удерживаемых лиц между Россией и Украиной будет проходить 28 и 29 августа.
Lenta.ru 03:04
Происшествия
Свердловский детсад заплатит за побитые воспитанниками автомобили
Областная газета 04:13
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Футбол
Эсекиэль Понсе заявил, что очень ждет матча с «Зенитом»
Форвард «Спартака» Эсекиэль Понсе поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в восьмом туре чемпионата России.
Спорт-Экспресс 04:31
Кино
Ева Лонгория снимет байопик о производителе чипсов
РИА Новости вчера в 06:02