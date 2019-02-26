Экономика
Россиян хотят ограничить в получении кредитов уже в этом годуРоссийская газета 03:19
До конца нынешнего года в Госдуме намерены принять законопроект, запрещающий банкам выдавать клиенту новые займы, которые ему "не потянуть".
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Разработка окончательной концепции несколько затянулась. Вопрос сложный, так как законопроект затрагивает разные интересы. Кредиторы не заинтересованы в таком ограничении, мы — заинтересованы.
— Анатолий Аксаков, российский политикМосковский Комсомолец вчера в 23:09
с чего всё началось
Кредитная половина Законопроект об ограничении уровня долговой нагрузки россиян в размере 50% ежемесячного дохода семьи будет внесен в Госдуму во II квартале и принят до конца года, рассказал Анатолий Аксаков.Известиявчера в 16:02
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