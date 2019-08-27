Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыРоссиян лишили индивидуального пенсионного капитала

С 2020 года в России введут новую накопительную пенсионную систему. Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие «индивидуального пенсионного капитала».
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