Экономика

Секрет фирмыСекрет фирмыРоссиян лишили индивидуального пенсионного капитала

С 2020 года в России введут новую накопительную пенсионную систему. Вопреки прежним заявлениям представителей Пенсионного фонда России (ПФР) и Минфина, из проекта закона о новой системе убрали понятие индивидуального пенсионного капитала.
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